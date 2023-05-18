Как Россия проиграла «Наполи»

Российский спорт никогда не выберется из забвения при такой работе СМИ

В Ташкенте и Дохе завершились чемпионаты мира по боксу и дзюдо с участием россиян и белорусов. В Баку ожидается старт чемпионата мира по тхэквондо, где в составе сборной татарстанец Рафаэль Камалов. В Алма-Ате прошел блестяще организованный международный турнир по борьбе. Спортивная редакция «Реального времени» информирует своих читателей о международной спортивной повестке, оставшейся за краем внимания федеральных СМИ.

Федеральными спортивными СМИ руководит коллективная «Эллочка Щукина»

В начале мая итальянский «Наполи» выиграл скудетто, став чемпионом Италии. Этому малозначительному в мировом масштабе событию типа российские федеральные профильные СМИ посвятили ровно половину своих объемов.

По факту «Спортс.Ру» разместил 13 статей про «Наполи» и семь про все остальное, произошедшее в мире спорта. «Чемпионат.Ру» был скромнее, семь про «Наполи», 13 про все остальное, правда, из пяти новостей, четыре были посвящены победе итальянцев. Неаполитанская команда стала первой у себя в чемпионате, уступающем прямо сейчас испанской Примере (14 евротитулов за прошедшие 10 лет), английской Премьер-лиге (шесть титулов), немецкой Бундеслиге (три еврокубка). У представителей Серии А за последние 10 лет было только три выхода в финалы. В момент оформления чемпионства «Наполи», проходил плей-офф НХЛ с участием российских хоккеистов, решающие матчи в чемпионатах России по баскетболу и волейболу, что улетело на обочину внимания. А уж бокс, тхэквондо, борьба с участием россиян не находили места даже в новостных колонках. Типа, российские, типа, спортивные федеральные СМИ снова прогнулись под переменчивый мир. Подобное уж происходило в 2016 году, когда чемпионат Англии выиграл «Лестер». Вопрос нашим читателям: у вас как-то поменялась жизнь, после победы «лис» в АПЛ? Будут ли сегодняшние читатели вспоминать победу «Наполи» через год как самое яркое событие мая 2023? Возможно ли при проведении СВО вести себя как Эллочка Щукина из «12 стульев», посвятившая свою жизнь виртуальной борьбе с американской миллионершей Вандербильд?

Подобное уж происходило в 2016 году, когда чемпионат Англии выиграл «Лестер». Фото: soccerlens.com

Специально для тех, кто, как и федеральные профильные СМИ, пропустил итоги чемпионатов мира по боксу и дзюдо, сообщим: у России три золотые медали (боксеры Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, а также дзюдоист Арман Адамян) и пять бронзовых. Помимо того, необходимо сообщить о том, что международная ассоциация бокса окажет пожизненную помощь бывшему советскому боксеру. Глава IBA Умар Кремлев навестил 73-летнего боксера в прошлом Руфата Рискиева в больнице, где вручил ему чемпионский пояс и награду «За волю к победе». Руфат Рискиев, проживающий в Ташкенте, стал первым чемпионом мира в истории СССР, победив на чемпионате мира 1974 года.

Конфликт уже, наподобие разогнавшегося велосипеда, развивается сам по себе

История противостояния России и «коллективного Запада», как разогнавшийся велосипед, уже развивается сама по себе. Запад бьет санкциями и саботажем. Если вспоминать историю, то ничего нового не произошло, соседи американцев — Канада — покидали международную федерацию хоккея с шайбой с 1969 по 1976 годы. Лишив себя двух олимпийских циклов. Увы, но тогда руку сотрудничества Канаде протянул Советский Союз в момент, когда «кленовые листья» переживали очевидный кризис. Главное, чтобы и сейчас не нашлось желающих провести какие-либо сепаратные переговоры, придумать за счет России новые «игры доброй воли», будь они неладны. У американцев будет порядка дюжины союзников, с которыми они готовы создать новую международную федерацию. Там, где невозможно отсоединиться, Запад борется против России и Беларуси с помощью саботажа. Казалось бы, только мы порадовались решению Международной федерации фехтования о возвращении наших спортсменов на международную арену, как тут же посыпались одна за другой новости об отказе проведения различных стартов, а затем Россию переиграли на юридическом поле. Федерация фехтования Украины обратилась в швейцарский суд с требованием приостановить возвращение наших спортсменов на международные старты, и суд принял это решение, а поскольку офис федерации находится в Лозанне и находится под юрисдикцией Швейцарии, то фехтование России допустили, а ее спортсменов не допускают к международным стартам. Майский этап Гран-при в Сеуле уже точно пройдет без нас, это печально, а вот то, что смешно, так это заявление федерации фехтования Норвегии о том, что ее спортсмены не готовы участвовать в соревнованиях с россиянами. В Норвегии просто-напросто нет фехтовальщиков, после того как иммигрант из Польши Бартош Пясецкий завершил карьеру. Тем не менее федерация нашла возможность заявить о себе буквально на пустом месте.

