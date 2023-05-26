Он забил свой первый гол «Рубину», который затем вылетел из первой лиги

Владимир Ряузов был свой среди своих в казанском мини-футболе

В понедельник не стало Владимира Ряузова — бывшего футболиста челнинских команд «КАМАЗ», «Турбина» и нижнекамского «Нефтехимика», а затем работавшего тренером по мини-футболу в команде КГУ (сейчас КФУ). Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает о человеке, который всю свою жизнь посвятил этой разновидности футбола.

Юношеские годы в Грозном

Владимиру Ряузову было 64 года, он отметил свой последний день рождения в марте. Интересуясь спортивной статистикой с детства, корреспондент «Реального времени» знал этого футболиста по играм за грозненский «Терек» и был совершенно уверен, что он чеченец, либо кавказец, как партнеры по команде Альви Диниев, Шарпуди Джунидов, Тимур Куриев, Умар Садаев, отец Заура Садаева, который долгое время играл за «Ахмат», Авалу Шамханов, но оказалось, что это совсем не так.

Родители Ряузова приехали в столицу Чечено-Ингушской ССР по комсомольским путевкам, поскольку город на тот момент «опустел», после известных событий времен Великой Отечественной войны, связанных с выселением чеченцев из родных мест. В частности поэтому легенда чеченского футбола Ваит Талгаев воспитывался в Казахстане, будучи партнером по «Кайрату» и приглашенного туда Курбана Бердыева, и таких же репрессированных ингуша Юсупа Шадиева, немца Геннадия Штромбергера, грека Евстафия Пехлеваниди. Мама и папа Владимира познакомились уже в Грозном, где он начал заниматься футболом на отсутствующем сейчас стадионе имени Серго Орджоникидзе. Его выпуск 1959 года рождения, а это еще и Александр Горошинский, Борис Чирва, Александр Шулаев. Опять же, сказывается разность детского восприятия: Ряузов или Борис Чирва вспоминаются прежде всего из-за их редких фамилий, а Шулаев, у которого была весьма дефицитная для 1977 года строка в анкете — игрок «Торонто Италия», а затем солидная карьера в командах советской Молдавии, в памяти не всплывает.

Мама и папа Владимира познакомились уже в Грозном, где он начал заниматься футболом на отсутствующем сейчас стадионе имени Серго Орджоникидзе. Фото: wsport.su

18-летний Шулаев с ходу влился в состав «Терека», а вот его однокашник Ряузов был «под основой», тренируясь в команде, получая небольшую зарплату, порядка 50 рублей, плюс питание и перспективы заиграть. В итоге в дебютный сезон он провел шесть матчей, забив один год казанскому «Рубину». Тогда у грозненцев была поездка по маршруту Пермь — Казань, на Урале они проиграли, в Казани победили — 2:1, но и пермская «Звезда», и «Рубин» в итоге вылетели во вторую лигу, а «Терек» непросто остался в первой. Но на следующий год претендовал на переход в высшую. Тогда команду тренировал Игорь Фролов, а по сути, легендарный Михаил Якушин, тесть главного тренера, роль которого в команде сейчас назвали бы консультантом.

Любопытно, что в Казани Ряузов забил Алексею Семенову, ушедшему из жизни в начале нынешнего года. Правда, будучи ровно на 10 лет старше Ряузова. Еще два участника того матча со стороны «Рубина» Ренат Камалетдинов и Валерий Мартынов в будущем стали земляками и коллегами Ряузова, когда он переехал в Казань.

Выступление во второй лиге

Второй автор гола Виктор Колядко вскоре перешел в ЦСКА, а в 1979-м он, вместе с приезжими Александром Балахниным (в будущем легенда «Ростова»), Игорем Калешиным (отцом двух сыновей-футболистов, один из которых затем поиграл за «Рубин»), спартаковцем Вадимом Павленко достигли 5-го места, наивысшего в истории «Терека», а в 1979-м вылетели туда же, где находился «Рубин», во вторую лигу. Только в другую зону, благо их число на пике достигало девяти.

Поскольку Ряузов в те годы поступил в нефтяной институт, ныне Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова, то в его карьере появились еще и соревнования в системе ДСО «Буревестник», что сыграло роль в очередном витке карьеры. Владимир хорошо сыграл на студенческих соревнованиях в Узбекистане, оттуда его пригласили в команду города Бешкента, Кашкадарьинской области. Узбекистан с его хлопком мог себе позволить наличие команды даже в городах с населением чуть больше 10 тысяч, как этот самый Бешкент, где жара на улице, «дыра-дырой» в плане цивилизации. Но хлопок — белое золото, позволял футбольному Узбекистану быть практически на равных с самой Украиной, чуть-чуть отставая от нее по количеству команд. У Украины была «своя» зона во второй лиге, в 80-е годы это шестая зона, у Узбекистана — почти «своя», седьмая. Две команды из Киргизии — Фрунзе и Ош, две команды из Таджикистана — Курган-Тюбе и Ленинабад, там кстати играл уроженец Душанбе Анатолий Фомичев, многолетний коллега Ряузова по тренерской работе в казанском любительском футболе, а его сын — Алексей Фомичев — играл у Ряузова в команде КГУ. Но это мы забежали вперед. А тогда, 40 лет назад, Ряузов 2 года поездил по этим Наримановым, Туракурганам, Турткулям, Янгиерам, в которых совокупное количество жителей составляло порядка 100 тысяч человек.

Ряузов поступил в нефтяной институт, ныне Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова. Фото: gstou.ru

Переезд в Татарию

После седьмой зоны Ряузов перешел во вторую, это изменение пяти цифр в арифметике, и полная смена в географии. В Брежнев, как тогда назывались Набережные Челны, Ряузов переехал в 1986 году, по приглашению грозненского тренера Олега Першина. Челны — сами по себе мультинациональный город, собранный из строителей КАМАЗа, а тут и команда «Турбина» напоминала Ноев ковчег. Часть приехавшая с Украины, под бывшего наставника Заю Авдыша, с Краснодара подтянулись Иван Буталий и Иван Винников, племянник всем известного Валерия Четверика, парой лет ранее там поиграл и Тимур Куриев, партнер Ряузова по «Тереку», плюс казанцы Ильгиз Фахриев, Искандер Шайхов, Нияз Акбаров, Евгений Кранатов, который делил место в воротах с легендарным «турбинщиком» Виктором Амелькиным. Валерий Песков, земляк по Грозному, при этом воспитанник татарстанского футбола, ныне известный бизнесмен и депутат. Из Волгограда — Роберт Евдокимов, который уезжал туда, чтобы совершенствоваться в местном футбольном интернате. Ряузов жил с ним на базе в одной комнате.

Но переезд Ряузова в Брежнев ознаменовал практически последние обороты местной «Турбины», которой хозяин — «Камгэсэнергострой» — отказал в финансировании. После этого Ряузов перешел в заводскую команду «Торпедо-ПРЗ» прессово-рамного завода, игравшего на первенстве городе, в чемпионате Татарии, будучи освобожденным работником.

Судьба играет человеком, а человек... играет на трубе. Приехав в Брежнев, Ряузов затем оказался в Набережных Челнах, начав играть за «Турбину», он увидел смерть команды и зарождение новых «Торпедо» (в будущем «КАМАЗ») и соседнего «Нефтехимика». В 1990 году Ряузов поиграл в соседних городах за обе эти команды и встретил в Нижнекамске развал Советского Союза. Там формировалась команда на базе казанских (Айрат Ахметгалиев, Ильдар Гарифуллин, Марсель Набиуллин, Павел Соловьев, Ильгиз Фахриев) и зеленодольских (Юрий Люкшин, Марс Саитов) воспитанников, плюс часть местных: Игорь Болотин, Игорь Борисенков, Григорий Калинин, Ильсур Хуснетдинов, братья Ситчихины.

