«Праздник, объединяющий поколения»: представители «ТАИФ-НК» приняли участие в праздновании Дня Победы

Фото: e-nkama.ru, Альберт Муклоков

В Нижнекамске торжественно отметили 9 Мая. По этому случаю около Монумента Победы прошел митинг и праздничный парад. Тысячи жителей и гостей города пришли почтить память погибших воинов и выразить свое уважение ветеранам и труженикам тыла. Работники АО «ТАИФ-НК» по традиции возложили цветы к Вечному огню. А накануне праздника нефтепереработчики навестили подшефного ветерана Панфила Григорьевича Павлова. В этом году фронтовик отметил свой 97-й день рождения.

«Вы — настоящий пример для нас»



Сотрудников АО «ТАИФ-НК» 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Панфил Павлов встречал в праздничном настроении, на груди его кителя блестели ордена и медали. По словам фронтовика, представители предприятия — всегда желанные гости в доме.



— Здравствуйте, Панфил Григорьевич, разрешите от имени руководства и коллектива акционерного общества «ТАИФ-НК» высказать слова искренней признательности за Ваш вклад в Великую Победу. Для нас это большая честь. Вы — настоящий пример для всех нас и для будущих поколений, пример мужества, отваги и любви к Родине. Позвольте от всего сердца поблагодарить Вас и, конечно же, пожелать много-много здоровья и долголетия Вам и Вашим близким, — вручая подарки, сказал помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Сотрудников АО «ТАИФ-НК» 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Панфил Павлов встречал в праздничном настроении, на груди его кителя блестели ордена и медали

АО «ТАИФ-НК» на протяжении многих лет заботится о Панфиле Григорьевиче Павлове. В течение всего года компания оказывает необходимую помощь фронтовику. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне предприятие капитально отремонтировало квартиру, в которой живет ветеран. Рабочие поклеили обои, установили натяжные потолки, отремонтировали ванную комнату и санузел, обновили сантехнику, поменяли напольное покрытие и благоустроили лоджию, приобрели необходимые предметы интерьера. В этом году по просьбе родных компания приобрела для ветерана медицинскую функциональную кровать для лежачих больных. По словам младшей дочери Татьяны Ивановой, ухаживать за папой, который уже плохо ходит, будет намного легче.

— Спасибо большое за помощь, поддержку, внимание и заботу. Очень приятно, — поблагодарила гостей дочь ветерана.



Панфил Павлов родился в деревне Оша Шереметьевского (Нижнекамского) района в большой крестьянской семье. После Первой мировой войны его отец вернулся инвалидом третьей группы. 15-летний Панфил во всем ему помогал — запрягал лошадь, развозил почту и молоко в 30-литровых флягах. В ноябре 1943-го попал на фронт 17-летним мальчишкой. Служил связистом в стрелковом полку Дальневосточного фронта. Участвовал в Советско-японской войне, разгроме Квантунской армии.



— Помню, как мы ехали на фронт. Нас собрали вместе и отправили в теплушках в Монголию. Теплушки — это товарные вагоны, переоборудованные под перевозку людей или лошадей. Пить было нечего. На одной из станций я побежал с сослуживцем за водой. Когда возвращались обратно, нас арестовал патруль, до выяснения всех обстоятельств посадили в холодный вагон. Там я подхватил воспаление легких, потом долго лечился в госпитале. Несмотря на то, что на войне был всего несколько месяцев, успел натерпеться страху, — вспоминает Панфил Павлов. Однажды на его глазах погиб сослуживец. «Японцы постоянно нас провоцировали, подстерегали, устраивали засады», — говорит ветеран войны.

В ноябре 1943-го попал на фронт 17-летним мальчишкой. Служил связистом в стрелковом полку Дальневосточного фронта

Победу Панфил Павлов встретил в Уссурийске. Признается, что 9 Мая для него — главный праздник. «Узнав о Победе, мы все стали ликовать, кричали «Победа!», шапки бросали, кто-то плясал. Радость-то какая была», — не скрывая эмоций, говорит фронтовик.



