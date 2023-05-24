В Красновидово отреставрируют торговую лавку Ромася, где жил молодой Горький
Единственный в России сельский музей писателя впервые обновят
Этим летом в музее села Красновидово, где по приглашению лавочника Михаила Ромася около полугода жил тогда еще никому не известный Алексей Пешков, планируют приступить к реставрации. Обновят не только здание торговой лавки, которая была восстановлена в конце 50-х годов прошлого столетия, и памятник писателю, ремонт также коснется других построек. Проект по сохранению этого объекта культурного наследия был разработан в прошлом году и теперь прошел государственную историко-культурную экспертизу.
Без ремонта почти полвека
В конце 80-х годов XIX века о селе Красновидово мало кто знал. Знаменитым оно стало только спустя почти век, когда на месте некогда сожженной торговой лавки, был основан музей Максима Горького. 20-летний Алексей Пешков появился в Красновидово весной 1888 года, получив от своего приятеля, революционера-народовольца Михаила Ромася приглашение стать приказчиком без жалования.
Ромась вел среди местного населения революционную агитацию и держал небольшую бакалейную лавку. Прожил будущий писатель в селе от силы полгода — после того, как лавку, на чердак которой его поселил Ромась, подожгли местные крестьяне, ушел в свое долгое пешее путешествие по России. Свои впечатления от быта крановидовских крестьян, народных традициях и «забавах», не все из которых были понятны молодому человеку, Горький позже писал в «Моих университетах».
Ремонта в отстроенной заново лавке Ромася не было с самого ее открытия в 1979 году. Поэтому подрядную организацию, которой поручат реставрировать этот объект культурного наследия, ждет довольно значительный перечень работ.
Первый проект для горьковского музея в Красновидово в прошлом году по заказу «Татинвестгражданпроекта» был разработан коллективом авторов компании «Град», известной множеством проектов для восстановления памятников архитектуры.
Реставраторы и архитекторы, которые перед разработкой документации обследовали здания, находящиеся на музейной площадке, выявили ряд дефектов и повреждений их строительных конструкций. На основании натурных и инженерных изысканий их техническое состояние и здания в целом эксперты оценили как работоспособное техническое, а отдельные строительные конструкции, поздние пристрои к ОКН и хозяйственные постройки — как ограниченно работоспособное. По мнению специалистов, основные дефекты стали следствием отсутствия отмостки вокруг зданий и объектов, длительная эксплуатация без плановых ремонтов строительных конструкций, элементов отделки полов, дверных и оконных заполнений, имеющегося инженерного оборудования.
Восстановления требуют входные ворота, а также постамент и сам памятник писателю: «По результатам обследования памятника Алексею Пешкову установлено, что сама скульптура имеет множество повреждений в виде трещин и разрывов оболочки со следами ремонта подручными способами. Постамент памятника (фундамент) выполнен из крупного бутового камня неправильной формы и имеет повреждения самого бутового камня и трещины в швах между бутовым камнем», — отмечают исследователи.
Авторы проекта отметили, что в предмете охраны объекта культурного наследия зафиксированы фасады без оштукатуренной отделки, а на имеющихся фотографиях первой половины XX века фасады имеют отделку штукатуркой. Также прописаны деревянные дощатые ворота под двускатной крышей с резными карнизом, фризом и прямоугольными столбами с прорезной резьбой. На фотографии 1946 г. ворота имеют другое конструктивное решение — неперекрытые, с гладкими столбами, с накладными декоративными элементами на плоскости калитки. Однако нет достаточных сведений, чтобы утверждать, что исторические фотографии фиксируют первоначальный облик.
Еще авторы проекта предлагают воссоздать деревянный навес на столбах и дымоходную трубу. Основанием для этого послужили две исторические фотографии, сделанные во второй половине XX века. Также будет выполнен ремонт слухового окна и кровли с заменой покрытия из листового железа, там же будут выведены воздуховодные трубы для обеспечения комфортных условий в здании.
