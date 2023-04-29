Казанский «Ак Барс» проиграл ЦСКА в финальном матче серии за Кубок Гагарина

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл московскому ЦСКА в финальном матче серии за Кубок Гагарина. Игра закончилась со счетом 3:2 (1:0, 1:3, 0:0).

«Барсы» вели в конце первого периода — шайбу в ворота «красно-синих» забросил Кирилл Петров. Однако уже на первой минуте второго периода «армеец» Антон Слепышев смог сравнять счет.

Далее нападающий казанцев Дмитрий Воронков с передачи Александра Радулова вновь дал «Ак Барсу» преимущество. Вслед за этим ЦСКА в течение 1,5 минуты забил сразу два гола. Здесь среди москвичей отличились Владислав Каменев и Даррен Диц.

ЦСКА стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Таким образом, столичная команда сравнялась с казанцами по количеству трофеев. Это третий кубок «красно-синих» (до этого — в 2019-м и 2022-м).



Стоит отметить, что посмотреть сегодняшнюю игру и поддержать «барсов» приехали первый президент и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор «Татнефти», президент «Ак Барса» Наиль Маганов, а также руководитель администрации президента Асгат Сафаров. В свою очередь, после завершения матча раис республики Рустам Минниханов опубликовал в своем telegram-канале пост со словами поддержки хоккеистов:

Также за игрой казанцев наблюдали не только на арене, но и на импровизированных «трибунах» в различных районах города. Так, например, сделали жители ЖК «Светлая долина» в Советском районе города.

Говоря о серии игр «Ак Барс» — ЦСКА, стоит отметить, что 17 апреля казанцы обыграли столичную команду со счетом 4:1. После этого во втором матче финала Кубка Гагарина москвичи смогли отомстить, выиграв у «барсов» — 0:3. В четвертом матче «красно-синие» только улучшили свое преимущество — 1:2. Однако уже в пятом матче спортсмены из Татарстана одержали победу (2:1), а в шестом и вовсе сравняли счет в серии, обыграв «армейцев» со счетом 0:3.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин