Trademark «Татарстан»: упаковка из Челнов, масло из Казани, блогер из Telegram

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 15-я

Мусорный регоператор восточной зоны Татарстана «Гринта» решил защитить свои права на фирменное наименование на восьмом году работы. А производитель нетканых материалов «Полиматиз» — на 17-м. Тем временем сразу несколько проектов озаботились регистрацией интеллектуальной собственности чуть ли не сразу после запуска. Заявки компаний и предпринимателей Татарстана на регистрацию товарных знаков в Роспатент — в очередном выпуске еженедельного обзора «Реального времени».

Казанская транспортная компания «Амир» работает с 2018 года. Своим названием она, видимо, обязана учредителю Амиру Муллагалиеву. Правда, он покинул компанию в 2021 году, уступив свою долю в капитале Ильнуру Ахметшину. После этого выручка ТК «Амир» взлетела более чем в десять раз — с 5 млн рублей в 2020 году до 56 млн рублей в 2022 году (данные «СПАРК-Интерфакс»). По какой-то причине новый владелец решил оставить название, и весной 2023 года компания подала в Роспатент заявку на его регистрацию в качестве товарного знака.



Нижнекамское предприятие по производству нетканых материалов «Полиматиз» на 17 году работы решило зарегистрировать в Роспатенте права на собственное фирменное наименование. Эта «дочка» нефтехимического гиганта «Нижнекамскнефтехим» является резидентом ОЭЗ «Алабуга» и выпускает под торговой маркой «Полиспан» материалы для строительства, сельского хозяйства и здравоохранения. Материалы компании позволили устранить дефицит и удовлетворить повышенный спрос на медицинские маски и защитную одежду медиков в разгар пандемии коронавируса. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка снизилась с 1,8 млрд рублей в 2021 году до 1,5 млрд в 2022-м, а чистая прибыль упала более чем в три раза — с 315 до 93 млн рублей.





А вот бизнес челнинской компании «Упаковка для всех» в прошлом году, наоборот, почти удвоился — со 177 до 313 млн рублей выручки. Компания Айрата Гатауллина и Рината Хазиахметова работает с 2015 года, фирменное наименование и логотип решили защитить от посягательств недобросовестных конкурентов только в 2023-м. Параллельно с «упаковочным» бизнесом у партнеров еще с 2014 года есть и другая компания «Строй-Ар», которая занимается ремонтом домов, квартир, офисов и других помещений. На этом в 2022 году ей удалось сгенерировать почти 180 млн рублей дохода и 6,3 млн рублей чистой прибыли.



На производстве и продаже кормов для животных Виктор Суров в 2022 году заработал рекордные за 10 лет в этом бизнесе 850 млн рублей. По сравнению с 2021 годом чистая прибыль его бизнеса взлетела почти втрое — до 68,8 млн рублей. Его компания «Агростар-Трейд+» уже имеет в портфеле семь защищенных товарных знаков и 15 заявок в Роспатент. Одна из них попала в наш сегодняшний обзор.



Олег Гречушников и Руслан Каковихин занимаются производством медицинского, в первую очередь стоматологического, оборудования, а также торговлей оборудованием и фармацевтической продукцией как минимум с 2010 года. В 2019 году они уже предпринимали попытку зарегистрировать товарный знак своей компании «Стимул», однако, похоже, сделать этого по каким-то причинам не удалось. В мае этого года предпринята новая попытка — на этот раз в очень узком классе МКТУ регистрируется бренд Major. Учитывая стремительный рост цен в стоматологии, под ним уже можно запросто объединить почти любые связанные с ней товары и услуги.

Утроила по итогам 2022 года выручку казанская компания «Солнечное», которая занимается производством растительных масел, заработав 125,6 млн рублей. В портфеле интеллектуальной собственности компании уже есть целый ряд не очень широко известных, но активно продвигаемых на маркетплейсах брендов: подсолнечных масел Oliori и «Радость полей», а также оливкового Arcus. Теперь их пополнит новый бренд — масло «Рамазан», очевидно, из подсолнечника.



Автоматические установки поддержания давления, подпитки, дегазации и заполнения, станции пожаротушения и повышения давления, блочные индивидуальные тепловые пункты для систем тепло- и холодоснабжения. На продаже такого оборудования основанная год назад казанская компания «Статика Групп» заработала в прошлом году 12,6 млн рублей при чистой прибыли 1,1 млн рублей (данные «СПАРК-Интерфакс»). Любопытно, что бенефициар компании Артем Гаврилов до 2014 года имел долю в фирме, основной вид деятельности которой курьерские услуги.



Ранее мы уже писали о том, что молочный трейдер «Канталь» миллиардера Ленара Мухаметзянова запускает производство под собственным брендом «Татарская буренка». В догонку к этому группа компаний направила в Роспатент еще ряд заявок на товарные знаки, явно для разных регионов России.



Тем временем региональный мусорный монополист восточной части Татарстана —компания «Гринта» — на восьмом году существования тоже решил защитить свой товарный знак. На сборе отходов компания заработала в 2022 году, согласно «СПАРК-Интерафакс», более 3 млрд рублей, увеличив выручку почти на 20%. Однако чистая прибыль при этом снизилась — с 74 до 69 млн рублей.



Наш коллега, журналист и экономист Альберт Бикбов несколько лет ведет свой авторский блог в Telegram. Подписчиков у него не много, однако публикации порой бывают настолько острыми и интересными, что их репостят даже самые крупные федеральные каналы. Однако товарный знак в виде латинской транскрипции фамилии автора закрепить за собой в Роспатенте планирует не Альберт, а некий Марсель Мухаметвалеев из Арска. С какой целью он это делает — неясно, найти контакты господина Мухаметвалеева, чтобы задать ему этот и другие вопросы, к сожалению, не удалось.



В начале мая 2023 года в казанском поселке Куземетьево открылись гольф-клуб и детская академия гольфа. Объект расположен на площади 83 га, его поле рассчитано на 18 лунок с двумя тренировочными площадками. Пропускная способность — до 500 человек в сутки. Также здесь расположены здание академии гольфа, административно-бытовой комплекс, склад-гараж и т. д. Для управления клубом в апреле этого года было учреждено ООО «БАСУ» с тремя совладельцами: долями владеют Минземимущества, Связьинвестнефтехим и Тимур Зайнутдинов, президент Ассоциации гольфа Республики Татарстан, зять космодромостроителя Равиля Зиганшина. Именно это ООО подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака нового проекта.

