Валентин Юдашкин, День Победы и салют: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

На уходящей неделе в Татарстане и по всей России отметили День Победы в Великой Отечественной войне, и одним из самых популярных запросов в эти дни стали поздравления с 9 Мая, которые обычно все пересылают родственникам и друзьям в мессенджерах. Запрашивали жители и информацию про праздничные салюты, прогремевшие в этот день во многих городах и районах республики. Что еще интересовало татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

9 Мая, генератор текстовых ответов и дошедший до финала УНИКС

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



Топ-3 запросов по сравнению с предыдущей неделей кардинально изменился — «Ак Барс», атака беспилотников на московский Кремль татарстанцев уже не интересуют, а фильм «Вызов», снятый в космосе, опустился со второй строчки на пятую. Наибольший прирост популярности по сравнению с предыдущими 7-ю днями показали темы, связанные с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и российским модельером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая — плюс 5 000%.



Внимание татарстанцев привлекли и возможности искусственного интеллекта. На 1 050% по сравнению с прошлой неделей выросло количество запросов по приложению, генерирующему текстовые ответы, подобные человеческому письму Character.ai. Появилось оно, к слову, еще осенью прошлого года.

В длительные выходные татарстанцы интересовались тем, что можно посмотреть в кино. В рейтинге популярных запросов остался российский фильм «Вызов», премьера которого состоялась 20 апреля, и появился «Адский рай» — аниме, вышедшее в начале прошлого месяца. Прирост популярности по сравнению с предыдущей семидневкой у обоих запросов составил 250%.

На смену хоккею, в котором завершилась борьба за Кубок Гагарина, пришел баскетбол — казанский УНИКС, который гуглили татарстанцы на уходящей неделе, бьется с клубом «Локомотив-Кубань» в финальной серии Единой лиги ВТБ. Интерес к нему вырос по сравнению с прошлой неделей на 160% — в предыдущей десятке самых популярных запросов УНИКСА не было. В топ-10 оказались еще два спортивных запроса — Английская премьер-лига и Лига чемпионов (по +70%).

Поздравления с Днем Победы больше всего интересовали жителей Альметьевска

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.

Личность скончавшегося в начале мая Валентина Юдашкина, а также УНИКС больше всего интересовали казанцев. В остальных крупных городах Татарстана — Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске интерес к этим темам был в два-три раза меньше.

Больше, чем жителей других городов Татарстана, казанцев на этой неделе интересовал и Верховный суд республики. В то же время нижнекамцев он не волновал совсем, а вот их интерес к Английской премьер-лиге оказался самым большим.

Жители Казани также больше остальных гуглили салют, которым 9 мая закончилось празднование Дня Победы. Сравнимый интерес зафиксирован и со стороны нижнекамцев.

Челнинцы на уходящей неделе активнее других искали информацию про «Вызов» и «Адский рай». Интерес к ним оказался в пять раз выше, чем к казанскому УНИКСу и его борьбе в финале.

Проживающие в Альметьевске чаще жителей Казани, Челнов и Нижнекамска гуглили Character.ai, но совсем не интересовались аниме. Больше, чем другие, они забивали в поисковик и поздравления с 9 Мая.

От песен до новостей на YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



«Ак Барс» не только потерял лидерство по популярности запросов на YouTube, но и вообще выпал из топ-10. С первого места его вытеснило видео на песню рэпера xxxmanera из Севастополя — «Манера крутит мир», прирост популярности по сравнению с прошлой неделей составил 2 150%.

В топ-3 также музыкальный контент. На втором месте остался завирусившийся благодаря коротким видео в соцсетях трек «У мужлан нет права» — прирост ее популярности по сравнению с прошлой неделей составил 1 600% против 1 800% семью днями ранее.

Слушали татарстанцы и другие музыкальные произведения. Количество запросов «песни» на YouTube выросло на 1 000%. Аналогичный прирост популярности зафиксирован и по китайской компьютерной игре Honkai: Star Rail.

В топ-10 также осталась «Битва сильнейших». С третьего места она опустилась на пятое. Прирост популярности запроса по сравнению с предыдущими семью днями составил 400%.

Источники: Google, YouTube