Айдар Галимов: «Эти песни на нашем языке как будто даже лучше звучат»

Сборники русских хитов по-татарски: бу да сине касаться итә

В ночь на 1 января 1996 года страна посмотрела «Старые песни о главном». А через два года в Татарстане случился бум сборников с перепевками русских и иностранных песен на татарском языке, порой — с участием оригинальных исполнителей. Мы совершили подвиг, прослушали целых пять — и сделали выводы.



По-нашему

В интернете можно найти немало подобных версий песен, но сборники удалось послушать только в закрытой группе с оцифровками татарских кассет. Наша эстрада превращается в поле для диггинга: поскольку сами авторы эти песни в сети не выкладывают, энтузиасты ищут их сами и делятся с народом.

Вообще, история с переводами в татарской музыке появилась с грамзаписью: в архивах французского лейбла Pathe, который продавал и местных певцов, можно найти песни с русскими и еврейскими мотивами. В советское время шлягерами становились казахские и удмуртские песни.

В 1998 году студия «Заман» (ведомая одноименной группой) выпустила сборник «Безнеңчә I» с подзаголовком «Приятного вам отдыха» («Күңелле яз сезгә»), который начиналась с песни «Жил исә диңгездән, кайгы китерә» («Ветер с моря дул»), а продолжался хитами «Позови меня с собой» и «Чашка кофию». Пели все это Лилия Муллагалиева, Ляйсан Махмутова, Эльвира Розали. Так что с точки вокального исполнения татарская версия порой даже обходит оригиналы.

Кроме того, были указаны некоторые композиторы: Игорь Зубков (Овсиенко, Шуфутинский, Орбакайте), Браулино Лимо (кто бы он ни был), Игорь Корсуков (автор Ларисы Черниковой). И авторы слов (в данном случае — переводчики).



Вершина сборника — песня «Мальчик хочет в Тамбов», превратившаяся в «Мәче хәзер табу» («Найти кота сейчас») с полностью сменившимся сюжетом.

Русский моң

В том же году челнинская студия «Сәйрән Видео» представила проект Тальгата Гильманова «Rусский моң. Пародиялар» с аранжировками Наиля Муртазина, записанными Тагиром Хамзиновым.



Слово «Пародиялар» вроде как оберегало от посягательств правообладетелей, хотя издатели честно указали исполнителей оригиналов, среди которых оказался «Мумитроль» (именно так!) с песней «Юаш кыз». Легко представить звучающей эту кассету на челнинском Майдане: она начинается с «Мистера Кредо», а продолжается в том же темпе шлягером от «Руки вверх» «Студент» (то есть «Шәкерт маҗарасы»). Поют гораздо хуже, чем в «Безнеңчә I», вокал утоплен в суматошных аранжировках.

«Заман» в следующем году выдал «Безнеңчә II». На обложке указаны два хедлайнера: Мурат Насыров и Марина Хлебникова.

Насырову спеть «Я — это ты, ты — это я» на татарском не составило труда. Он родился в Алматы в уйгурской семье, на родном языке в 2004-м выпустит альбом Kaldim Yalguz. Этот же сборник подарил нам строки «Ә миңа кажется, гел кажется, салам йөз грамм и свяжется» и намек, что «Заман» легко мог бы заменить Губина.

Также записаны проверенные Ляйсан Махмутова, Лилия Муллагалиева, Гузелия (автор Айдара Галимова и Хании Фархи), узбекская певица Альфида.

А вот Хлебникова, конечно, поет с акцентом, но порой даже получше, чем современные эстрадники. Помог связаться со звездами и записать их Язнур Гарипов, казанский музыкант, с 1995 года работавший директором и саунд-продюсером тон-студии «Союз».

— Для меня этот проект, чтобы спеть несколько песен на татарском языке был очень заманчивым, — говорила в видео-презентации Хлебникова. — Потому уже 5—6 лет меня связывает дружба с людьми, которые живут в Казани, Набережных Челнах и Москве. У меня родители с Волги. Я подумала, почему бы не попробовать?

Кроме того, «Заман» взялся не только за русские песни, но и за Ottawan, Boney M, Bad Boys Blue, Modern Talking, определяя таким образом основную возрастную категорию (разбавив этот набор Тарканом с женским вокалом, где «Шикадам» превращается в «шикелле», словно).

Украли идеи!

Солист «Замана» Закир Шахбан в интервью «Татарстан яшьләре» говорил, что после первого релиза на рынке появились и другие сборники: «Эти кассеты, украв наши идеи, выпускают пираты. Непродуманные, некачественные переводные сборники заполнили рынок, так что не хотелось дальше работать».

Так что очевидно, релизов было немало. К примеру, в том же 1999-м вышел «100% Кәеф» с фотографией обезьяны, скачанной из интернета, на обложке и хитами «Руки вверх», Алсу, Hi-Fi, «Иванушек Int» и даже Бориса Моисеева. Выпустила его студия «Ядкәр».



Последний сборник перепевок, получивший внимание прессы — «Чита-дрита татарча» 2004 года от «Барс-медиа». Альбом начинается с «Седьмого лепестка» Hi-Fi под названием «Күп яфраклы чәчәкләр», шестым треком идут «Звери» и хит «Барысы башланып китә» (с непревзойденным рефреном «Бу да сине касатьсә итә»).



Да, оставлять слова без перевода — это не только особенность городской татарской речи, но и фишка подобных альбомов. В WWW, «Ленинграда» соответственно, возникает «Кайчан туктата мине мусор».



При этом переводчики стремятся максимально точно передавать все смыслы. В результате слышно, что татарская эстрада — совсем не то, что русская. У нас невозможно представить фразу «Елады усагым», а там «Плакала осина» — легко.



Хотя, что там, раньше нельзя было представить. Сейчас эти песни звучат, как оригиналы.

Переводил, кстати, Данил Сафин, тогда работавший редактором продюсерского центра «Барс-медиа», позже ставший ведущим на ТНВ, а сейчас больше всего известный как владелец сайта «Матбугат».

Тогда Данилу поручили поискать переводчиков: «А я попробовал сам и понял, что у меня получается совсем неплохо. Но не стоит относиться к моим текстам серьезно. Это просто прикол». Он же указывал, что за песни через Татарское авторское общество правообладателям идут отчисления.

В сети «ВКонтакте» можно найти ссылку на вечеринку «Чита-дрита-татарча» в Нижнем Новгороде: «праздничный дизайн, красавицы из «Султан-шоу» угостят вас восточными сладостями и чаем, специально приглашенная звезда татарского балета Сыерка-биюшка, мини-фестиваль народной песни и народного танца».

Теперь перепевки русских и западных песен перекочевали в социальные сети, где блогеры набирают с помощью их тысячи просмотров. И повторяют слова Закира Шахбана: «По-моему, это акция, которая усиливает роль татарского языка».