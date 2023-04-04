Об интеграции татар-бобылей в состав башкирцев в Западном Приуралье в XVII веке

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После падения Казанского ханства территория Западного Приуралья стала составной частью Московского государства. Местному населению сохранили те же права в области землевладения, которые они имели при «казанских царях». Подробнее об интеграции татар-бобылей в состав башкирцев рассказывает заведующий отделом истории Повольжья и Приуралья Института истории Марджани Радик Исхаков.

В связи с тем, что Западное Приуралье являлось контактной лесостепной зоной, оседлое, земледельческое население в зависимости от внешней военно-политической обстановки активно осваивало его, а при неблагоприятных условиях мигрировало в более спокойные регионы. Такую картину можно было наблюдать и в эпоху ослабления могущества Казанского ханства в первой половине XVI в., приведшего к проникновению кочевников-ногаев в эту историко-культурную область, в результате чего часть местного населения покидает обжитые места. В связи с этим здесь образуются многочисленные пустопорожние земли — заброшенные, не обрабатываемые участки пашни. После «казанского взятия» и откочевки ногаев вновь происходит массовое заселение региона, при этом основной поток мигрантов идет сюда из Среднего Поволжья.

«Вскоре по завоевании Казани, отмечал историк В.Н. Витевский, ... многие из казанских татар и других инородцев, обитавших в пределах нынешней Казанской губернии, удалились в Башкирию и поселились в окрестностях нынешней Уфы, особенно в лесах и по берегам рек».

После падения Казани территория Западного Приуралья, являвшаяся частью Ак Идель улуса Казанского ханства стала составной частью Московского государства. Местному населению были сохранены те же права в области землевладения, кои они имели при «казанских царях», за это должны были платить ясак в прежнем объеме. Первоначально ясак платился в Казань, но после строительства Уфы (1574 г.) и проведения переписи ясачных людей Уфимского уезда казанским дворянином С. Аристовым и подьячим Б. Юрьевым в 1634—1635 гг. жители начинают выплачивать ясак «на Уфу», ясачники заносятся в особые «окладные книги» и причисляются к социальной группе башкирцев-вотчинников.

В Московском государстве местному населению Западного Приуралья были сохранены те же права в области землевладения, кои они имели при «казанских царях», за это должны были платить ясак в прежнем объеме.

Следы Закамской засечной черты, современное состояние. Фото: simbir-flora.narod.ru

Закамская оборонительная линия, 1745 г. Фото: clubklad.ru

С укреплением позиций Русского государства в Западном Приуралье, строительством Мензелинской крепости и Закамской засечной черты с семью городками (1652—1656 гг.) начинается новый этап в заселении и хозяйственном освоении региона. Сюда, на богатые и плодородные земли, в относительно спокойный, «замиренный» край, устремляется поток переселенцев из Предкамья. Значительная часть ясачных и служилых татар оседала на вотчинных землях башкирцев в качестве припущенников. За пользование землей они должны были помогать им в выплате ясака или вносили за пользование землей арендную плату. Данная категория населения, проживавшая на территории Уфимского уезда, в русских источниках XVII в. обозначалась как «бобыли» (термин тептяри появляется только в документах второй четверти XVIII в.).

Бобыль — одинокий крестьянин, не имеющий земельного надела.

Государственная легализация бобылей, поселившихся на вотчинных землях, происходила путем их переписи и наложения на них особого «бобыльского ясака», который был значительно меньше окладного ясака башкирцев и зависел от количества земли и «оброчных статей». Для стимулирования записи «гулящих людей» в бобыльский ясак уфимская администрация предоставляла переселенцам налоговые льготы, разрешая не вносить ясак несколько лет, пока переселенцы не обустроятся на новом месте

Гулящие люди — категория вольного нетяглого (не несли ни государевой военной или приказной службы, ни государева тягла) населения, состоявшая из не приписанных ни к служилым, ни к посадским людям, не поступивших на службу, отпущенных на свободу холопов, беглых посадских людей, черносошных крестьян.

Часть татар-бобылей, «встав на ноги» и освоившись на новом месте, стремилась повысить свой социальный статус, став вотчинниками.

Татары. Уфимская губерния. Фото начала ХХ в. / ethnomuseum.ru

Вхождение бобылей в состав башкирцев осуществлялось путем перепи­сывания их в окладной ясак и фиксации в ясачных (окладных) книгах. В переводе на оклад пришлого ясачного населения первоначально были заинтересованы как государство, так и сами башкирцы. Если уфимская администрация путем увеличения числа башкирцев расширяла свою налоговую базу, т.е. количество окладного населения, платившего ясак в Уфу, то башкирцы снижали свою налоговую нагрузку и обременение по несению государственных повинностей. Особое значение припуск имел в поземельных волостях с существенной территорией и небольшим населением, так как распределение налогового бремени осуществлялось не по числу ясачных людей, а по количеству и качеству земельных и лесных владений.

Продолжение следует.