Фехтование России допустили, а ее спортсменов не допускают к международным стартам. Фото: Динар Фатыхов

С кем можно строить взаимоотношения

По требованию МОК в международный спорт не вернут ни одну сборную по игровым видам, то есть дружину, которая будет представлять Россию, даже без флага, гимна, под названием ОКР, РОК и так далее. Баскетбол отстранен до 2025 года включительно, футбол до 2024-го. Для «приличия» могли бы вернуть, допустим, хоккей на траве, все равно там нет никаких шансов на участие в финальной части Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

Непонятно, огорчит ли это кого-либо в хоккее, поскольку тот же главный тренер сборной до 25 лет Роман Ротенберг испытывает необъяснимый восторг от любой встречи с Беларусью или Казахстаном. Но в том же баскетболе, как вариант, можно попробовать рассмотреть в числе потенциальных соперников Аргентину, Бразилию, Венгрию, Венесуэлу, Иран (последняя наша игра с ними завершилась со счетом — 84:91), Китай, Ливан — вариантов хватает. Правда, все они фигурируют в числе участников чемпионата мира-2023 (кроме Аргентины и Венгрии). Можно рассмотреть вариант с Тринидадом и Тобаго, паспорт которого есть у игрока «Локомотива-Кубань» Девона Акуна-Перселла. Там в целом неплохой подбор игроков — Чак Агустин из чемпионата Испании, Хаден Каррингтон из чемпионата Израиля, Джонни Хамилтон из чемпионата Турции, Кадем Джек. Если, конечно, местная федерация способна собрать их в одну команду. Даже празднование 65-летия «Рубина» так или иначе подсказывает, с какими странами можно строить взаимоотношения, поскольку в Казань приехали Домингес из Аргентины, Кабзе из Турции, Сибайа из ЮАР. И никого не было из Европы.

Даже празднование 65-летия «Рубина» так или иначе подсказывает, с какими странами можно строить взаимоотношения. Скриншот видео rubin-kazan.ru

Есть возможность создать некое движение на «торможении»

Борцы, кстати, подсказывают варианты развития, создав еще в прошлом году Poddubny Wrestling League (Борцовская лига Поддубного). Эта организация стала настоящей отдушиной для сильнейших российских борцов вольного и греко-римского стилей. В 2022 году были проведены красочные мероприятия в Москве (дважды), в Бишкеке, сейчас — в Алма-Ате, при полных трибунах.

В апреле в Астане проходил чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. И там и в Алма-Ате старты прошли при поддержке российской букмекерской конторы, которая выступила партнером национальной федерации и спонсором сборной Казахстана. Статус международных стартов придают воспитанники школ СНГ Зелимхан Абакаров, Албания, Батырбек Цакулов, Словакия, армянин из Грузии Айк Мнацаканян, выступающий за Болгарию...

В будущем можно увеличить географию за счет турецких и иранских пехлеванов, где обожают любые виды борьбы. Пригласить тот же Иран на старты БРИКС-2024, анонсированные в Казани, тем более что сама страна хочет вступить в данную организацию. Дополнительные возможности в этом плане дает возвращение в Татарстан иранского дипломата в качестве генерального консула, хотя с 2015 года в местном консульстве не было дипломата подобного ранга. Спортивной России после выступления на Боливарианских играх и усиления контактов со странами Латинской Америки нужно возобновлять контакты с Азией, замороженные сразу же после создания Ассоциации развития хоккея в исламских странах. Само собой разумеется, нашим СМИ необходимо информировать об этом, обсуждать возвращение в международный спорт своих спортсменов, а не жить радостями «наполи», «лестеров», и т. д. Известный арбитр Рафаэль Ильясов в интервью нашему издания, предположил, что «В Азии могут подумать — зачем нам ломать стройную структуру ради одной страны». Это касаемо вопроса приема России в азиатские конфедерации, которые в свою очередь могут предположить, что им не нужна страна, стремящаяся в Азию, при этом информационно ориентированная на изгоняющую ее Европу. Но если это уже устоявшаяся редакционная политика, граничащая с иноагентством, то государственным органам и федерациям следует рассмотреть свои спонсорские связи с этими СМИ.

Джаудат Абдуллин