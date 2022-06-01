Курьером — до 60 тысяч в месяц: куда устроить школьника на лето

Татарстанские компании неохотно берут на работу соискателей от 14 лет. В центрах занятости Казани признаются: найти вакансии для подростков трудно, но можно

В наше трудное время каникулы для подростков — это возможность не только отдохнуть, но и подзаработать. Однако предприятия и компании не горят желанием брать школьников, особенно 14—15 лет. Предложений на рынке — кот наплакал, а на хорошие места — конкурс претендентов. В центрах занятости Казани надеются, что новые вакансии появятся к середине июня, пока же во многих из них отвечают, что ведут переговоры с работодателями. «Реальное время» выясняло, какие есть предложения на рынке и как они оплачиваются.

Постоянный работодатель в Казани — «Горводзеленхоз»

Под видом мамы корреспондент «Реального времени» обзвонил все семь районных центров занятости Казани. По легенде работа требовалась для 14-летнего и 16-летнего подростков. Сотрудники ЦЗН как один отмечали, что работодатели не хотят брать детей младше 16 лет. Мороки с ними много, а «выхлопа» — мало: по Трудовому кодексу в день им разрешено трудиться не более четырех часов, нужна справка из органов опеки. Для тех, кто постарше, предложения есть, но их немного.

Немаловажная деталь — тем, кто устраивается через центр занятости, доплачивают из бюджета 2 250 рублей за отработанный месяц. Как сообщили «Реальному времени» в Минтрудсоцзащиты Татарстана, в этом году на это выделено 31,2 млн рублей, а плановые показатели трудоустройства подростков за весь год — 14 120 человек.

Фото mogagarinskoe.ru

Вахитовский район

Это единственный район, где мы нашли вакансию для 14-летних. Это 0,25 ставки (2 часа в день) дворника в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка». В обязанности входит уборка территории и полив растений. Зарплата — 3 тыс. рублей в месяц. Вместе с доплатой ЦЗН получается 5 250.

Для 16-летних вакансий чуть больше. «Горводзеленхоз» предлагает работу на свежем воздухе — посадку и прополку растений. Рабочий день начинается в 7 утра и длится 7 часов с перерывом на обед. Зарплата — 16 700 (минус подоходный налог 13%).

Для девочек есть ставка горничной (оплата почасовая, в прошлом году это было 135 рублей, в этом — не уточняли) и помощника няни в детском саду (13 890 рублей). Но отели предпочитают набирать тех, кто согласен отработать 2—3 месяца, потому что на подготовку уходит определенное время, и только школьник освоит азы профессии, а уже месяц заканчивается.

Фото detsad133.ru

Авиастроительный район

Несмотря на большое количество промышленных предприятий в округе, в районном центре занятости заявили, что договоров с ними пока не заключено. Единственное, что смогли предложить, — связаться с представителем МТС. Компания предлагает работу в офисе на ул. Закиева и раскладку по почтовым ящикам листовок. Телефон представителя был недоступен.

Ново-Савиновский район

Вакансий на июнь уже нет, более расторопные разобрали их заранее. Сейчас можно забронировать только на июль-август. «Возможно, освободятся места в «Горводзеленхозе», это будет озеленение в своем районе, и в «Ривьере», — сказали нам в центре. В отеле — это помощник официанта и помощник горничной, а в аквапарке — официант и разнорабочий.

График в аквапарке: два дня рабочих, два выходных. Жалование зависит от количества отработанных часов, но вполне реально заработать и 25 тысяч. Перед тем как приступить к своим обязанностям в «Ривьере», необходимо пройти двухдневную оплачиваемую стажировку. Сотрудник центра занятости рассказала, что после нее некоторые отказываются от работы, тогда вакансию предлагают следующим по списку.

Приволжский район

Здесь предвидятся вакансии на Казанской чулочно-носочной фабрике. «Ждем от них ответа, если будет вахтовый метод, то будем набирать», — сказали нам в центре занятости. Школьникам предлагается упаковывать изделия. Зарплата обсуждается с работодателем.

