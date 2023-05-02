Умер модельер Валентин Юдашкин
Скончался модельер Валентин Юдашкин, сообщил Первый канал со ссылкой на его супругу.
— Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание, — сказано в сообщении.
Юдашкину было 59 лет. СМИ сообщают, что в последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.
В воскресенье, 30 апреля, умер известный российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. В 2016 году врачи диагностировали ему болезнь Паркинсона. По данным СМИ, он умер в реанимации в одной из больниц Подмосковья, куда его доставили с желудочным кровотечением.
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