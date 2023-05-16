УНИКС впервые в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Матч в Казани завершился со счетом 98:89.
В финальной серии до четырех побед казанский клуб обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» — 4-1. До этого УНИКС четыре раза становился серебряным призером турнира. Третье место в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ занял московский ЦСКА.
13 мая в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ казанский УНИКС снова обыграл команду «Локомотив-Кубань». Матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 88:90.
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