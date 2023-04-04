Об интеграции татар-бобылей в состав башкирцев в Западном Приуралье в XVII веке
После падения Казанского ханства территория Западного Приуралья стала составной частью Московского государства. Местному населению сохранили те же права в области землевладения, которые они имели при «казанских царях». Подробнее об интеграции татар-бобылей в состав башкирцев рассказывает заведующий отделом истории Повольжья и Приуралья Института истории Марджани Радик Исхаков.
В связи с тем, что Западное Приуралье являлось контактной лесостепной зоной, оседлое, земледельческое население в зависимости от внешней военно-политической обстановки активно осваивало его, а при неблагоприятных условиях мигрировало в более спокойные регионы. Такую картину можно было наблюдать и в эпоху ослабления могущества Казанского ханства в первой половине XVI в., приведшего к проникновению кочевников-ногаев в эту историко-культурную область, в результате чего часть местного населения покидает обжитые места. В связи с этим здесь образуются многочисленные пустопорожние земли — заброшенные, не обрабатываемые участки пашни. После «казанского взятия» и откочевки ногаев вновь происходит массовое заселение региона, при этом основной поток мигрантов идет сюда из Среднего Поволжья.
«Вскоре по завоевании Казани, отмечал историк В.Н. Витевский, ... многие из казанских татар и других инородцев, обитавших в пределах нынешней Казанской губернии, удалились в Башкирию и поселились в окрестностях нынешней Уфы, особенно в лесах и по берегам рек».
После падения Казани территория Западного Приуралья, являвшаяся частью Ак Идель улуса Казанского ханства стала составной частью Московского государства. Местному населению были сохранены те же права в области землевладения, кои они имели при «казанских царях», за это должны были платить ясак в прежнем объеме. Первоначально ясак платился в Казань, но после строительства Уфы (1574 г.) и проведения переписи ясачных людей Уфимского уезда казанским дворянином С. Аристовым и подьячим Б. Юрьевым в 1634—1635 гг. жители начинают выплачивать ясак «на Уфу», ясачники заносятся в особые «окладные книги» и причисляются к социальной группе башкирцев-вотчинников.
В Московском государстве местному населению Западного Приуралья были сохранены те же права в области землевладения, кои они имели при «казанских царях», за это должны были платить ясак в прежнем объеме.
С укреплением позиций Русского государства в Западном Приуралье, строительством Мензелинской крепости и Закамской засечной черты с семью городками (1652—1656 гг.) начинается новый этап в заселении и хозяйственном освоении региона. Сюда, на богатые и плодородные земли, в относительно спокойный, «замиренный» край, устремляется поток переселенцев из Предкамья. Значительная часть ясачных и служилых татар оседала на вотчинных землях башкирцев в качестве припущенников. За пользование землей они должны были помогать им в выплате ясака или вносили за пользование землей арендную плату. Данная категория населения, проживавшая на территории Уфимского уезда, в русских источниках XVII в. обозначалась как «бобыли» (термин тептяри появляется только в документах второй четверти XVIII в.).
Бобыль — одинокий крестьянин, не имеющий земельного надела.
Государственная легализация бобылей, поселившихся на вотчинных землях, происходила путем их переписи и наложения на них особого «бобыльского ясака», который был значительно меньше окладного ясака башкирцев и зависел от количества земли и «оброчных статей». Для стимулирования записи «гулящих людей» в бобыльский ясак уфимская администрация предоставляла переселенцам налоговые льготы, разрешая не вносить ясак несколько лет, пока переселенцы не обустроятся на новом месте
Гулящие люди — категория вольного нетяглого (не несли ни государевой военной или приказной службы, ни государева тягла) населения, состоявшая из не приписанных ни к служилым, ни к посадским людям, не поступивших на службу, отпущенных на свободу холопов, беглых посадских людей, черносошных крестьян.
Часть татар-бобылей, «встав на ноги» и освоившись на новом месте, стремилась повысить свой социальный статус, став вотчинниками.
Вхождение бобылей в состав башкирцев осуществлялось путем переписывания их в окладной ясак и фиксации в ясачных (окладных) книгах. В переводе на оклад пришлого ясачного населения первоначально были заинтересованы как государство, так и сами башкирцы. Если уфимская администрация путем увеличения числа башкирцев расширяла свою налоговую базу, т.е. количество окладного населения, платившего ясак в Уфу, то башкирцы снижали свою налоговую нагрузку и обременение по несению государственных повинностей. Особое значение припуск имел в поземельных волостях с существенной территорией и небольшим населением, так как распределение налогового бремени осуществлялось не по числу ясачных людей, а по количеству и качеству земельных и лесных владений.
Продолжение следует.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/276724-ob-integracii-tatar-bobyley-v-sostav-bashkircev-v-zapadnom-priurale - так вот это что такое!
Раньше они жили на Волго-Урале. До 9 века.
