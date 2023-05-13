День в истории: отказали Пушкину, ограничили Ватикан

Чем примечательна дата 13 мая?

13 мая в России празднуют день Черноморского флота ВМФ и День охранно-конвойной службы МВД. Сегодня появился Приволжский федеральный округ, Ватикан включили в состав Итальянского королевства, Таня Савичева оставила последнюю запись в дневнике, началась история «Формулы-1», Пушкин посватался к Гончаровой. Родились композитор Султан Габяши, дирижер Миляуша Таминдарова, певец Тагир Якупов. Умерли писатель Шолом-Алейхем, полярник Фритьоф Нансен и певица Дорис Дэй. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Приволжскому федеральному округу — быть!

13 мая 1589 года священник Гермоген стал епископом и первым казанским митрополитом. Через 5 лет его стараниями на месте явления Казанской иконы был сооружен первый каменный храм. В 1606-м он был поставлен патриархом Московским. Умер Гермоген от голода в заточении во время осады столицы в 1612 году.

Фото tatmitropolia.ru

13 мая 1946 года родился легендарный татарский певец и заслуженный артист республики Тагир Якупов. С 1964 по 1973 год он был солистом-вокалистом в Государственном ансамбле песни и танца РТ Татгосфилармонии имени Тукая, а в 1973—1982 годах состоял в эстрадной группе филармонии, из которой ушел в результате сокращения. Умер в нищете. Между тем, как считают специалисты, именно Якупов проникновеннее всех на татарской эстраде исполнял народные песни.



13 мая 1960 года в Казани родилась Миляуша Таминдарова. Она окончила Казанскую государственную консерваторию в 1986 году и ассистентуру в 1990-м, преподавала там же на кафедре хорового дирижирования, после стала заведующей отделением хорового дирижирования в Казанском музыкальном училище. В 1997-м возглавила хор оперной студии, а через десять лет стала руководителем Камерного хора РТ.



Фото: Максим Платонов

13 мая 2000 года указом президента РФ в стране были созданы федеральные округа: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Татарстан вошел в Приволжский федеральный округ наряду с другими 14 субъектами РФ. В настоящее же время в РФ действуют уже восемь округов — добавился Северо-Кавказский.

13 мая 2022 года «Реальное время» рассказывало, что свыше 426 тысяч рублей отсудил у Казгорисполкома индивидуальный предприниматель Ранис Сабирзянов за повреждения, которые получил принадлежащий казанцу Фанису Магсумову кроссовер Ssang Yong Kyron, угодивший колесом в яму на улице Кул Гали. Пикантность ситуации состояла не только в том, что своевременный ремонт ямы обошелся бы бюджету намного дешевле, но и в том, что на не выполненном своевременно балансодержателем ремонте автодороги в очередной раз заработал посредник, поставивший судебные тяжбы такого рода на поток. Владелец пострадавшего авто не стал тратить время и нервы на хождение по судам, а уступил право требования ущерба профессионалу по договору цессии.

Фото: Инна Серова

Пушкин решил жениться

13 мая 1829 года Александр Сергеевич Пушкин попросил руки Натальи Гончаровой. Впервые он увидел ее в декабре 1828-го на одном из московских балов, когда Наталье было всего 16 лет. Известны его слова: «Отныне участь моя будет связана с этой молодой особой». Но поэта попросили подождать, поскольку невеста была слишком юна, так что он в тот же день уехал на Кавказ в действующую армию.

13 мая 1942 года в Ленинграде Таня Савичева в дневнике записала: «Мама 13 мая в 7.30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня». А сама автор дневника скончалась в эвакуации в поселке Шатки Нижегородской области 1 июля 1944 года. Ей было 14 лет. Оригинал дневника был впервые представлен в экспозиции «Ленинград в годы Великой Отечественной войны» в 1964 году.

Источник wikipedia.org

Ватикан — часть Италии

13 мая 1871 года был принят «Закон о гарантиях»: итальянский парламент гарантировал суверенитет римскому понтифику. Святой престол отказался принимать закон, поскольку он исходил от иностранного правительства. Папы объявили себя узниками Ватикана, который лишь в 1929-м стал отдельным государством.

13 мая 1950 года состоялась дебютная гонка первого чемпионата мира в классе «Формула 1». Гоночная серия стартовала на трассе «Сильверстоун», которая была построена на месте аэродрома для британских бомбардировщиков недалеко от одноименной деревни. В первой гонке пилоты преодолели 70 кругов, а продлилась она 2 часа 15 минут. Победителем стал итальянский автогонщик Джузеппе Фарина.