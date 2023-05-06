Финал Кубка Гагарина, фильм из космоса и атака на Кремль: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: коллаж «Реальное время»

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев по-прежнему остается хоккей, а именно — решающая битва финала Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Напомним, «барсы» уступили в этом матче со счетом 3:2. «Красно-синие», в свою очередь, стали трехкратными обладателями титула, забрав кубок чемпиона в столицу второй раз подряд. Точно так же жителей республики заинтересовал и недавно вышедший на экраны фильм «Вызов». Первая в мире кинокартина, частично снятая на околоземной орбите. Еще одной важной темой этой недели, которая сегодня активно обсуждается во всем мире, стала атака беспилотников на Московский Кремль. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Финал Кубка Гагарина и новинка отечественного кинематографа делят первое место

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



Как и неделю назад, финал за Кубок Гагарина является лидером среди самых интересующих тем (прирост популярности по сравнению с предыдущими 7-ю днями составил 5 тысяч процентов). В целом, говоря о серии игр «Ак Барс» — ЦСКА, стоит отметить, что 17 апреля казанцы обыграли столичную команду со счетом 4:1. После этого во втором матче финала Кубка Гагарина москвичи смогли отомстить, выиграв у «барсов» — 0:3. В четвертом матче «красно-синие» только улучшили свое преимущество — 1:2. Однако уже в пятом матче спортсмены из Татарстана одержали победу (2:1), а в шестом и вовсе сравняли счет в серии, обыграв «армейцев» со счетом 0:3. Последнюю, решающую игру казанские хоккеисты проиграли со счетом 3:2.

Таким образом, ЦСКА стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. При этом столичная команда сравнялась с казанцами по количеству трофеев. Это третий кубок «красно-синих» (до этого — в 2019-м и 2022-м).

Говоря о том, кто делит первое место вместе с хоккеем, стоит отметить, что фильм «Вызов» не просто быстро набрал популярность, а за две недели собрал в прокате целый миллиард рублей. Точная цифра на вечер 3 мая составила 1 000 176 206 рублей. «Вызов» снимал Клим Шипенко, более известный за счет другой картины — «Холоп». Первый фильм собрал свой миллиард гораздо быстрее — за 10 дней. Однако рекордсменом среди отечественного кино по-прежнему остается «Чебурашка», который на утро 4 мая насчитывал 6,743 миллиарда рублей.

На втором месте в топе идет недавнее происшествие, которое уже признано российскими властями настоящим террористическим актом. В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были сбиты. Отметим, что вследствие падения и разлета осколков БПЛА пострадавших и материального ущерба нет. Президент России Владимир Путин в результате украинской атаки также не пострадал. Как заявил позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Уже днем мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотников в городе. При этом это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты БПЛА на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

Среди других поисковых запросов высокую популярность также набрали «майские праздники», поскольку сейчас они находятся только в самом разгаре. «Погода» также важная часть наступивших выходных, за счет которой граждане и планируют их проведение. Еще одной интересной темой можно выделить задержание популярного российского блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов (за 2019—2021 годы) на 918 млн рублей.

В Альметьевске не смотрят кино, а в Нижнекамске — блогеров

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.



Матч «Ак Барса» с ЦСКА больше всего интересовал казанцев, что вполне логично, так как команда представляет столицу Татарстана. Любителей нового кино также оказалось больше в Казани. А вот в Альметьевске же, наоборот, никто не интересуется фильмами. Однако происшествие с беспилотниками оказалось в нефтяной столице самой волнующей и популярной темой. Для сравнения: в Казани атакой беспилотников на Кремль интересовалось меньше всего людей (64 балла), а в Набережных Челнах и Нижнекамске значение запросов оказалось практически равным (81 и 79 соответственно). Что касается последнего, то дело Блиновской вообще не интересовало нижнекамцев (0 баллов), чего не скажешь о казанцах (100 баллов).



Примерно равное количество баллов по заинтересованности среди всех четырех крупных городов республики набрали «выходные в мае» и «погода». Также примерно одинаково всех татарстанцев интересовало, где посмотреть хоккей, а именно — трансляция по «Матч ТВ».



И последним из списка можно выделить лунное затмение, которым больше всего интересовались в Казани и Альметьевске (97 и 100 баллов соответственно). Чуть меньше по 80 и 74 балла — Челны и Нижнекамск. Природное явление можно было наблюдать вчера с 18.14 до 22.31 по московскому времени.

Татарстанцев по-прежнему больше всего интересует развлекательный контент

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



Среди запросов татарстанцев на видеохостинге YouTube лидером также оказался финал Кубка Гагарина. Чуть меньше запросов пришлось на популярную песню из «Тик-Тока» «У мужлан нет прав». Далее, как и на прошлой неделе, следуя трендам платформы, — финал популярного шоу «Битва экстрасенсов». Следом идут популярные блогеры: обозреватель мобильных игр Holdik и филантроп MrBeast.

Таким образом, юмористические шоу по-прежнему держатся в лидерах поиска, но по чуть-чуть начинают сдавать свои позиции. На прошлой неделе именно такой контент составлял топ самых частых запросов на видеохостинге.

Источник: Google, YouTube

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