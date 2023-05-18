«Дойти до Алтая татарской породе лошадей не составит особого труда»

Лошадей татарской породы готовят к первому в истории конному пробегу Татарстан — Алтай

В Татарстане полным ходом идет подготовка лошадей татарской породы к первому в истории республики конному пробегу на Алтай. В июне шесть жеребцов перевезут с конеферм на Казанский ипподром для тренировок. Участникам пробега предстоит провести в пути 38 дней. Они стартуют 24 июля и финишируют 30 августа у памятника «Алтай — сердце Евразии», подаренного первым президентом республики и Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым к 250-летию вхождения региона в состав России. Чьи кони выйдут на этот исторический маршрут и на сколько килограмм предстоит похудеть наездникам — подробности в материале «Реального времени».

«Лошади должны привыкнуть друг к другу»

Шесть отборных жеребцов татарской породы готовятся к длительному пробегу уже более полугода. Все они выходцы из конного двора известного коневода Фарита Набиуллина из Лениногорского района. Именно он в 2010 году открыл Центр восстановления татарской породы лошадей в своем селе Верхний Каран. Сейчас в его хозяйстве около 250 голов татарских лошадок. Причем их численность растет буквально ежедневно, поскольку сейчас многие кобылы на сносях.

— Татарская порода лошадей очень выносливая. Дойти до Алтая не составит им особого труда. Наши лошади — «аборигенные», то есть они максимально приспособлены к здешним природным условиям и их лучшие качества передаются из поколения в поколение. Эти лошади очень крепкие, они способны набираться сил очень быстро, — рассказал фермер.

Как объяснил Фарит Набиуллин, подготовка лошадей — процесс не быстрый. На его коневодческой ферме тренировка жеребцов началась еще полгода назад. Зимой и ранней весной лошади проходили длинные расстояния по снегу, поднимались и спускались с гор, чтобы получить хорошую нагрузку.

— Сейчас тренировки чаще всего проходят по выходным. Мы проходим с ними сотни километров. Усложняем путь, пускаем их галопом, преодолеваем горную местность. В остальные дни мы отпускаем их в свой табун, у каждого жеребца есть свои кобылы, маленькие жеребята, они их охраняют, заботятся о них, удовлетворяют природные потребности и остаются в форме. Кони живут в естественной среде. Потому они выносят и жару, и холод. Никакого специального питания для них не нужно, — рассказал коневод.

Именно Набиуллин в 2010 году открыл Центр восстановления татарской породы лошадей в своем селе Верхний Каран. Фото: tatar-inform.tatar

По словам Набиуллина, сейчас жеребцов, которые примут участие в пробеге, стараются держать вместе, чтобы они привыкали друг к другу:

— Они могут и подраться, и поиграть, как борцы перед соревнованиями. Если держать их вместе со всеми остальными лошадьми, то остается некая непредсказуемость, нельзя предугадать их поведение. А в случае, когда они живут на одной территории, отделенной от других, между ними идет некая притирка, уже сейчас устанавливается четкая иерархия, и это тоже очень важно.

«Мы сутками проводим время с лошадьми»

Если жеребцы уже успели привыкнуть друг к другу, то их наездники пока ни разу не проводили так много времени вместе. Всего их четверо. Молодые люди — выходцы из Тюлячинского и Балтасинского районов. Все они долгие годы профессионально занимаются лошадьми. Старший жокей — чемпион конного спорта Фирзар Гиниятуллин, сын именитого коневода, главы коневодческой фермы ООО «Племрепродуктор им. Гиниятуллина С.Ш.» Сагита Гиниятуллина.

В состав команды наездников входят:

Фирзар Гиниятуллин — село Тюлячи,

Рифнур Тимербаев — поселок Узяк Тюлячинского района,

Рустем Нуриев — село Балтаси,

Искандер Вахитов — село Старые Зюри Тюлячинского района.

— Все ребята когда-то работали со мной на коневодческой ферме. Все профессиональные наездники. Регулярно участвуют в соревнованиях, сейчас готовятся к скачкам на Сабантуе. Отдельно к забегу мы не готовимся, потому что каждый день находимся в этой среде, буквально сутками проводим время с лошадьми. Мы все работаем с лошадьми очень давно. Сам я на лошади уже с шести лет, — рассказал жокей.

В хозяйстве Гиниятуллиных сейчас около 150 голов татарской породы лошадей. Кроме того есть арабские чистокровные, английские чистокровные лошади.

