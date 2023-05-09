День Победы в Казани: парад на площади Тысячелетия / «Реальное время Live»

Сегодня в Казани проходит празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, традиционно в городе состоялся парад. Главной площадкой празднования стала площадь Тысячелетия. Торжественная программа началась в 9.30, а на площади в 10.00 состоялся проход войск Казанского гарнизона и проезд исторической техники. В проходе войск также приняли участие военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр и так далее. И в конце парада казанцам показали театрализованную композицию с исполнением песни «День Победы» сводным хором. За торжественными мероприятиями наблюдают тысячи казанцев и гостей столицы, а также официальные лица Татарстана: раис Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Онлайн-трансляцию смотрите в прямом эфире «Реальное время Live».

Перед этим в казанском парке Победы прошло торжественное возложение венков и гирлянд воинской славы к Вечному огню. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин и другие.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Также на Архангельском кладбище в Казани состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу «Воин» и памятному знаку воинам-иностранцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почтить память советских солдат в этот день собрались заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, ветераны и депутаты парламента, а также представители исполкома Казани, ветеранских и общественных организаций.



1 / 22 Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

На параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что День Победы — главный праздник нашей многонациональной страны.

— Он дорог и близок каждому из нас. В России нет ни одной семьи, которой не коснулась жесткая и кровопролитная война. Героическая история нашей страны бережно хранит те события весны 1945 года, когда в Берлине над Рейхстагом наши доблестные воины водрузили Знамя Победы, — заявил раис Татарстана. — Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Татарстан в годы войны был крупным тыловым центром. На заводах и полях трудились сотни тысяч женщин, стариков и детей. В республике были размещены более 70 эвакуированных предприятий. Главным стал лозунг «Все для фронта, все для победы!». Трудовой героизм татарстанцев отмечен присвоением Казани почетного звания «Город трудовой доблести».