День Победы в Казани: парад на площади Тысячелетия / «Реальное время Live»
Сегодня в Казани проходит празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, традиционно в городе состоялся парад. Главной площадкой празднования стала площадь Тысячелетия. Торжественная программа началась в 9.30, а на площади в 10.00 состоялся проход войск Казанского гарнизона и проезд исторической техники. В проходе войск также приняли участие военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр и так далее. И в конце парада казанцам показали театрализованную композицию с исполнением песни «День Победы» сводным хором. За торжественными мероприятиями наблюдают тысячи казанцев и гостей столицы, а также официальные лица Татарстана: раис Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Онлайн-трансляцию смотрите в прямом эфире «Реальное время Live».
Перед этим в казанском парке Победы прошло торжественное возложение венков и гирлянд воинской славы к Вечному огню. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин и другие.
Также на Архангельском кладбище в Казани состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу «Воин» и памятному знаку воинам-иностранцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почтить память советских солдат в этот день собрались заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, ветераны и депутаты парламента, а также представители исполкома Казани, ветеранских и общественных организаций.
На параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что День Победы — главный праздник нашей многонациональной страны.
— Он дорог и близок каждому из нас. В России нет ни одной семьи, которой не коснулась жесткая и кровопролитная война. Героическая история нашей страны бережно хранит те события весны 1945 года, когда в Берлине над Рейхстагом наши доблестные воины водрузили Знамя Победы, — заявил раис Татарстана. — Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Татарстан в годы войны был крупным тыловым центром. На заводах и полях трудились сотни тысяч женщин, стариков и детей. В республике были размещены более 70 эвакуированных предприятий. Главным стал лозунг «Все для фронта, все для победы!». Трудовой героизм татарстанцев отмечен присвоением Казани почетного звания «Город трудовой доблести».
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