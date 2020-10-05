«Унистрой» намерен начать застройку земель в Адмиралтейской слободе в будущем году

«Унистрой» завершил сделку по оформлению в собственность 19,9 га в Адмиралтейской слободе, которые принадлежали АО «Казанский вертолетный завод». «Джи-Групп», держатель бренда «Унистрой», сообщила о переходе права собственности на земли, которые были выкуплены аффилированной с ней фирмой «СпектрПодряд» почти за 1 млрд рублей.



Как выяснило «Реальное время», застройщик не собирается тянуть с освоением земли и готовится начать строительство в будущем году. Учитывая, что в этом году исполком Казани выдал минимальное за последние годы количество разрешений на строительство жилья — всего 44 против обычных 60—70, то будущие комплексы в Адмиралтейской слободе могут оказаться последними «сливками» на рынке новостроек Казани.



kzn.ru

Как следует из постановления исполкома Казани, объем нового жилищного строительства в пределах проекта планировки составляет 176,6 тыс. кв. м. Одним словом, остается дождаться утверждения проекта планировки территории, чтобы понять, когда и с чего начнут распечатывать «золотой треугольник» по улице Адмиралтейской. В дальнейшем предполагается застройка улиц Клары Цеткин (около 27 тыс. кв. м) и улицы Поселковой (13,3 тыс. кв. м). Но кому достанутся эти территории, пока публично не обсуждалось.



Участники рынка уверены, что уже в начале будущего года «Унистрой» начнет забивать первые сваи под жилье комфорт-класса, а цена стартует от 100 тысяч рублей за квадратный метр.

— Нет смысла откладывать строительство. Для этого и купили, чтобы осваивать, — рассуждает генеральный директор компании «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов. — Пока тренд нормальный, спрос хороший, место замечательное. Они будут осваивать. В процессе освоения территории этажность жилья — 5—8 этажей — изменена не будет. Это железно.



По его мнению, достаточно будет 2—3 лет для полного освоения участка. «Это знаковое место. Это исторический центр. Здесь будут развиваться парки и скверы. Если все готово, то за 2—3 года», — привел ориентиры Эмиль Хуснутдинов.



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