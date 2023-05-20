«Очень простая история»: затеяли сыграть квинтет

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 42-я

Одна из визитных карточек ТЮЗа — спектакль «Очень простая история» (12+) 2007 года, поставленный главным режиссером Владимиром Чигишевым. Действие происходит в деревне. Он — сын алкоголика, она — дочь богатого соседа, у них будет ребенок. А еще здесь действуют очень правильные животные.

Мушка, Зорька, Сестричка, Крепыш и Петя



Премьера спектакля прошла в апреле 2007 года. Годом ранее Чигишев поставил в театре «Ромео и Джульетту» с Иреком Галлямовым и Светланой Косульниковой в главных ролях, перенеся действие в наше время. Поэтому новую работу называли уже деревенской вариацией на тему.

Сюжет прост до невероятности. Есть Леша (Арсений Курченков) и Даша (Ольга Лейченко). У первого — отец-пьяница, он же Сосед (Роман Ерыгин), у нее — зажиточный батя, он же Батя (Сергей Мосейко/Василий Фалалеев). Старшие друг друга терпеть не могут, младшие размышляют, стоит ли им рожать ребенка.

А беспокоит это животных. Главное место действия — хлев у отца Даши, в котором живут свинья Мушка (Елена Калаганова/Елена Синицына), корова Зорька (Елена Ненашева/Гузель Шакирзянова), лошадь Сестричка (Зоя Петрова), пес Крепыш (Алексей Зильбер/Евгений Быльнов) и петух Петя (Ильфат Садыков).

Артистам ТЮЗа не привыкать изображать животных. Но тут они играют другие роли. Петух, скажем, много слушает радио и сыплет фразами типа: «Мораторий, эмбарго, территориальная целостность, импичмент, секвестирование, дилер...».

А Свинье, к примеру, принадлежит одна из ключевых реплик: «Людей в раю мало — все больше животные. Потому что люди грешные…». Хлев — безусловно, образ библейский.

Оформлял хлев штатный художник ТЮЗа Ленар Гильмутдинов. Хореографией занималась Людмила Чигишева.

Немного всепрощения, немного колеса сансары



Ладо работала на киностудии имени Довженко, потом училась на сценарном факультете ВГИКа у Леонида Нехорошего, пришедшего в вуз после работы редактором на «Мосфильме». Кроме пьес, написала совместно с Семеном Малковым два сезона сериала «Две судьбы». К 2007-му ее «Очень простая история» уже стала очень популярной, поставленная в 40, если не больше, театрах. Когда к ней приступил Чигишев, ее собирались ставить и в других театрах республики. В июне ее вновь покажут в челнинских «Мастеровых» (режиссер — Валентин Ярюхин).

Спектакль не обходится без жертв, порой спорных, но, видимо, автору показалось, что путь нравственного исправление героев — это не тот вариант, по которому стоит строить сюжет.

К тому же сама по себе пьеса, если не учитывать современные реалии, очень архаична. Получается, что зажиточный Хозяин — это злой кулак, а вот его сосед — душевнейший человек. Что все можно понять и простить. Буддизм, христианство и язычество смешались в этом тексте.



Остается загадкой, чем цепляет эта пьеса режиссеров до сих пор. Возможно, им нравятся притчи. Или антропоморфные герои, которых можно смешно подать. Вероятно, так проявляются их представления о деревне, как о неком заповедном месте, в которое они никогда не вернутся, потому что — институт, театр, сдача спектакля.