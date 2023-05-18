KazanForum 2023: темы, новости, спикеры
На форуме работает выездная редакция «Реального времени»
Представители 84 регионов России и 85 стран мира прибыли сегодня на KazanExpo, чтобы принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В этом году мероприятие получило федеральный статус. На полях форума за два дня пройдут 200 деловых мероприятий. В Казани работают 45 дипломатических миссий, приехали 37 чрезвычайных и полномочных послов, десятки министров зарубежных стран и регионов России. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».
Гости выездной редакции обсуждают острые вопросы, рассказывают о том, какие продукты и наработки представляют на форуме, делятся впечатлениями.
Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ от Татарстана
Тимерхан Зиятдинов, соучредитель национального бренда «Алга»
Эмиль Сиразев, генеральный директор Natural Advance
Ренат Мистахов, гендиректор АО «Объединенная промышленная корпорация «Ак Барс»
Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России
Нурислам Шарифуллин, ресторатор, владелец сети ресторанов PLove
Нуриддин Азизи, министр промышленности и торговли Афганистана
Байрам Татов, замминистра промышленности и строительства Республики Туркменистан
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