Домой Панфил Григорьевич вернулся лишь в 1950 году в звании старшего сержанта. В деревне трудился механизатором в колхозе. В 1953 году женился на односельчанке Марии Егоровне. Она работала в Шереметьевском леспромхозе. Через 11 лет семья Павловых переехала в строящийся Нижнекамск. Панфил Григорьевич всю жизнь проработал водителем, а супруга — бухгалтером в СМУ-6. Вместе они прожили 60 лет, воспитали двух дочерей. Панфил Павлов награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд. В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие» и благодарностями Верховного главнокомандующего Сталина.



Никто не забыт, ничто не забыто

Главные торжества прошли около Монумента Победы. Почтить память павших защитников Отечества пришли ветераны, труженики тыла, дети войны. Е-nkama.ru, Альберт Муклоков

9 мая представители АО «ТАИФ-НК» приняли участие в праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главные торжества прошли около Монумента Победы. Почтить память павших защитников Отечества пришли ветераны, труженики тыла, дети войны.



Открыл мероприятие тематический пролог «Вальс, ведущий к Победе». Студенты, детские коллективы города исполнили трогательный танец, посвященный борьбе советского народа с фашистскими захватчиками. С поздравительными словами к участникам праздника обратился глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

С поздравительными словами к участникам праздника обратился глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Е-nkama.ru, Альберт Муклоков

— Сколько бы лет ни прошло с мая 45-го, мы всегда будем помнить о той войне. В этот великий день я хочу искренне поздравить всех, кто вынес Победу на своих плечах, тех, кто трудился в тылу, и каждого человека, кто помнит и гордится, кто ценит мир и готов трудиться во благо светлого будущего! Победа в мае 45-го отстояла наше право жить, работать, растить детей и внуков, — отметил в своем выступлении Рамиль Муллин. — Сегодня я хочу поблагодарить наших защитников, участвующих в специальной военной операции. Вы сражаетесь за будущее своей родной земли. Спасибо вашим отцам и матерям, которые воспитали таких сыновей Отечества. Спасибо вашим семьям, супругам, которые своими надеждой и молитвами верят в вас и ждут! Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, мы склоняем головы перед нашими солдатами, которые пали смертью храбрых в бою за Родину.



Перед собравшимися выступил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Он зачитал обращение раиса РТ Рустама Минниханова.



— В этот всенародный праздник мы преклоняемся перед подвигом многонационального советского народа, который подарил будущим поколениям мирную жизнь и свободу. Тяжелейшей ценой досталась Победа. Только из республики на фронт ушли семьсот тысяч человек, половина из них не вернулись домой. Память о них навечно в сердцах потомков. Особые слова уважения также труженикам тыла, ковавшим оружие Победы у заводских станков, работавшим на колхозных полях и в конструкторских бюро, врачам госпиталей, лечившим раненых, деятелям культуры, поднимавшим боевой дух наших защитников. С каждым годом все меньше и меньше становится среди нас участников и свидетелей той страшной войны. Тем больший почет и уважение каждому ныне здравствующему ветерану. И сегодня внуки и правнуки победителей вновь отвечают на угрозы и вызовы времени, отстаивают историческую правду в борьбе с неонацизмом, с честью защищают нашу Родину. Уверен, что День Победы и впредь останется для нас непререкаемым нравственным ориентиром, по которому мы и все последующие поколения будут сверять свои дела и поступки, — написал он.

Представители АО «ТАИФ-НК» вместе с участниками митинга почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к подножию Монумента Победы

После того как отзвучали слова поздравлений и песни военной поры, в небо взметнулись 78 белых голубей — символ чистоты и мира. Представители АО «ТАИФ-НК» вместе с участниками митинга почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к подножию Монумента Победы.

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— Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! От имени коллектива АО «ТАИФ-НК» и от себя лично позвольте поздравить вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! В этот торжественный день мы искренне благодарим всех, кто в годы тяжелых военных испытаний боролся на фронте и в тылу, возрождал нашу страну в тяжелое послевоенное время. Среди них — наши отцы и деды, матери и бабушки. И несмотря на то, что Великая Отечественная война и Победа нашего народа все дальше отдаляются от нас во времени, с нами остается память об этих испытаниях и светлое чувство гордости за подаренные нам мир и свободу. Они сохраняются в молодых поколениях и позволяют нам двигаться вперед. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба над головой! — поздравил ветеранов, тружеников тыла и детей войны генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

