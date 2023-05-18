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«Метаморфозы», «Монеты света» и «Тамчы»: фестиваль света «Сияние Кремля»

08:00, 18.05.2023
«Метаморфозы», «Монеты света» и «Тамчы»: фестиваль света «Сияние Кремля»
Фото: Максим Платонов

С 18 по 20 мая 2023 года в Казанском Кремле пройдет фестиваль света «Сияние Кремля». В дни проведения фестиваля известные архитектурные памятники — Преображенская и Тайницкая башни, прясла и каморы во дворе Присутственных мест станут арт-объектами с мультимедийными инсталляциями. Каждая инсталляция будет отражать историю и архитектурные особенности объекта, а в завершение каждого дня фестиваля будут проходить перформансы.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
Общество Татарстан Музей-заповедник Казанский Кремль

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