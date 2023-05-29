Педиатр Ильдус Лутфуллин: «Лето — время положительных эмоций и повышенного травматизма»
Чем может быть опасно лето для ребенка?
Летом большую часть времени ребенок проводит на улице. Вода, солнце, борщевик — все это представляет для него опасность. Даже дома за малышом нужно следить. О том, как избежать в это время травматизма, рассказывает педиатр, кандидат медицинских наук Ильдус Лутфуллин.
Лето — это время положительных эмоций и повышенного травматизма
Летних травм — большое множество, это травмы на игровой площадке; cолнечный ожог; тепловой удар; химический ожог соком борщевика; летняя сыпь; укусы насекомых и многое другое... Но мы должны выделить самое главное и самое опасное:
- Утопление в воде.
- Падение из открытого окна.
- Перегрев ребенка, оставленного в автомобиле.
Это то, что может кончиться самым плохим.
Вода
Утопление — третья по значимости непреднамеренная травма со смертельным исходом, это 7% всех случаев смерти, связанных с травмами в мире. Наиболее высокие показатели смертности в этой группе как раз у детей и молодых людей. Среди детей наиболее высокие показатели — в возрасте с 1—4 года и 5—9 лет.
Основные советы, которые мы даем родителям:
- Научите ребенка плавать, это снижает риск утопления, хотя и не гарантирует безопасности.
- Назначьте взрослого человека, ответственного за безопасность детей, находящихся в воде, чтобы он контролировал их на расстоянии «вытянутой руки».
- Опорожняйте все ванны и бассейны после использования, малыши тонут даже в корытцах.
- Окружите бассейн четырехсторонним забором, это снижает риск утопления вдвое.
- Пройдите обучение по минимуму сердечно-легочной реанимации.
- Носите оранжевые спасательные жилеты, находясь в воде.
- Имейте в виду, что утопление происходит тихо! Это не похоже на то, как тонут в кино, тонущий человек уходит под воду тихо.
Падение из окон
Из окон чаще всего выпадают дети от двух до четырех лет. В 30% случаев это происходит на глазах у родителей, а в 70% — в течении первых 15 минут после того, как малыш остался без присмотра. В 90% случаев рядом с окнами находилась мебель или другие предметы, позволяющие взобраться на подоконник. В 95% случаев на окнах находятся противомоскитные сетки, которые ни от чего не защищают.
Рекомендации следующие.
- Необходим постоянный присмотр за детьми, если окна открыты.
- Установите ограничитель на открытие окна не более чем на 10 см.
- Двустворчатые окна открывать только сверху.
- Запрещайте играть на пожарных лестницах, крышах, балконах.
- Уберите мебель и другие предметы, находящиеся рядом с подоконниками.
Перегрев в автомобиле
Летом автомобиль внутри очень быстро нагревается, даже в пасмурный и не очень жаркий день температура внутри машины может подняться за час на тридцать градусов. Основными элементами нагрева выступают руль и панель приборов, а припаркованный в тени автомобиль нагревается ненамного медленнее. Люди, потерявшие детей от перегрева в машине, чаще всего говорят, что просто забыли ребенка в машине по невнимательности.
- Не оставляйте ребенка в машине одного ни на одну минуту! Безопасного промежутка времени не существует.
- Положите свой мобильный телефон на заднее сиденье, чтобы проверить заднее сиденье по прибытии.
- Убедитесь, что дети не имеют легкого доступа к ключам от машины — дети могут закрыться в машине сами.
- Объясните детям, что автомобиль — небезопасное место для игр.
Солнечный ожог
Ожоги возникают в результате избыточного воздействия солнечного ультрафиолета (УФ). Это может приводить к болезненным ожогам, а также вызывать хронические изменения, такие как утолщение кожи, образование морщин, а в дальнейшем — провоцировать рак кожи. Мы должны еще раз развеять миф о том, что солнце полезно. Солнце вредно! УФ не обладает полезным воздействием ни для кожи, ни для организма в целом.
- Избегайте солнца даже в пасмурные и туманные дни, особенно если у вас белая кожа, веснушки, светлые глаза и волосы. Смуглым людям также следует избегать солнца.
- Контролируйте УФ-индекс (его можно проверить на различных сайтах о погоде).
- Носите одежду, скрывающую тело и обладающую УФ-защитой (см. UVP на этикетке одежды). Носите облегающие солнцезащитные очки.
- Используйте солнцезащитный крем с уровнем не менее SPF 30 с защитой от А- и В-лучей.
Безопасность детских площадок
Здесь рекомендации следующие:
- Присмотр за детьми на детском игровом оборудовании.
- Детская площадка должна быть покрыта безопасным резиновым ковриком.
- Избегайте острых болтов и шипов на площадках.
- Убедитесь, что горки прохладны и не нагреты от температуры.
- Не позволяйте детям играть босиком.
- Песочница должна быть чистой и закрытой, когда она не используется, необходимо регулярно разгребать его. Не пускайте животных в песочницу.
Отдельно отмечу, что использовать батуты не рекомендуется ни дома, ни на детских площадках — любой батут вреден и травмоопасен! Нам приходится сталкиваться с самыми разными переломами после веселых прыжков на игровой площадке, в моей практике были и сломанные позвонки, и конечности, и даже грудина.
Химический ожог соком борщевика
Опасность представляет контакт с соком борщевика, который повышает чувствительность кожи к солнцу. Сам сок не вызывает ожога и никак не болит. Проблемы начинаются через какое-то время — когда кожа сгорает под солнцем с образованием больших болезненных пузырей.
Ознакомьте ребенка с этим растением и научите его избегать. Если был контакт — вымойте место контакта водой с мылом не менее чем через 10 минут после. Постирайте всю одежду и обувь. Для предотвращения повреждений кожи состригите ногти. Используйте успокаивающие мази (например, лосьон «Каламин») для уменьшения зуда. Избегайте анестетиков, они могут вызвать аллергическую реакцию. Обратитесь к педиатру.
Если кожа вздулась — не протыкайте пузыри, забинтуйте. Обратитесь к врачу для назначения лечения. Дайте ребенку больше жидкости.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым