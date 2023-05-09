Команда Уфы была единственной в СССР, названной в честь героя войны

Увы, герои Великой Отечественной оказались не в чести по ее завершении

Футбольный клуб «Уфа», который «центробежные силы» готовы выбросить из первого дивизиона во второй сразу после вылета из Премьер-лиги, имел «сородича» — ФК «Гастелло», единственную команду СССР, названную в честь героя Великой Отечественной войны. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает и о самом герое, и о судьбе команды его имени.

Этих дней не смолкнет слава...

26 июня 1941 года на боевое задание отправился самолет-бомбардировщик ДБ-3Ф под командованием Николая Гастелло. В экипаж Гастелло, белоруса по национальности, входили штурман Анатолий Бурденюк, украинец, стрелок-радист ненец Алексей Калинин и нижний стрелок Григорий Скоробогатый, по национальности русский. В их задание входило нанести бомбовый удар по колонне противника, которая двигалась по маршруту Молодечно — Радошковичи (оба города входят сейчас в состав Беларуси).

После выполнения боевого задания экипаж пошел на второй заход, но был подбит ответным огнем. Можно было катапультироваться, но экипаж решил биться до конца. Гастелло развернул самолет и направил его на вражескую колонну. В итоге он после гибели стал Героем СССР, а члены экипажа, бывшие вместе до последней секунды, были награждены орденами Отечественной войны. Хотя и не сразу, а только в 1958 году. Война шла, не до наград было, хотя подвиги требовались для поднятия духа защитников Родины. Есть даже версия, что подвиг экипажа Гастелло был повторен тут же экипажем в составе командира Александра Маслова, штурмана Владимира Балашова, стрелка-радиста Григория Реутова и нижнего стрелка Бахтураса Бейскбаева, единственного казаха в числе трех русских. Поэтому он был награжден еще и орденом «Народный герой Казахстана» в 1998 году, после Героя Российской Федерации, звания, которое он получил, как и трое его товарищей, в 1996-м. Хотя, строго говоря, это было неправильно, поскольку они были героями страны, которая носила название «Советский Союз».

Союз из всех героев особо выделил только Николая Гастелло, в том числе и в спорте, поскольку в Уфе появилась футбольная команда «Гастелло», зародившаяся под патронажем оборонного предприятия, поэтому она поначалу носила название «Крылья Советов», но это еще до войны. С 1944 года она возобновила свою историю в городе Черниковске, который возник на месте двух рабочих поселков моторного завода и лесофанерного комбината. В 1956 году город был упразднен, став одним из районов Уфы, и на его балансе появилась команда «Калининский район», на базе которой воссоздали спортивный клуб Николая Гастелло.

ДБ-3Ф. Фото nic-pnb.ru

Как сын ссыльных немцев стал футболистом ЦСКА

Уфу на то время в чемпионате СССР представляла другая команда, носившая название «Нефтяник», затем «Девон» и целых 17 сезонов — «Строитель». Известный в будущем тренер Юрий Сергиевский поиграл немного и за «Строитель», и за «Гастелло», тренировал «Строитель», а под его руководством играли Владимир Старков, Виктор Сапрыкин и Виктор Слесарев. Старков, оказавшийся волею судеб в Уфе, поскольку отца, поволжского немца, сослали туда во время войны, стал главной звездой башкирского футбола, поиграл затем в ЦСКА и ворошиловградской «Заре», где становился чемпионом СССР. Слесарев в итоге стал известным тренером еще во времена СССР, поработав в Перми, Ижевске и даже в Китае, а отслуживший в ГСВГ (Группе советских войск в Германии) Сапрыкин воспитал одного из лучших форвардов Уфы во времена Союза — Рустема Шаймухаметова. Но у Сергиевского был еще и личный повод гордиться уфимским периодом. Там он женился на тренере по спортивной гимнастике Валентине (после развода с Сергиевским она вышла замуж за знаменитого тренера по гимнастике Андрея Родионенко). А их совместная дочь Ладлена (Лада) Сергиевская занималась гимнастикой, но художественной, вышла замуж за футболиста Вагиза Хидиятуллина (отец тренировал юношескую сборную РСФСР, где дебютировал Вагиз). Далее снималась в кино (эпизодические роли в фильмах «Бархатный сезон», «Где находится нофелет?», «Раз на раз не приходится», «Авария — дочь мента»), а после развода с Хидиятуллиным стала супругой Вячеслава Фетисова.

Три грузина Леван Лордкипанидзе, Отари Лория и фактически легендарный Ироди Парулава, ставшие легендами куйбышевских «Крылышек» Борис Вальков и Федор Новиков, местные звезды Валентин Гордей, Михаил Зяблицев, Борис Соколовский...

Даже одна фигура игрока, а затем тренера Новикова заставляет по-иному взглянуть на уфимский «Строитель», поскольку Федор Сергеевич практически «открыл» Рината Дасаева, тренируя его в Астрахани и отдав предпочтение молодому вратарю перед местной легендой Юрием Маковым. Легенда «Волгаря» Маков был зятем на тот момент начальника астраханского УВД, но даже это не остановило Новикова, продвинувшего молодого Дасаева в ворота их совместной команды. Затем Новиков вместе с Дасаевым отправился в «Спартак», отработав 11 лет в штабе Константина Бескова...

Источник ussrfootballteam.fmbb.ru

Имена героев войны упоминали в продолжении «Место встречи изменить нельзя»

В 1977 году, когда Дасаев с Новиковым дорабатывали последний сезон в Астрахани, вместо «Строителя» во второй лиге дебютировал СК «Гастелло». Тренер Альфред Федоров, тоже, кстати, легенда советских «Крылышек» из Куйбышева, взял с собой в новую команду всего десятерых. Один из них — Виктор Развеев — стал со временем президентом «Крыльев Советов», уже когда город снова переименовали в Самару. Сын политзаключенных (история, чем-то схожая с историей башкирского немца Старкова), познакомившихся и поженившихся в магаданской ссылке, младший брат известного уфимского хиппи Бориса Развеева. Его земляк и крестник — рокер Юрий Шевчук вспоминал, что Борис Развеев разгуливал по Уфе со свиньей в ошейнике, затем стал диссидентом, за что пару сроков отсидел в тюрьме, а по выходе из нее стал священником. Был настоятелем храма в Италии, где смертельно заболел и попросил похоронить себя на родине. Но был похоронен в Самаре, где младший брат — Виктор Развеев — вырос к тому времени в крупного бизнесмена.

Кстати, в том же 1977-м, когда Дасаев и Новиков доигрывали последний сезон в Астрахани, Виктор Развеев, неудачливый «спартаковец» Юрий Ахмеров, Виктор Сапрыкин, будущий ветеран «Гастелло» и футбольный судья Александр Лапин под руководством тренера Александра Кондояниди выиграли всероссийский молодежный турнир, что для Советской Башкирии в те годы было пределом мечтаний. Через год, в 1978 году, за «Гастелло» дебютировал 18-летний Александр Крупский. Следующее его выступление в команде пришлось на 1985-й, а в промежутке Крупский выполнял интернациональный долг в Афганистане, где начал службу в 1980-м. Символично для игрока из команды, названной именем героя.

В 1982 году был снят фильм «Гонки по вертикали» по одноименному роману братьев Вайнеров, который протягивал некую нить от их самого знаменитого романа «Место встречи изменить нельзя», поскольку тут тоже присутствует Володя «Ну и рожа у тебя» Шарапов, но уже без напарника Глеба Жеглова, в чине подполковника милиции Владимира Ивановича Шарапова. Правда, в продолжении «Места встречи» другой главный персонаж — инспектор МУРа Станислав Тихонов, которого играли разные артисты (Фатюшин, Чигарев, Мягков, Шакуров). Да и Шарапов постоянно менялся (Жженов, Засухин, Самойлов). Вспомнили мы «Гонки по вертикали» благодаря тому, что в фильме упоминается подвиг советских летчиков, причем в данном контексте звучат фамилии не только Гастелло, но и Бурденюка, Калинина, Скоробогатого. Вот умели в советском кино вплести в нить увлекательного сюжета еще и воспитательный мотив...