Старший жокей — чемпион конного спорта Фирзар Гиниятуллин, сын именитого коневода

— Лошади татарской породы в первую очередь отличаются тем, что очень быстро приспосабливаются. Они дети самой природы, не искусственно выведенная порода. Выносливы при любой погоде. К примеру, в нашей конеферме содержатся и кони английской породы. Они намного нежнее и прихотливее: начинают мерзнуть и дрожать даже от дождя, не выносят мошек и комаров. И принимать роды у таких кобыл тяжелее. Если с татарской породой совсем не возникает никаких проблем: кобыла сама рожает, жеребенок сразу сам встает на ноги, начинает пить молоко матери, то с английскими — совсем другая ситуация. Надо им во всем помогать, придерживать жеребенка, кормить его, подносить к вымени, — пояснил наездник.

По первоначальной задумке, конный пробег планировался длительностью в три месяца, рассказал Фирзар Гиниятуллин. В пути намеревались провести июнь, июль и август.

— Сначала были мысли отказаться от приглашения. Все-таки это большой срок, тем более в самый разгар работы. У нас в хозяйстве 300 голов лошадей, за ними надо ухаживать. После того как приняли решение сократить время пробега до одного месяца, мы пересмотрели свое решение. Тем более в августе и работы станет чуть меньше, сенокос уже пройдет, — пояснил молодой фермер.

Как отметил мастер конного спорта, сейчас молодые люди проводят тренировки отдельно с жеребцами татарской породы. С лошадьми все так же, как и у спортсменов, по режиму — диета, питание, витамины.

Сейчас молодые люди проводят тренировки отдельно с жеребцами татарской породы

— Мы готовы к долгой дороге. Раньше, когда я занимался конным спортом профессионально, приходилось проходить на лошадях по 100 км. Сейчас я оставил профессиональный спорт. Для этого нужно сгонять вес. С возрастом это уже вредит организму. Для профессиональных скачек мне пришлось бы скинуть 15 килограммов. То есть обычно я весил около 67 кг, к соревнованиям мне приходилось сгонять вес до 52 кг. Для пробега таких кардинальных изменений не потребуется. Хотя сбросить вес, думаю, все равно придется. Чтобы и лошадь, и наездник чувствовали себя комфортно, вес не должен превышать 60 кг. Этого достаточно. Предстоящий пробег — это все-таки не скачки, здесь мы не стремимся к спортивному результату. Идти будем не спеша, — пояснил жокей.

«Наша цель — не спортивные достижения»

О том, что основная цель пробега — не состязание, а популяризация лошадей татарской породы, национальных традиций и укрепление связи с братскими народами, изданию рассказал ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Айрат Хабибуллин:

— Такого пробега в истории еще не было. Наш маршрут пролегает через 56 населенных пунктов в девяти регионах России. Его протяженность составляет 3 100 км. Старт назначен на 10 часов 24 июля с Казанского ипподрома. Торжественное завершение запланировано на 11 часов по местному времени (+4 часа) 30 августа в Майминском районе на берегу реки Катунь у стелы «Алтай — сердце Евразии», который стал подарком первого президента РТ Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения региона в состав России.

Этапы конного пробега:

с 24 по 26 июля — территория Республики Татарстан,

26 июля — Республика Башкортостан,

с 26 по 29 июля — Пермский край,

с 29 июля по 3 августа — Свердловская область,

с 3 по 7 августа — Тюменская область,

с 7 по 13 августа — Омская область,

с 13 по 19 августа — Новосибирская область,

с 19 по 22 августа — Алтайский край,

с 22 по 25 августа — Республика Алтай.

Как рассказал Айрат Хабибуллин, в команду входят четыре наездника, шесть лошадей, сопровождающий, ветеринарный врач, два водителя, две единицы спецтехники.

— Шесть лошадей не будут сразу идти ходом. Каждый день в пути будут по два коня, они будут меняться. Остальные будут отдыхать. То есть один день конь будет идти, а два дня отдыхать. Сложные участки — леса, овраги, болота — будут полностью проезжать на коневозках. А по равнинам и ближе к населенным пунктам за 15—20 км наездники будут передвигаться на лошадях, — разъяснил организатор.

С 20 июня коней татарской породы перевезут из Лениногорского района на Казанский ипподром, животные продолжат тренироваться на его базе.