В целом список включает свыше 20 видов предстоящих работ — это восстановление кирпичной кладки стен и покраска фасадов, гидроизоляция, ремонт и усиление лестниц, площадок крылец, замена дверей на основании историко-архивных исследований и многое другое. В целом они коснутся практически каждой конструкции строений, как основного — музейной лавки Ромася, так и построенных уже в 70-е годы XX века. Не останется без внимания дизайн интерьеров лавки — это сам торговый зал и жилая комната, где сохранилась русская печь. Сами исторические интерьеры не сохранились, утрачена и отделка, но по воспоминаниям в свое время была восстановлена их обстановка, представленная исторической мебелью и предметами быта.
У здания музея появятся современные инженерные коммуникации
Помимо проведения ремонтных и восстановительных работ горьковский музей в Красновидово ждет обновление — его оснастят новыми системами электроосвещения и электрооборудования, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, охранной сигнализации.
За все годы, что существует музей, его так и не обеспечили сетями водоснабжения и водоотведения. Для их устройства был разработан дополнительный подраздел в проектной документации. Как отмечают авторы, их строительство обеспечит комфортные условия для пребывания людей в здании музея, что, в свою очередь, будет способствовать функционированию музея и дальнейшему его использованию, снизит риски запустения объекта культурного наследия, расположенного в небольшом селе.
После этих этапов настанет очередь по благоустройству территории: заменят асфальтобетонные проезды, площадки, дорожки, проведут озеленение — обустроят газоны и высадят кустарники, заменят ограждения, наружное освещение и отремонтируют ливневую канализацию. Также вход в музей расширят, с целью сделать его удобным для маломобильных посетителей, для комфорта инвалидов приспособят и помещения санузлов.
Правда, как отметили реставраторы, музейную территорию придется освободить от двух больших берез, корни которых могут нанести урон историческому объекту, а также будут мешать при устройстве вертикальной гидроизоляции и отмостки. Авторы проекта отметили, что демонтаж деревьев должны выполнять специалисты под техническим и авторским надзором. Как говорится в проектной документации, реставрацию предполагается провести в 2023 году.
Восстановленное здание лавки Ромася, где течение несколько месяцев 1888 года проживал Алексей Пешков, в 2019 году было признано выявленным объектом культурного наследия и включено в единый госреестр ОКН как памятник истории и культуры. Соответственно, проекту по проведению работ по сохранению этого объекта надлежало пройти государственную историко-культурную экспертизу. К ней привлекли группу известных казанских архитекторов и историков под руководством Гюзель Исхаковой.
Эксперты отметили, что предлагаемые к выполнению работы не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики ОКН регионального значения «Здание торговой лавки», как и благоустройство его территории, учитывают современные строительные нормы и правила, требования к эксплуатации зданий музейных учреждений. Отметили они и тот факт, что весь объем предстоящих работ проведут с применением технологии и материалов, традиционно используемых в практике реставрационных или ремонтных работ, исторических фотографий.
Тщательно изучив проект и другую необходимую документацию, группа экспертов пришла к выводу, что она соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Выданное положительное заключение дало проекту зеленый свет для согласования в республиканском Комитете по охране исторических памятников.
«При отсутствии замечаний проектно-сметная документация будет согласована и в установленном порядке направлена в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан для дальнейшей работы, в том числе определения объемов и источников финансирования. Определение сроков начала работ и процедур по определению подрядчика станет возможным после согласования документации», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Национального музея Татарстана.
Последняя экспозиция в красновидовском музее была создана в 1993 году при участии сотрудников казанского музея А.М.Горького и в настоящее время требует актуализации по содержанию и техническому оснащению. Программа развития горьковского музея в селе прошла обсуждение на заседании научно-методического совета Национального музея республики и получила поддержку ученых-горьковедов России, отметила пресс-служба.
Село с трехсотлетней историей прославили «Университеты» Горького
Село Старое Зимовье на землях Казанской губернии было основано во 2-й половине XVII века. В 1763 году его жителей перевели сначала в разряд экономических, чуть позднее — государственных крестьян. Они занимались земледелием, рыболовством, садоводством и торговлей, разводили скот, вели кирпичный, бондарный, кузнечный, портняжий и плотничий промысел. По преданиям, в 1767 году мимо села проплывала императрица Екатерина II, которая, отметив местные природные красоты, заметила — «красный вид». С тех пор его стали именовать Красновидово.
В 1870 году в селе насчитывалось 375 дворов и 350 садов, около 2 тысяч жителей. В Красновидове была крупная пристань, так что немалую роль здесь играла торговля. Хотя село не имело базаров и ярмарок, но во второй половине XIX века здесь было много стационарных торговых точек — покупателями были бурлаки, экипажи и пассажиры судов, крестьяне, привозившие грузы на пристань. В 1913 году в селе появились мануфактурная и бакалейная лавка Петра Шагова, бакалейные лавки Сеутина, немало молочных лавок.
А вот в середине 90-х годов XIX века здесь существовала всего одна торговая лавка, в которой продавались промышленные и хозтовары. Информации о том, кто был архитектором здания, нет, как неизвестна дата его постройки. Известно лишь, что лавка тогда принадлежала Михаилу Ромасю, он торговал сладостями, хлебом, икрой, чаем и табаком, хозтоварами, керосином, а также лекарствами, которые привозил в Красновидово из Казани. Открыл он ее на средства подпольного казанского народнического кружка Чарушникова и Печоркина — для прикрытия пропагандистской работы среди крестьян.
В марте 1888 года к Ромасю по его приглашению поработать продавцом приехал Алексей Пешков, с которым они познакомились в казанской пекарне Андрея Деренкова, где Пешков, приехавший из Нижнего Новгорода поступать в университет, работал подручным пекаря, а владелец Деренков устраивал собрания революционеров. Попытка стать студентом обернулась неудачей, к тому же позже юношу арестовали из-за связи с марксистским кружком, и будущий «буревестник революции» отправился к приятелю Ромасю. Жил он на чердаке лавки до сентября, пока ее не подожгли местные зажиточные крестьяне. Пешкову удалось спастись чудом. Обозленный на крестьян и оставшийся без работы он вместе с крестьянином Матвеем Бариновым решил заняться рыбным промыслом на Каспии и ушел из Красновидово. Следом за ним, продав сохранившееся имущество, покинул село и Михаил Ромась. Позже о своей сельской жизни, нравах и быте красновидовских крестьян Горький расскажет в автобиографической повести «Мои университеты».
Обгоревшие стены лавки стояли до 1946 года, когда друг Горького по казанскому периоду жизни Деренков, приезжавший в Казань по приглашению директора Казанского музея Максима Горького для участия в научной конференции, посетил не только горьковские места Казани, но и Красновидово. Он указал место, где в 1885—1888 годах действовала лавка Ромася, и решил восстановить здания, связанные с Горьким. Восстанавливать сельскую лавку ему помогал краевед и коллекционер Владимир Чумаков. Однако воссоздать чердак, где жил Алеша Пешков, им не удалось.
После восстановления и до 1958 года в этой лавке размещался магазин сельпо. Только в 1973 году было принято решение о создании на этой территории музея. Кирпичное одноэтажное здание отреставрировали: в нем воссоздали лавку и частично жилое помещение Ромася. В октябре 1979 года в селе Красновидово официально открыли Музей А.М. Горького — сегодня это единственный сельский музей в России, посвященный писателю.
Предположительно, в 1972—1979 гг. к лавке были пристроены новые здания. Поначалу музей являлся филиалом казанского музея Горького. С 1983 года музей вошел в ГОМ РТ, тогда же здесь установили памятник юному Алексею Пешкову. Сегодня музейный фонд насчитывает 800 экспонатов, за год музей посещают порядка 10 тысяч человек.
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