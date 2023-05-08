Соборная мечеть: из «Кырлая» в Бишбалту

Что кроется за сменой места во внезапно опубликованном проекте победителей конкурса?

Замершая после заложения камня в основание история с Соборной мечетью получила новый виток — к сожалению, не продуктивный. Один из победителей прошлогоднего конкурса — «Гинзбург Архитектс» выложил на сайте новый эскиз, указав, что мечеть будет стоять на улице Большой в Адмиралтейской слободе.

На улице Большой, на правом берегу Казанки



Если победивший в конкурсе эскиз больше обращался к среднеазиатской архитектуре, то в работе «Ак Лалэ» («Белый тюльпан») заметны попытки поэкспериментировать с формой. Сопровождающая надпись гласит: «Продолжается поиск наиболее достойного места расположения Соборной мечети в Казани. Для участка на улице Большой, на правом берегу реки Казанки при ее впадении в Волгу, мастерская предложила новую концепцию комплекса мечети с молитвенным залом на 10 000 человек».

Международный конкурс на эскизный проект нового культового сооружения запустили 1 апреля 2022 года, прием заявок длился до 15 апреля, а конкретного технического задания не было, кроме нескольких параметров: это должна быть мечеть на 10 000 человек, размещенная на территории в 8,2 га.

20 мая торжественно был заложен камень в основание мечети на месте парка «Кырлай», который в начале апреля разобрали (и тут же возникла новая тема с его переносом).

8 июля в Казанской ратуше, задержав церемонию на два часа, из 18 финалистов объявили победителей, породив новую интригу, поскольку их оказалось два. Для москвичей из «Гинзбург Архитектс» это был первый проект мечети. Для одного из создателей мечети «Кул-Шариф» Айвара Саттарова — очередной, но желанный. По его словам, он мечтал о нем 26 лет. Оба победителя получили по 2,5 млн рублей.

Проекты отличались визуально, так что было понятно, что объединить их вряд ли получится.

«В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», — процитировал Саттаров. Сейчас он ответил, что уже не участвует в этом проекте: «Все, что я хотел, я сказал в конкурсном проекте!»

Фото: Максим Платонов (на фото — Айвар Саттаров и его проект)

Другие варианты: Троицкий лес, парк Молодоженов

При этом споры о месте продолжались. Целая группа архитекторов выступила против строительства на месте «Кырлая», опубликовав в конце мая 2022 года письмо. В нем указывалось, что место строительства должно отвечать требованиям транспортной доступности, в частности, здесь должна «располагаться обширная аванплощадь в несколько гектаров, способная принять и распределить тысячи людей в дни мусульманских религиозных праздников», а также «должны располагаться емкие парковки, рассчитанные на несколько тысяч автомобилей».

Кроме того, в письме указывалось на соблюдение принципа «духа места»: «знаковые объекты должны быть непосредственно связаны с историей территории — то есть располагаться в местах, давно и глубоко связанных с историческими культурными традициями».

В ответ архитекторы предлагали три варианта размещения Соборной мечети: мыс на Волге в Адмиралтейской слободе, Троицкий лес (территория недействующей радиовышки возле третьей транспортной дамбы) и заброшенный парк Молодоженов.

Среди подписавших письмо — директор Дома-музея Аксенова Ирина Аксенова, один из авторов концепции Камаловского театра Герман Бакулин, заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич, а также Марсель Искандаров, Николай Новиков и другие.

Как видим, Адмиралтейская слобода есть в списке. Некоторые опрошенные эксперты считают, что таким образом прощупывается общественное мнение на предмет переноса: «Хотя… Мнение-то давно прощупано, петиций было две по пять тысяч голосов».

Как «Ак Лалэ» встанет в Адмиралтейской слободе. Версия Нияза Хазиахметова.

Напротив кремля, но не центр

Адмиралтейская слобода, действительно, только становится местом, где ожидается застройка новыми ЖК и появление дублера Кировской дамбы. Улица Большая — часть слободы Бишбалта, одной из древнейших татарских слобод. Но даже если мечеть встанет там, инфраструктура вокруг нее не вырастет в одночасье. Рядом пролегает трамвайный маршрут, но от него до Большой надо еще идти, преодолевая единственный проезд над железнодорожными путями (из-за чего возникает пробка, по этой дороге машины едут в Аракчино и далее).

Слухи о переносе всколыхнули сети, поскольку находящаяся напротив кремля слобода до сих пор воспринимается как удаленная от центра глухомань. Словом, поспешность решений вновь привела к тому, что благородное дело постройки мечети разделяет, а не объединяет жителей города.

Духовное управление мусульман РТ на наш запрос ответило, что у них сведений нет. Для Республиканского фонда содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта» это первый проект. Его возглавил Ильнур Рахимов, в декабре 2021 года ставший также директором музея-заповедника «Казанский Кремль».

— Нам пока нечего комментировать, — ответил «Реальному времени» Рахимов. — Проект, который опубликовали на сайте мастерской Гинзбурга, — частная инициатива самой мастерской. Такой проект они когда-то разрабатывали и решили, видимо, на сайте своем об этом написать, чтобы показать возможности и опыт мастерской.