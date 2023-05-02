Новости общества

18:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер модельер Валентин Юдашкин

13:04, 02.05.2023 1
Умер модельер Валентин Юдашкин
Фото: скриншот youtube.com

Скончался модельер Валентин Юдашкин, сообщил Первый канал со ссылкой на его супругу.

— Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание, — сказано в сообщении.

Юдашкину было 59 лет. СМИ сообщают, что в последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.

В воскресенье, 30 апреля, умер известный российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. В 2016 году врачи диагностировали ему болезнь Паркинсона. По данным СМИ, он умер в реанимации в одной из больниц Подмосковья, куда его доставили с желудочным кровотечением.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 май
    ой, прям вслед за Зайцевым. Как удивительно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также