Дискотека 90-х: вклад удмуртов в татарскую эстраду

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть пятая

Учим основы удмуртского

Визитная карточка Асафа Валиева, которому с возрастом эта песня все больше к лицу, долгое время была хитом в родной Удмуртии. Надо с горечью отметить, что, находясь в соседстве с множеством финно-угорских народов, Татарстан мало берет у них из творчества, хотя на уровне сельского быта, к примеру, можно увидеть, как люди в некоторых районах республики легко говорят на нескольких языках (нам об этом в интервью говорил певец Павел Александров, выросший в деревне Николашкино Бавлинского района).

Слова песни написал Николай Васильев, классик удмуртской поэзии, родившийся в деревне Муважи Алнашского района Удмуртии в 1933-м. Он работал в журналистике, газетах «Алнашский колхозник», «Советская Удмуртия», издательстве «Удмуртия», журнале «Молот». Первое стихотворение опубликовал в 1949-м, также сочинял рассказы. У Васильева много известных песен — к примеру, «Легезьпу сяська», «Цвет шиповника». Умер он в 1983 году.

Композитор — тоже с Алнашского района, Петр Курбашев, родился в 1932-м. Его первая книга так и называется «Алнаш гуръёс», «Алнашские напевы». Вообще, знающим татарский язык при должном терпении можно освоить удмуртский. Строится он по тем же принципам, что и татарский (к примеру, «ёс» — это такой же суффикс для множественного числа, что и «лар-ләр»). В нем много не только русских, но и татарских слов, особенно, конечно, у удмуртов, которые живут в Татарстане. «Ой, тӥ чебер нылъёс» можно перевести «на ощупь». «Чебер» — это явно «чибәр», «красивые». «Тӥ» (что-то между «и» и «ы») — это «вы». «Ныл» — девушка.

Интересно, что в 1969 году Удмуртский музыкально-драматический театр ставил стихотворную комедию Степана Широбокова «Ой, чебер нылъёс!» с музыкой Николая Шкляева.

Как лингвист сделал песню татарским хитом

Песню «Ой, тӥ чебер нылъёс» перевел для журнала «Азат хатын» Риф Насибуллин. Риф Шакрисламович — удмуртский лингвист-диалектолог, поэт-переводчик и литературный критик. Родился в Башкортостане, учился в Бирске, потом в Москве. Насибуллин — заведующий лабораториями лингвистического картографирования и математической лингвистики Финно-угорского научно-образовательного центра гуманитарных технологий Удмуртского государственного университета. Диссертации посвящены закамским говорам удмуртского языка и русским заимствованиям.

Насибуллин участвовал в создании множества словарей, включая удмуртско-английский, а также руководит проектом «Диалектологического атласа удмуртского языка».

То есть это человек, который не просто знает язык, а понимает его тонкости и особенности. В 2018 году он читал лекцию в честь Дня родного языка, где рассказал о том, как работал над словами: «Песню перевел быстро, но понял, что не чувствуется татарский менталитет. Над окончательным переводом размышлял 10 (!) лет, но зато песня стала популярной среди татар. Недавно перевел на татарский язык песню «Самовардэ пукты али, ой, уроме».

Добавим, что также лингвист переводил с немецкого на удмуртский.

Надо сказать, что популярность песни, конечно, наполовину заслуга Насибуллина, который сохранил ритмичность оригинала, многие смысловые связки, при этом сделав текст «татарским» по звучанию.

К примеру, в удмуртском варианте первый куплет звучит так: «Вань эшъёсы шудэн пöлын / Мон гине огнам. / Малы-меда уд юаське? / Мар-мынам сюлмам». То есть примерно: «Все мои друзья на гулянье, / Только я в одиночестве. / Отчего не поинтересуетесь, / Что у меня на сердце?». В татарской версии: «Дус-ишләрем уйный-көлә, / Мин генә көлмим. / Уенның да ямен тапмыйм. / Ни булды, белмим». То есть: «Друзья мои смеются и играют, только я не смеюсь, не нахожу в игре я удовольствия, что случилось, не знаю». Сохранились в переводе и упоминания работы (в удмуртской версии герой трудится в колхозе).

Аккуратный Асаф



В 2018 году татарские СМИ сообщили, что певец Асаф Валиев женился на татарке, которая вдвое моложе его. Таким образом, долгое время сохранявший холостяцкий статус артист выбыл из этого списка.



Валиев родился в 1965 году в Актанышском районе, учился в Мензелинском педагогическом, где уже начал петь, а потом поступил в консерваторию, участвуя в ансамблях «Ялкын» и «ХХ век». Кроме того, он был солистом-вокалистом в джаз-оркестре кинематографии под управлением Виктора Деринга. В 1986-м пришел на работу в филармонию. Песня «Эх, сез матур кызлар» он поет как раз с этого времени. Справедливости ради, есть у Валиева не менее значимый хит «Аерылмагыз».



В чем секрет популярности песни про нерешительного парня? Тут, конечно, совпадает многое. Аккуратный образ Валиева (еще без фирменной шляпы), который легко может примерить почти любой слушатель, настырный синтезаторный рифф, слово «почётта», внезапная смена мелодии куплета, легкие свинговые нотки, благодаря которым все припевы живут по-разному. Надо отметить, что со временем певец стал исполнять трек под более дискотечный формат, уже далекий от аранжировки в духе 80-х. Притом эта песня явно предвосхищает глобализированный саунд татарской эстрады даже не 90-х, а нулевых, когда уже поют без оглядки на мелизматику и пентатонику, потому что главное не это, а главное, что «эх, кызлар...».

