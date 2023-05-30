День в истории: трагедия на Ходынском поле, сожжение Жанны д'Арк, приезд Ельцина

Чем примечательна дата 30 мая?

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 30 мая, Международный день феминизма, в России — День памяти преподобной Евфросинии Московской. 30 мая в Англии началось восстание Уота Тайлера, в Руане была сожжена Жанна д'Арк, на окраине Москвы произошла Ходынская трагедия, в Казани построили Александровский детский приют, в Челны приехал Ельцин, в столице страны открылись Дни Татарстана. Родились: ювелир Карл Фаберже, космонавт Алексей Леонов, народный артист РСФСР Александр Демьяненко. Умерли: живописец Питер Рубенс, философ Франсуа Вольтер, писатель Борис Пастернак, поэт Ильфак Шигапов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Ельцин в Татарстане

30 мая 1889 года был построен Александровский детский приют, по проекту архитектора Льва Хрщоновича на средства благотворительницы и почетной гражданки города Казани Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс. Она также спонсировала потом ремонт здания, закупку учебников и книг, игрушек и сладостей для воспитанников приюта.

Портрет О.С. Гейнс (2-й вариант, 1890). Автор И.Е. Репин, ГМИИ РТ

30 мая 1994 года в Набережные Челны приехал Борис Ельцин, впервые — в должности президента Российской Федерации. Он побывал на восстановленном после пожара заводе по производству двигателей и провел совещание МВД по борьбе с организованной преступностью.

30 мая 1995 года в Москве открылись Дни Татарстана. По этому случаю провели ряд торжеств: в Государственном концертном зале «Россия» состоялся гала-концерт мастеров искусств из нашей республики, в Измайловском парке прошел Сабантуй, который стал большим событием для татарской диаспоры. Впервые в Москве прозвучал Государственный гимн Татарстана.

Фото: kazanfirst.ru

30 мая 2017 года умер журналист, поэт, продюсер Ильфак Шигапов. Широкую известность Шигапову принесли такие проекты, как сайт «Тишек», песни «Алсу» и татарский перевод хита «Экспонат», написанного изначально на русском языке музыкальной группой «Ленинград». Шигапов — муж и автор многих хитов певицы Ильсии Бадретдиновой.

30 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что товарищи председателя общества инвалидов Татарстана Рифата Ганибаева, который находится под судом за мошенничество, пытаются сместить его с поста и призвать к ответу за «увод» у ТРО ВОИ недвижимость в центре Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Ходынская катастрофа

30 мая 1886 года в Российской империи был принят закон об отмене с 1887 года подушной подати. Налог взимался с каждого взрослого мужчины, независимо от его дохода или социального положения. Считалось, что он несправедливо обременяет низшие классы и крестьян, составлявших основную часть населения. Александр III отменил налог в ответ на растущие волнения и протесты.

30 мая 1896 года произошла трагедия на Ходынском поле. В Москве во время коронационных торжеств царя Николая II, на которых собирались большие толпы в ожидании получения бесплатной еды и сувениров, из-за плохой организации, нехватки подарков и отсутствия контроля над толпой началась давка, в результате чего более 1 300 человек погибли, многие получили серьезные травмы.

Ходынка. Акварель Владимира Маковского. 1897 г. Источник: wikipedia.org

Сожжение Орлеанской девы

30 мая 1431 года на костре во Франции в городе Руана сожгли Жанну д’Арк. Англичане, оккупировавшие страну во время Столетней войны, обвинили ее в ереси и колдовстве. Суд и казнь вызвали споры, и многие люди считали ее невиновной. В 1456 году католическая церковь объявила Жанну мученицей, а затем причислила к лику святых в 1920 году.

30 мая 1900 года на Всемирной выставке в Париже датский инженер Вальдемар Поульсен представил изобретенный им прибор — телеграфон. По сути, это была магнитная лента для звукозаписи. Эта технология произвела революцию в записи и передаче звука, проложив путь для более поздних разработок.