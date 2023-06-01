День в истории: Свердловский район Казани, Уголовный кодекс России

Чем примечательна дата 1 июня?

Сегодня, 1 июня, Международный день защиты детей, в России — это еще праздник Государственной архивной службы, Северного флота ВМФ и военно-транспортной авиации. 1 июня в Казани открылась гимназия Котовой, был упразднен истфилфак КГУ, появились Свердловский и Дзержинский районы Казани, к России присоединили Чечню, Шолохов получил Нобелевскую премию, вступил в силу Уголовный кодекс, было решено строить Китайско-Восточную железную дорогу, вступил в силу договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Родились композитор Резеда Ахиярова, художник Василий Поленов, актриса Мэрилин Монро, певец Виталий Агапов. Умерли хирург Вернер Форсман, поэт Андрей Вознесенский, модельер Ив Сен-Лоран. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Еще одна женская гимназия, третья!

1 июня 1901 года открылась третья Казанская женская гимназия, которая существовала до 1919 года. Первой в городе появилась Мариинская (1859—1918). Второй была Ксенинская (1877—1918). А в 1907-м открылась четвертая, Ряхиной, которая просуществовала до 1918 года. Третья, учрежденная Котовой, располагалась на углу современных Горького и Гоголя, на месте современной третьей гимназии.

Фото lvkgmu.ru

1 июня 1921 года историко-филологический факультет Казанского университета, созданный в 1863 году, упразднили распоряжением Главного управления профессионального образования. Взамен создали факультет общественных наук. В 1922 году его закрыли, большую часть преподавателей и студентов перевели в Восточно-педагогический институт.

1 июня 1942 года в Казани образовали два новых района — Свердловский и Дзержинский. Так, из Сталинского был выделен район с населением более 100 тысяч человек. Жители этих двух районов самоотверженно трудились, оказывая помощь действующим частям Советского Армии, а многие из них героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны за свободу и независимость родины. Свердловский район, куда входила юго-восточная часть города — поселок Аметьево, Горки, Борисково и другие, был упразднен в 1956 году. Тогда же исчез с карты и Дзержинский район, который был расположен в северо-восточной части исторического центра Казани, на западе граничил по Ярмарочной улице и Булаку с Бауманским районом, на юге по улице Камала — со Сталинским районом, северо-восточнее находился Кировский район.

Источник etomesto.ru

1 июня 1956 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района Республики Башкортостан родилась Резеда Ахиярова. Музыкальное образование получала в Казани — в седьмой музшколе по классу скрипки, в музучилище (теория), в консерватории. Автор произведений крупной формы (оперы «Любовь поэта» и «Сөембикә», балет «Алтын Урда»), музыки к множеству спектаклей, а также эстрадных хитов: «Зәңгәр томан», «Яратыгыз!», «Ак кәгазь» и многих других.

1 июня 2022 года «Реальное время» рассказало о том, как на каникулах подростки могут подзаработать. При этом предприятия и компании не горят желанием брать школьников, особенно 14—15 лет. Предложений на рынке кот наплакал, а на хорошие места — конкурс претендентов. В центрах занятости Казани надеются, что новые вакансии появятся к середине июня, пока же во многих из них отвечают, что ведут переговоры с работодателями.

Фото: mogagarinskoe.ru

Присоединение Чечни

1 июня 1859 года к России была присоединена Чечня. Это произошло в ходе Кавказской войны 1817—1864 годов, когда вместе с Чечней в состав Российской империи влились отдельные районы горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа. После того как Чечня была окончательно присоединена к России, война продолжалась еще почти пять лет.

1 июня 1922 года вступил в силу Уголовный кодекс России, принятый 26 мая 1922 года на 3-й сессии IX съезда Советов. Документ вступил в силу с изменениями и действовал, пока 1 января 1927 года в силу не вступил принятый 22 ноября 1926 года ВЦИК так называемый Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года.

1 июня 1965 года Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия. Награду в области литературы вручили с формулировкой «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Шолохов — единственный советский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе с согласия руководства СССР (в отличие от Бунина, Пастернака и Бродского). В 1965 году автора «Тихого Дона» выдвигали на премию в одиннадцатый раз.

Фото transsib.ru

Китайско-Восточная дорога

1 июня 1896 года был подписан русско-китайский договор о строительстве Китайско-Восточной железной дороги. С российской стороны его подписали министры Алексей Лобанов-Ростовский и Сергей Витте. Со стороны Китая — Ли Хунчжан. Важность этого договора для России определялась ее стремлением продолжить начатое в 1891 г. строительство Транссибирской железной дороги. Завершающий ее участок вплоть до Владивостока должен был пройти по территории Северо-Восточного Китая. Для Китая этот договор был выгоден, так как позволял рассчитывать на военную помощь России в случае повторного нападения Японии.

1 июня 1988 года вступил в силу договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Поводом для заключения соглашения стало размещение американских ракет среднего радиуса действия в Европе.

