Педиатр Ильдус Лутфуллин: «Лето — время положительных эмоций и повышенного травматизма»

Чем может быть опасно лето для ребенка?

Летом большую часть времени ребенок проводит на улице. Вода, солнце, борщевик — все это представляет для него опасность. Даже дома за малышом нужно следить. О том, как избежать в это время травматизма, рассказывает педиатр, кандидат медицинских наук Ильдус Лутфуллин.



Лето — это время положительных эмоций и повышенного травматизма

К сожалению, эти неприятности случаются не только в асоциальных семьях. Опасный стереотип — думать, что в таких ситуациях оказываются дети только алкоголиков и наркоманов. Помню, как к нам в ковидный госпиталь прибежал из соседнего дома папа с двухлетним сыном, который ухнул вниз из окна второго этажа. Оба испуганные, поцарапанные, таращат одинаковые голубые глаза... Ситуация была скорее комичная, чем опасная — парень родился в рубашке и прилетел прямо в большой куст сирени, который рос под окном. Обычный родитель, не похож на асоциального типа, возможно, менеджер или страховой агент... Опасные ситуации с детьми, чреватые катастрофой, могут быть у всех.

Летних травм — большое множество, это травмы на игровой площадке; cолнечный ожог; тепловой удар; химический ожог соком борщевика; летняя сыпь; укусы насекомых и многое другое... Но мы должны выделить самое главное и самое опасное:

Утопление в воде. Падение из открытого окна. Перегрев ребенка, оставленного в автомобиле.

Это то, что может кончиться самым плохим.

Вода

Утопление — третья по значимости непреднамеренная травма со смертельным исходом, это 7% всех случаев смерти, связанных с травмами в мире. Наиболее высокие показатели смертности в этой группе как раз у детей и молодых людей. Среди детей наиболее высокие показатели — в возрасте с 1—4 года и 5—9 лет.

Основные советы, которые мы даем родителям:

Научите ребенка плавать, это снижает риск утопления, хотя и не гарантирует безопасности. Назначьте взрослого человека, ответственного за безопасность детей, находящихся в воде, чтобы он контролировал их на расстоянии «вытянутой руки». Опорожняйте все ванны и бассейны после использования, малыши тонут даже в корытцах. Окружите бассейн четырехсторонним забором, это снижает риск утопления вдвое. Пройдите обучение по минимуму сердечно-легочной реанимации. Носите оранжевые спасательные жилеты, находясь в воде. Имейте в виду, что утопление происходит тихо! Это не похоже на то, как тонут в кино, тонущий человек уходит под воду тихо.

Фото piqsels.com

Падение из окон

Из окон чаще всего выпадают дети от двух до четырех лет. В 30% случаев это происходит на глазах у родителей, а в 70% — в течении первых 15 минут после того, как малыш остался без присмотра. В 90% случаев рядом с окнами находилась мебель или другие предметы, позволяющие взобраться на подоконник. В 95% случаев на окнах находятся противомоскитные сетки, которые ни от чего не защищают.

Рекомендации следующие.

Необходим постоянный присмотр за детьми, если окна открыты. Установите ограничитель на открытие окна не более чем на 10 см. Двустворчатые окна открывать только сверху. Запрещайте играть на пожарных лестницах, крышах, балконах. Уберите мебель и другие предметы, находящиеся рядом с подоконниками.

Перегрев в автомобиле

Летом автомобиль внутри очень быстро нагревается, даже в пасмурный и не очень жаркий день температура внутри машины может подняться за час на тридцать градусов. Основными элементами нагрева выступают руль и панель приборов, а припаркованный в тени автомобиль нагревается ненамного медленнее. Люди, потерявшие детей от перегрева в машине, чаще всего говорят, что просто забыли ребенка в машине по невнимательности.

Не оставляйте ребенка в машине одного ни на одну минуту! Безопасного промежутка времени не существует. Положите свой мобильный телефон на заднее сиденье, чтобы проверить заднее сиденье по прибытии. Убедитесь, что дети не имеют легкого доступа к ключам от машины — дети могут закрыться в машине сами. Объясните детям, что автомобиль — небезопасное место для игр.

Фото piqsels.com

Солнечный ожог

Ожоги возникают в результате избыточного воздействия солнечного ультрафиолета (УФ). Это может приводить к болезненным ожогам, а также вызывать хронические изменения, такие как утолщение кожи, образование морщин, а в дальнейшем — провоцировать рак кожи. Мы должны еще раз развеять миф о том, что солнце полезно. Солнце ­ вредно! УФ не обладает полезным воздействием ни для кожи, ни для организма в целом.

Избегайте солнца даже в пасмурные и туманные дни, особенно если у вас белая кожа, веснушки, светлые глаза и волосы. Смуглым людям также следует избегать солнца. Контролируйте УФ-индекс (его можно проверить на различных сайтах о погоде). Носите одежду, скрывающую тело и обладающую УФ-защитой (см. UVP на этикетке одежды). Носите облегающие солнцезащитные очки. Используйте солнцезащитный крем с уровнем не менее SPF 30 с защитой от А- и В-лучей.

Фото: Ринат Назметдинов

Безопасность детских площадок

Здесь рекомендации следующие:

Присмотр за детьми на детском игровом оборудовании. Детская площадка должна быть покрыта безопасным резиновым ковриком. Избегайте острых болтов и шипов на площадках. Убедитесь, что горки прохладны и не нагреты от температуры. Не позволяйте детям играть босиком. Песочница должна быть чистой и закрытой, когда она не используется, необходимо регулярно разгребать его. Не пускайте животных в песочницу.

Отдельно отмечу, что использовать батуты не рекомендуется ни дома, ни на детских площадках — любой батут вреден и травмоопасен! Нам приходится сталкиваться с самыми разными переломами после веселых прыжков на игровой площадке, в моей практике были и сломанные позвонки, и конечности, и даже грудина.

Химический ожог соком борщевика

Опасность представляет контакт с соком борщевика, который повышает чувствительность кожи к солнцу. Сам сок не вызывает ожога и никак не болит. Проблемы начинаются через какое-то время — когда кожа сгорает под солнцем с образованием больших болезненных пузырей.

Ознакомьте ребенка с этим растением и научите его избегать. Если был контакт — вымойте место контакта водой с мылом не менее чем через 10 минут после. Постирайте всю одежду и обувь. Для предотвращения повреждений кожи состригите ногти. Используйте успокаивающие мази (например, лосьон «Каламин») для уменьшения зуда. Избегайте анестетиков, они могут вызвать аллергическую реакцию. Обратитесь к педиатру.

Если кожа вздулась — не протыкайте пузыри, забинтуйте. Обратитесь к врачу для назначения лечения. Дайте ребенку больше жидкости.