Под натиском болгар и кимаков они были вынуждены оставить эти места и переселится в Зауралье (именно этих венгров-башгирд и обнаружил ибн Фадлан (у ибн Фадлана никаких башкир и башкортов нету, есть башгирды/баджгирды), на Нижнюю Волгу. Хазарский каган им предоставил земли на Кубани и на Северном Кавказе и территорию между нижних течений рек Дона и Днепра, так называемую Лебедию. На Северном Кавказе они построили город Маджар, потом этот город стал центром кипчако-кавказского улуса Золотой орды, сейчас этот город называется Буденовск. Но и там венгры баджгарды/баджгирды не смогли долго задержаться, поссорились с каганатом, да еще и с Киевской Русью и переселелись на Придунавье. Самоназвание баджгард претерпел такую эволюцию: баджгард/маджгард/маджгар/маджар (последне самоназвание венгров). Не все баджгарды-венгры переселились на Дунай. Какая то небольшая часть осталась на Верхнем Прикамье (там и обнаружил их П.Шуйский, да и Курбский тоже так пишет "Башкиры живут на верховьях большой реки - Камы). После взятия Казани именно они первыми приняли подданство Москвы (Шуйский, это именно он написал суюнчи-письмо Ивану 4, поздравляя его новыми подданными - башкирдами) и потом, кто добровольно принимал подданство Московии, начали называть башгирдами/башкирами. И независимо от этнической принадлежности..Это было просто сословие, привилегированное сословие.
Короче, теперешние башкиры (так называемые ысын башкиры), к тем баджардам/башгардам/маджгардам/башгирдам и прочим паскатирам, о которых упоминали арабо-персидские источники средних веков, а также Юлиан, не имеют никакого отношения. В Зауралье живут потомки татаро-монгол, которые прибыли к нам вместе с Бату ханом, об этом говорит их родоплемнное разделение, они табыны, барыны, катаи, телевцы, куваканы и т.д.(это есть во всех источниках, они все татаромонгольские племена). А на Южном Урале живут потомки отатарившихся финугров - истяков.
А в российских источниках какие то загадочные башкиры ни разу не упоминаются, есть только одно упоминание, и там какие то баскарды (Кузеев). О башкирах начали упоминать только после 1552 года, после взятия Казани.
Не стоит вести беспредметный разговор, доказывая, что татары были или не были в башкирском сословии. В башкирском сословии были и татары, и марийцы, и чуваши, и удмурты, и немцы Благоварского райога, и калмыки, и хорезмиийцы, и великороссы, и малороссы, и киргис-кайсаки и т.д. Уфимский историк Рахматуллин перечисляет около 30 народов, которые ходили и числились в башкирах.
Все эти засечные чертты, оборонные линии и крепости должны были строить за Башкирией, а не перед так называемой Башкирией.
После строительства Оренбурга и новой засечной черты именно "башкиры" (так называемые башкиры, новоиспеченные башкиры) измучили киргис-кайсаков со своими набегами (барымтами). А киргис-кайсаки не смогли им ответить, потому что там стояла регулярная армия Москвы. Когда часть всех этих табынов, барынов, куваканов и прочих татаро-монгол Зауралья приняла подданство Москвы и стала называться какими то "башкирами", их перестали впускать на прежние кочевья. А они кочевали летом до самого Тянь-Шаня. Им приходилось жить за счет набегов и за счет того, что они награбили при участии в походах Московии. Об этом есть очень интересный труд одного уфимского историка, которого Кульшарипов, ставший завкафедрой в университете, выгнал с работы (в 90-е в Башкирии проводили ротацию кадров, во всех организациях, учреждениях, так называемую чистку, везде старались ставить этнических башкир, именно башкир Зауралья). Там рассказывается, как изменилась жизнь "башкир" после получения ими московского подданства. Они остались без источников жизни, им приходилось жить за счет набегов и грабежей. Из похода в Кокандское ханство эти "башкиры" привозили награбленное целыми обозами. С такими обозами они и ходили в походы.
В казахских сайтах много об этом пишут, о башкирских набегах на казахские земли. У них до сегодняшнего дня есть какой-то антагонизм, какое то неприязненное отношение друг к другу. Казахи называют башкир "барымта-башкир", т.е башкир, который опираясь на московские войска делает набеги на казахов. Эти набеги Москва поощряла. Ей надо было постоянно беспокоить этих киргис-кайсаков, подготовить почву к будущему присоеденению.
В Казахстане запрещен въезд отъявленному казахофобу С.Хамидуллину, после того, когда он написал, что на северо-востоке живут "башкиры", предствители "башкирских родов" - табыны, барыны, куваканы, телевцы и т.д. А в действительности дело было так: чяасть этих табынов/барынов/телевцев и прочих татаромонгол Зауралья приняла подданство Москвы и стала называться "башкирами". А часть осталась на Казахской орде, которые потом стали "казахами". А какая то часть вообще переселилась на Нижнюю Волгу, на Кубань, их сейчас называют ногайцами.
А до этого они все назывались татарами, татарами Ногайской орды.
Не на северо-востоке, а на северо-западе Казахстана живут табыны/барыны и прочие “”башкиры”, по утверждению С.Хамидуллина.
После принятия подданства Московии, эти татаромонголы Зауралья вмиг стали нищими. Не хватало пастбищ, они вынуждены были сокращать поголовье скота и причем в 10 раз, хлеб они не сеяли, ремесленничество тоже не было, торговать они не умели. Осталось только один вариант – жить за счет награбленного. Грабили в основном они киргис-кайсаков, которые не впускали их на прежние кочевья. Но этим они не останавливались. Они нападали и на торговцев, в т.ч и и на торговые караваны из Средней Азии, на небольшие отряды самих московитян, да еще и на небольшие населенные пункты, в частности и на Татарские Каргалы в несколько раз. Русские города вынуждены были иметь при себе народные ополчения, чтоб защищаться от набегов новых подданных государства – башкир.
После этого эти “башкиры” начали массово продавать земли и леса. Они были поражены тем, что оказывается и за земли деньги дают. Они представить себе не смогли, как можно продавать землю, это то же же самое, как продавать воздух, Яик и т.д.