Финал лиги ВТБ, онлайн казино и новый сериал: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: коллаж «Реальное время»

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев по-прежнему остается спорт — баскетбольный УНИКС впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии до четырех побед казанский клуб обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» — 4-1. Также не меньший интерес у жителей республики, как и в прошлые недели вызывают новинки отечественного кинематографа. Так, например, в лидеры наиболее популярных запросов выбился сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Замыкает тройку уже не искусство или спорт, а виртуальное казино, которое в последние недели стало все чаще появляться в поисковиках. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

УНИКС абсолютный победитель лиги ВТБ и поискового рейтинга

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Говоря об УНИКСе отметим, что эта победа стала первой, принесшей клубу золото на чемпионате России. До этого казанцы четыре раза становились серебряными призерами турнира. При этом третье место в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ занял московский ЦСКА. К слову хоккейная команда «красно-синих» недавно стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В этом виде спорта москвичи обыграли «Ак Барс», представляющий столицу Татарстана.

На этой неделе на одной из онлайн-платформ стартовал новый, третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Согласно сюжету, подростки из Тулы сталкиваются с криминальным авторитетом, который хочет превратить город в героиновую столицу. События этого сезона происходят в 1996 году — спустя два года после финала второго. При этом стоит отметить и то, что к актерскому составу присоединился Виктор Сухоруков, известный своими ролями в фильмах «Брат», «Брат 2», «Остров» и других.

Что же касается третьего места, то на нем расположились сразу два запроса, однако особый интерес вызывает лишь один их них. «Вавада» — цифровое казино, которое также имеет свой игорный дом в Советском районе Казани. Как отмечается на сайте «Вавады», данное интернет-заведение является популярным не только в столице Татарстана, но и в России, а также в странах СНГ.

Любителей азарта оказалось больше всего в Казани, а выходных — в Альметьевске

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.

Согласно анализу запросов в самых крупных городах республики, УНИКС, как и полагается, занимает лидерскую позицию в Казани. Чуть меньше финалом лиги ВТБ интересовались в Набережных Челнах. Почти в два раза меньше запросов было отмечено в Альметьевске и их самое малое количество в Нижнекамске. Что же касается сериала, то здесь картина выглядит совершенно иным образом: лидеры расположились в обратном порядке и наибольшее количество любителей современных сериалов было выявлено среди нижнекамцев.

Максимальное количество запросов о казино также оказалось в Казани. Жителей Автограда и Нижнекамск азартные игры интересуют практически в равном количестве и при этом данное значение является минимальным. Что касается нефтяной столицы республики, то там количество любителей сделать ставки лишь на 10 баллов выше, чем в прошлых двух городах. Однако отметим, что самым популярным запросом у жителей Альметьевска оказались выходные в июне. Данное значение можно объяснить большим количеством промышленности и рабочих, по той же причине на втором месте находится Казань, а следом за ней — Челны.

После развлекательных видео в топ ворвались страшилки

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

Топ популярных запросов на видеохостинге YouTube возглавил матч УНИКСа против «Зенита». именно в этой игре казанцам удалось выйти в финал Чемпионата России. На втором месте расположилась Honkai: Star Rail. Это новая компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG, разработанная и изданная китайской компанией HoYoverse. За ней следует страшилка, которая стала звуком для серии мемов в TikTok под названием «Кремируйте ее быстрее».

Крипипасты и страшилки — это короткие страшные и мистические истории, которые часто распространяются через интернет. Они начали появляться в начале 2000-х годов на различных форумах и сообществах, а затем распространились на другие платформы.

«Кремируйте ее быстрее» — это название видео, которое вышло 15 декабря 2022 года на канале «WorldBegemotKot — Страшные истории». Число подписчиков на этом канале уже достигает 1,4 млн человек.



Источник: Google, YouTube

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».