Приехав в Брежнев, Ряузов затем оказался в Набережных Челнах, начав играть за «Турбину». Он увидел смерть команды и зарождение новых «Торпедо» (в будущем «КАМАЗ») и соседнего «Нефтехимика». Фото: fckamaz.ru

КАЦ он же СКИФ

Ряузов заканчивал с футболом в качестве игрока команды с очень любопытным названием и формированием: КАЦ-СКИФ. Команда местного института физкультуры (ныне это Поволжский университет спорта) жила за счет спонсорских денег «КамазАвтоЦентра». Сергей Кириллов, Руслан Минабутдинов, Наиль Садыков, все это футболисты, хорошо известные в республике. Один из них — Александр Митрохин — сыграл странную роль в жизни Ряузова, казалось бы, положительную, но, как выяснится, отрицательную. Хотя и косвенно. Пригласив Ряузова в город Ковров, Владимирской области, он невольно послужил инициатором крайне неприятных событий, когда на просмотровом спарринге Ряузову покалечили ногу так, что с футболом пришлось заканчивать. И снова в Челнах он начал карьеру тренера, среди тех, с кем он работал. Сергей Ведутов, Дмитрий Денисенко, Рашид Мурадымов, еще ряд футболистов, которые потом играли в дубле «КАМАЗа», который Ряузов затем возглавил, где под его началом играли казанцы Айрат Гайнуллин и Марсель Тухматуллин, Дмитрий Дудин и Павел Прыгунов, но самый известный, конечно же, Руслан Нигматуллин. Уехав из Челнов в Казань, Ряузов устроился на работу в КГУ, где со временем возглавил студенческую сборную (а это Андрей Борзенков, Руслан Мухаметшин и многие другие). В 2008 году тренировал ее в рамках первой летней Спартакиады студентов России, финальный турнир которой проходил в Казани, и на работу в судейской коллегии сюда приезжал Рустамджон Рахимов, брат нынешнего наставника «Рубина» Рашида Рахимова.

Примерно в те же сроки, мы пересекались с Ряузовым на мини-футбольной площадке УНИКСа, и его КГУ разделал нашу команду под орех. Почему-то именно мини-футбол стал превалировать в рабочем графике экс-футболиста Ряузова, который в большом, классическом футболе, работал гораздо меньше. Зато в «миньке» он был свой среди своих. В свою очередь, его знал любой, кто учился в КФГУ и так или иначе был связан с мини-футболом.

— Мы с ним встречались на всех студенческих спартакиадах по мини-футболу (федеральная программа «Мини-футбол — в вузы»), зачастую будучи хозяевами этих турниров, поначалу в УНИКСе, затем в «Бустане», где КГУ предоставлял зал для проведения соревнований, — говорил руководитель департамента мини-футбола Татарстана Сергей Рожков. — В целом, если говорить о городских соревнованиях, то он зачастую тренировал по несколько команд, понятно, что они так или иначе были связаны с университетом. То есть его игроки заканчивали КГУ, создавали свои команды и приглашали с ними поработать Владимира Григорьевича.

Ряузов был в гуще событий казанской и республиканской «миньки»

Наша последняя встреча состоялась на трибунах «Мираса», во время финала мини-футбольного турнира Игр стран СНГ, когда Россия обыгрывала Беларусь. Ряузов был в гуще событий казанской и республиканской «миньки», тренируя сборную КГУ и не только.

— КГУ стал одним из центров развития «миньки» и появления новых команд на базе своих подразделений — института физики, института экономики, институт геологии, сформировавших свои команды для участия в городских соревнований. А в составе единой сборной их лучшие игроки собирались у Владимира Ряузова, — уточнил Рожков.

Особо дружеские отношения у Владимира Григорьевича были с Айратом Сахиевым, многолетним руководителем мини-футбольного суперклуба в рамках Татарстана — МФК «Волги», где играл уже названный Алексей Фомичев. И вот это как круги по воде — Ряузов тренировал коммерческую группу в УНИКСе, члены которой затем нашли возможность собираться на дополнительные тренировки в «Электроне» и уже там возникали новые команды — и «Волга», и менее известный «Кирпичный ряд». Тренировал в КГУ, и на базе его институтов собирались все новые и новые мини-футбольные команды.

P.S. Из личного. Даже мой брак косвенно связан с нашим мини-футболом в «Электроне», в компании моих друзей, которых ранее собрал вместе и тренировал в УНИКСе Владимир Ряузов. Спасибо тебе за все! И спи спокойно, Григорич.

Джаудат Абдуллин