Что касается одноименного клуба СК «Гастелло», то, помимо Развеева, из «Строителя» туда перешли Юрий Ахмеров, Владимир Белов, Александр Жаворонков, Анатолий Шамрай (с перерывами, причем Шамрай в это время играл в Набережных Челнах за «Турбину»). Играли Сергей Максимов, в воротах Эдуард Гордей, сын Валентина Гордея, защитник Зураб Парулава — сын Ироди Парулавы, Игорь Безденежных, который, в свою очередь, стал отцом в будущем футболиста молодежной сборной России Игоря Безденежных-младшего.

Фото fc-dynamo.ru

Гастелло — это слава, «Уфа» — теперь позор

Черниковка (есть параллель с казанским «анклавом» Дербышки) была далековата от южной части Уфы, где располагался хоккейный «Салават Юлаев», что и предопределяло во многом спортивные пристрастия жителей столицы Советской Башкирии. Хотя не надо забывать, что аббревиатура «СК» означает «спортивный клуб», и в «Гастелло» развивался еще и хоккей, причем в нем были такие знаковые для Уфы личности, как Марат Азаматов, Валентин Колечкин, Виктор Перегудов, Владимир Чечулин.

В 1987 году Уфа заняла четвертое место во второй зоне второй лиги. По названиям городов это самая именитая зона советской второй лиги — Горький, Дзержинск, Киров, Свердловск, Тольятти и временно переименованные в Брежнев Набережные Челны и в Устинов — Ижевск. Но только уфимский клуб носил имя Героя СССР Николая Гастелло. Увы, ни советские генсеки на своем уровне не чествовали героев Второй мировой (Молодогвардейск в ЛНР, герой Испанской войны Анатолий Серов, герои ВОВ Кузьма Высоцкий, Степан Нестеров, Михаил Щебетов и Иван Черняховский, известный командир Иван Панфилов, город имени которого переименовали в нынешнем Казахстане, это крайне мало), ни руководители на местах. Взять нашу Казань с ее многочисленными ДК и спортклубами Воровского и Урицкого, Маяковского и Менжинского, даже Муса Джалиль более известен как татарский поэт, а не герой войны. Даже армейская команда ВВА из Монино была создана при Академии имени Юрия Гагарина.

Вполне возможно, что имя Николая Гастелло могло прозвучать и на уровне первой лиги, поскольку на период развала СССР в команде подобрался отличный коллектив из местных воспитанников: Дмитрий Гаевой, Олег Еремин, Лев Матвеев, будущий форвард «Нефтехимика» Эдуард Рахмангулов, будущий игрок и тренер «КАМАЗа» Арнольд Слабодич, Рустем Шаймухаметов, Динар Шарипов (это его сын недавно играл в «Рубине»), Радик Ямлиханов, но на момент развала страны УМПО, Уфимское моторостроительное ПО, попало в турбулентность горбачевской разрядки, когда страна поспешно свертывала деятельность оборонных предприятий. «Гастелло» прекратил существование, а следующие команды — КДС «Самрау» (1993 год), «Эстель» (1994 год), «Агидель» (1995 год) не имели ничего общего с СК «Гастелло», и память о Николае Гастелло, который в 1918—1919 годах, в течение 11 месяцев, жил в уфимском интернате и в одном из сел Уфимского района, потихоньку стала умирать.

Никакого отношения к «Гастелло» не имел ФК «Уфа», а после того, как его бывший председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов обозначил свою антироссийскую позицию, хотелось бы посоветовать соседям воссоздать «Гастелло». Хотя бы ради того, чтобы снова стать единственной командой в стране, носящей имя Героя Великой Отечественной...

Джаудат Абдуллин