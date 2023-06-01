Зеленые зоны и развивающие игры: Банк «Аверс» поздравил пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей главный сюрприз детям, проходящим лечение в главной детской клинике Татарстана, преподнесли сотрудники Банка «Аверс»

Фото: Максим Платонов

Приятный сюрприз ожидал маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы во дворе клиники — по случаю Дня защиты детей к ним приехал Банк «Аверс».

Зеленый подарок для маленьких пациентов ДРКБ

В Международный день защиты детей приятный сюрприз детям, проходящим лечение в главной детской клинике Татарстана, преподнесли сотрудники Банка «Аверс». Они привезли саженцы декоративных растений для создания уютных зеленых зон во дворе клиники, в которых юные пациенты вместе с родителями смогут отдохнуть от процедур. Сотрудники банка высадили на территории ДРКБ декоративные растения — хосты и туи.

«Мы давно дружим с Детской республиканской клинической больницей и рады внести свой вклад в создание «зеленых уголков» и цветников. Ведь это очень важно для детей, проходящих длительную реабилитацию после тяжелых травм и операций. Благодаря нашим общим усилиям по благоустройству территории ДРКБ после процедур у ребят появится возможность интересно и с пользой проводить время на свежем воздухе», — подчеркнула Председатель правления ООО Банк «Аверс» Аида Волкова.



Зеленые насаждения оценила и мама одного из пациентов ДРКБ Анна:

— Это чудесная идея — создавать зеленые зоны на территории клиники! Это поможет отвлечь родителей и детей от больничных будней, поддержать их, а также наполнить больничный двор уютом и душевной атмосферой, — с улыбкой сказала Анна.

В Международный день защиты детей сотрудники Банка «Аверс» привезли саженцы декоративных растений для создания уютных зеленых зон во дворе ДРКБ

Банк создает детям праздник

По доброй многолетней традиции Банк «Аверс» приехал к пациентам клиники не с пустыми руками — яркие коробки с развивающими настольными играми сразу же привлекли внимание детей. Они с интересом рассматривали подарки и со свойственным детям нетерпением решали, в какую из игр сразятся в первую очередь.

— Мы очень рады, что ежегодно с нами в День защиты детей присутствует Банк «Аверс», который постоянно нам помогает, помогает детишкам в их тяжелых ситуациях. Банк создает им праздник, — поделился с корреспондентом «Реального времени» заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Михаил Поспелов.

Уже 7 лет «Аверс» сотрудничает с ДРКБ, жертвуя клинике деньги на озеленение территории, а также на приобретение необходимой техники для лабораторий и многое другое

7 лет сотрудничества

Сотрудничество Банка «Аверс» с ДРКБ уже стало доброй многолетней традицией. Вот уже 7 лет «Аверс» жертвует клинике деньги на озеленение территории, а также на приобретение необходимой техники для лабораторий и многое другое. К примеру, в прошлом году Банк «Аверс» подарил клинике специальное медицинское оборудование для психологической реабилитации маленьких пациентов. А в начале этого года — оборудование для проведения эндоскопических операций.

Ко Дню знаний, Новому году и Дню защиты детей Банк «Аверс» дарит ребятам подарки, игры, книги и хорошее настроение. Реклама ООО Банк «Аверс»

Не забывает Банк «Аверс» и про маленьких пациентов — ко Дню знаний, Новому году и Дню защиты детей ребятам вручают подарки, игры, книги и хорошее настроение. Вот и в этот раз, помимо нужных и важных подарков, сотрудники Банка «Аверс» преподнесли детям воздушные шары и пожелали скорейшего выздоровления.