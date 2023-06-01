«Зеленые зоны» и развивающие игры: Банк «Аверс» поздравил пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей главный сюрприз детям, проходящим лечение в главной детской клинике Татарстана, преподнесли сотрудники Банка «Аверс». Они привезли саженцы декоративных растений для создания уютных зеленых зон во дворе клиники, в которых юные пациенты вместе с родителями смогут отдохнуть от процедур. Сотрудники банка высадили на территории ДРКБ декоративные растения – хосты и туи.
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