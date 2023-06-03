«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 54-я: «Нигез йорт»

Пермско-немецкий режиссер снял в Башкортостане фильм о родном доме

Фильм 2017 года «Нигез йорт» («Отчий дом») на момент публикации этой статьи собрал уже 30 тысяч просмотров, хотя появился в Сети только 6 апреля. Хотя, конечно, интересно было бы снять фильм и про режиссера этого фильма Насура Юрушбаева, который 28 лет провел в Германии, а вернулся в Россию, чтобы купить отчий дом. Но съемки проходили не в других местах.

Барда — Казань — Лейпциг

Насур Юрушбаев родился в деревне Чалково Бардымского района Пермского края, прожил там до 17 лет, после служил на Дальнем Востоке, учился в Казанском университете, а в 1988-м уехал в Германию. Работал на экскаваторе, потом стал оператором. Прожил до 2016 года, а потом вернулся в Россию и начал жить в Барды. Потому что узнал, что в доме, в котором он обитал с трех лет, умерла нынешняя собственница. Так что Юрушбаев дом купил, а потом, по сути, про него снял фильм.

В одном интервью из говорит про своих сельских соседей: «Они сказали, что я сумасшедший: все стараются уехать, а ты, Насур, вернулся из Германии. Но я считаю, что всему свое время: я посмотрел мир, мои дети выросли, я свободный человек, журналист, человек искусства. Мне очень приятно в деревне находиться».

Также у него есть документальные фильмы. «Два узника: Джавит и Вальтер» о двух военнопленных — татарине Джавите Кузееве и немце Вальтере Ольшевском. «Звуки курая над Сеной» о том, как башкирские полки воевали против Наполеона. «Голос моего отца» — о записи, сделанной в Первую мировую войну в лагере для пленных мусульман возле Берлина. Школьная приключенческая «Авторучка». Также Юрушбаев, который называется «Йөрешбаев» (от «йөрөш», «хождение»), пишет музыку. Наконец, его сценарий о Мусе Джалиле купила компания «Синема Продакшн», снимавшая «Собибор» Константина Хабенского. В последнее время об этой художественной картине ничего не слышно.

А снимали в Башкортостане



Дебютный игровой фильм Юрушбаева был снят в 2017-м, на фестивале «Мы вместе» в 2018 году в Аланье он получил премию «Лучшая актерская работа». Сценарий написан по одному рассказу Галимжана Гильманова. Дом снимали не в Пермской области, а в башкирско-татарском селе Тюменяк Туймазинского района (Гильманов, к слову, из Дюртюлинского).

Из местного Туймазинского театра были выбраны и актеры. К примеру, бабушку Санию играет Рима Ключарева. Она начинала в 1974 году в районном ДК «Родина», после училась в Казанском институте культуры на режиссера массовых мероприятий, преподавала в Елабужском театральном училище, работала на казанском радио, а в Туймазы устроилась в 1990 году, приехав домой в отпуск, а потом поддавшись на уговоры. Алик Зайлалов, ее кавалер по фильму по имени Джамиль, работает здесь с 1996-го.

В гости к главной героине короткометражки бабушке Сание приезжает дочка (Гульназ Латыпова) с мужем (Венир Сулейманов) и тремя детьми. И они уговаривают ее продать дом, а самой отправиться в дом престарелых. В результате Сания обретает нового мужа — и свой старый дом.

У Гильманова сюжет перевернут: он начинается с печальной картинки одинокой старости, словно из журнала «Сююмбике». Завязка в прозе обрисована более скупо, чем в фильме, где и героев гораздо больше.

При этом отношения двух пожилых людей, кажется, можно было описать подробнее, а от зачина с детьми, возможно, вообще отказаться. Правда, тогда не получилось бы, условно, полнометражное произведение в коротком метре. Но ведь бабушек снимать полезно: это и часть аудитории, и это те родственники, которых безмерно уважает и любит оставшаяся часть.

В целом это уютное кино. Играет как аллюзия на автора «Герман көе», топится печь, поедаются блины, герои приезжают в деревню на продукции советского автопрома, рубят дрова (правда, слишком хлипким топором). Покойного мужа Сании изображает баянист и певец Фан Валиахметов. Образцово-национальное кино, в котором можно сочинить вторую серию, где дети вновь приезжают издалека и удивляются сложившейся ситуации.