Фото: kzn.ru

Кировский район

На данный момент вакансий для школьников нет. В местном центре занятости предложили звонить в середине июня. Тогда станет известно, сколько человек потребуется одной строительной организации. Работать они начнут в конце июня, но не на стройке, а на территории офиса. Сумма заработка обговаривается с работодателем, но она не должна быть ниже «минималки».

Московский район

Ничего не смогли предложить и в местном центре занятости. «Трудоустройство подростков — это сложный вопрос, трудно найти вакансии, но мы сейчас ведем переговоры с работодателями», — ответила нам ответственная сотрудница ЦЗН и предложила оставить номер телефона.

Советский район

В местном ЦЗН порекомендовали позвонить после 5 июня — «в данный момент идет заключение договоров с предприятиями». Здесь отметили большой наплыв желающих поработать школьников, вакансий для всех не хватило, и пришлось делать дополнительную рассылку компаниям.

Исключение — Елабуга

Найти работу школьнику непросто и в городах республики. В Набережных Челнах центры занятости вообще не работают со старшеклассниками напрямую, им нужно обратиться к своему классному руководителю — трудоустройство идет через школы.

В Альметьевске также нет заявок от работодателей. В частном порядке в ЦЗН посоветовали обратиться в ГУАД (Городское управление автомобильных дорог), где вроде бы искали подсобных рабочих, или сходить в управляющие компании по месту жительства. Опять же конфиденциально нам сообщили, что вроде бы нужны уборщики в загородном спортивно-развлекательном комплексе «Снежинка» и кафе «Добрая коза».

Единственное исключение — Елабуга. Замдиректора центра занятости Гузалия Салеева рассказала, что за лето планируется трудоустроить 500 человек. Школьников ждут в местном тресте «Горводзеленхоз» и на пяти промышленных предприятиях. Только АО «Эссен Продакшн АГ» готов принять на временную работу 45 сотрудников в возрасте от 14 до 17 лет. Каждый месяц лета будет набираться «смена» из 15 человек. Такая практика существует на предприятии уже 10 лет. Ребята будут заниматься благоустройством и исполнением несложных поручений. Платить обещают почти 17 тысяч рублей в месяц.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Эссен Продакшн АГ»

Самостоятельно искать выгоднее

Еще есть вариант искать вакансии самостоятельно через интернет. По запросу, к примеру, HeadHunter выдает 12 предложений в Казани от частных компаний. Выбор здесь пошире, условия труда привлекательнее, да и зарплата повыше. Школьники могут попробовать себя в качестве расклейщиков объявлений, промоутеров, курьеров, ассистентов, официантов и даже мастера ногтевого сервиса. На некоторых позициях есть возможность работать удаленно — консультантом, оператором кол-центра, регистратором заявок. Минимальный заработок — 8 тысяч, максимальный — 60 тысяч рублей.

Куда скромнее предложения соискателям от 14 лет в городах республики. В Набережных Челнах тот же сервис выдает только две вакансии. Начинающий менеджер по работе с клиентами сможет заработать от 20 тысяч, курьер в «Деливери клаб» — от 40 тысяч рублей.

Самостоятельно заключить трудовой договор могут только те, кто достиг 16-летнего возраста. Для 14-летних он может быть заключен лишь с согласия одного из родителей или заменяющего его лица и органа опеки. Предлагаемая работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда здоровью.

Для трудоустройства нужны: паспорт, трудовая книжка (при наличии), СНИЛС (при наличии), справка по результатам медосмотра. Дополнительно у несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет могут попросить документы воинского учета (при наличии).

Если договор заключается впервые, то организация обязана оформить подростку трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования. Устраивающимся через центр занятости нужно еще открыть карту «Мир», на которую перечислят 2 250 рублей материальной поддержки.