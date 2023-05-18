Бесплатное мороженое, стенды с пчелами и колбасой: как организован KazanForum

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» стартовал получивший в этом году федеральный статус Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Площадка буквально переполнена активностями — стенды, выставки, интерактивные игры и многое другое. О том, как организовано главное деловое событие Татарстана, — в материале «Реального времени». На форуме также работает выездная редакция издания.

Выставки: от Aurus и «Камы» до тракторов и катеров



Уже после прохождения досмотра гостей форума встретила выставка техники. На фоне машин АвтоВАЗа, электробусов от КАМАЗа и автомобилей скорой помощи выделилась уборочная техника.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

И даже катера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Показали и прототип российского электромобиля «Атом» — детище проекта АО «Кама» гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, его начнут собирать в 2025 году.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свои автомобили показал также Aurus — седан Senat и внедорожник Komendant.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Стенды: компании, регионы, страны

Конечно, одной из главных составляющих на KazanForum были стенды, причем вперемежку. Выделялись двухэтажные конструкции Татарстана и России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

У Иннополиса — инсталляция в виде одноименного университета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Туркменистан завлекал мясными изделиями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турция — сладким.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

А один из самых скромных, но точно самых ярких — стенд Сенегала.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ну и стоит выделить зоны для переговоров в павильонах, а также молельные комнаты и раздельные медпункты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Питание: дорогие эчпочмаки и бесплатное мороженое

Что касается питания, то тут было где разгуляться. Фуд-зона на втором этаже предлагала комплексный обед — первое, второе, компот. И конечно же, чак-чак в качестве десерта. Как рассказали «Реальному времени», бесплатное питание полагалось представителям СМИ, волонтерам, медикам и некоторым другим категориям. У участников оно зависело от типа пакета, в том числе некоторые питались платно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несмотря на это, для них были доступные бесплатные точки с кофе. Бонусом рядом с ними стояли холодильники с мороженым, которое раздавали просто так — всем желающим.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Можно было перекусить до и после основного обеда. Например, для представителей СМИ в медиацентре организовали зону кейтеринга с кофе, татарской выпечкой и сладостями, причем работала она с утра и до вечера.

Отдельно стоит сказать про «Тюбетей», точки которого были размещены в выставочных павильонах. Цены там, судя по наблюдениям, были на порядок выше, чем в казанских ресторанах.

Медиацентр: отдых во время работы

Медиацентр в этом году, после присвоения форуму федерального статуса, получил серьезное обновление. Теперь это не закуток около концертного зала Ильгама Шакирова, как в 2022-м, а огромный шатер с несколькими огороженными зонами и залом для пресс-конференций. Его площадь составляет 1,8 тысячи «квадратов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для журналистов оборудовали несколько рядов столов, где можно воспользоваться «местными» ноутбуками, а также расположиться со своей техникой. Организаторы также предусмотрели розетки для зарядки гаджетов и проводной доступ в интернет.

Отдельно есть зона кейтеринга, о которой писали выше, и зоны для отдыха — с диванами, столиками и шкафчиками для вещей, которые можно запереть на ключ. К слову, такие же были и в фойе «Казань Экспо» — уже для гостей и участников.

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