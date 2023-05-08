Как летчик Люфтваффе обыграл Сталина

И происходило это на чемпионате Советского Союза

Прошение двух латвийских коммунистов позволило выйти на волю огромному количеству «лесных братьев», прибалтийцев, боровшихся на стороне гитлеровской Германии против советских войск. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает, как эта преступная жалость отразилась на истории спортсменов послевоенного времени.

Историк писал об эсэсовце, не зная, что это чемпион СССР

Судьба подчас разбрасывала товарищей по самым разным лагерям. Показательно в этом плане сравнение судеб двух баскетболистов из Эстонии Арво Путмакера и Иоанна Лысова. Разница между ребятами была лишь в национальности, Лысов — русский Иван, которого в буржуазной Эстонии назвали Иоанном, остался верен своей новой стране, воевал в рядах Советской армии, а после демобилизации в 1944 году стал бронзовым призером чемпионата СССР. А партнер Лысова по сборной стал летчиком Люфтваффе.

Вот что пишет писатель-историк Михаил Зефиров, изучающий вопросы Люфтваффе. «В сентябре 1943 года в латвийском городке Гробиня для подготовки эстонского и латышского летного и технического персонала был создан специальный учебный центр во главе с майором Люфтваффе Вальтером Эндресом. В январе 1944 года была сформирована учебно-боевая ночная авиагруппа «Прибалтика». К июню 1944 года было подготовлено 26 человек летного персонала.

Несколько эстонских курсантов были командированы в боевые подразделения Люфтваффе для получения дополнительного опыта. Среди них был и Арво Путмакер (В 1943 году его отец — полковник эстонской армии погиб в советском лагере в Норильске). Он родился 8 сентября 1921 года в Таллине и учился в тамошней высшей технической школе, когда в марте 1943-го был мобилизован на военную службу. Пройдя трехмесячные курсы бортстрелков, Путмакер успел совершить несколько боевых вылетов на Аг-65».

12 марта 1950 года. Таллин. Теннисный холл «Кадриору». Стартовая пятерка сборной Тарту перед финальным матчем со сборной Тбилиси (29:28): Иоанн Лысов, Эрнст Эхавеэр, Хейно Круус, Арво Путмакер, Хейно Раудсик. Фото: Gunnar Vaidla/ERR Fototeek

По приговору военного времени он должен был отсидеть 25 лет, плюс 5 лет ссылки. Увы, невнятная политика советских властей после войны позволила прибалтийским коллаборантам освободиться уже в 1946 году. Нашлись покровители там, где их не должно было быть по определению. Ян Калнберзинь (отец Велты Задорновой, первой жены писателя-сатирика Михаила Задорнова) и писатель Вилис Лацис, возглавлявшие ЦК КП Латвии, состряпали прошение в Москву на имя Вячеслава Молотова об амнистии. В 1946 году специальная амнистия для жителей прибалтийских республик состоялась, и Путмакер вышел на свободу. А после протекции многочисленных друзей, он даже вернулся в баскетбол, и в 1950 году в одной команде играли советский солдат Иван Лысов и летчик Люфтваффе Арво Путмакер. Любопытно, что министр госбезопасности Эстонии того времени, по совместительству куратор местного спортобщества «Динамо» Борис Кумм заработал туберкулез на эстонской каторге, отмотав 14 из 15 назначенных лет заключения. Вот так, либерально-буржуазная Эстония сослала своего революционера на 14 лет, а он, вместе с партийным руководством Советской Эстонии того времени освобождал колалборанта, поскольку Путмакер успел получить советское гражданство. Да и ссылки на борьбу за независимость в отношении таких стран, как Латвия и Эстонии, несущественны. Латвия находилась в составе Российской империи почти 150 лет, с 1772 года, когда Екатерина Вторая присоединила Латгалию. Эстония перешла на 50 лет раньше как военный трофей Петра Первого после победной войны со Швецией и превратилась здесь в Эстляндскую губернию. И как-то не подумывали наши бывшие сограждане все это время бороться за свою независимость, возмущаясь, к примеру, определением Александра Пушкина «приют убогого чухонца», написанным в поэме «Медный всадник».

Спортивные успехи летчика Люфтваффе

С ходу начал оправдывать ожидания своих покровителей 190-сантиметровый Путмакер. Поскольку он до войны занимался еще и легкой атлетикой, то совмещал на воле и этот вид спорта, завоевывая медали на чемпионатах Эстонии в прыжках в высоту, толкании ядра, метании диска. Поступил на заочное отделение института им. Лесгафта в Ленинграде и стал чемпионом СССР 1949-го и вице-чемпионом 1950-го годов по баскетболу в составе команды УСК из Тарту. Еще немного и фотографию бывшего летчика Люфтваффе повесили бы на доску почета, тем более что на чемпионате страны 1950 года он был однозначно лучшим игроком среди всех участников. Причем на этом чемпионате его команда опередила команду ВВС МВО, под патронатом другого летчика — Василия Сталина. Одна незадача — путь в сборную СССР был закрыт.

Зато открылся новый путь — в кировскую тюрьму так называемый Вятлаг. Это новый поворот в судьбе, однако Путмакер успел отбыть только 6 лет из назначенных 25, как подоспела «амнистия Конрада Адэнауэра», согласно которой бандеровцы, власовцы, «лесные братья» освобождались, вслед за немецкими военнопленными.

Бывший летчик Люфтваффе, освободившись в 1956-м, устроился в конструкторский отдел машиностроительного завода в Таллине, попутно тренируя молодежь. Любопытно, что еще один его партнер по УСК из Тарту — Хейно Раудсик, совмещал игровую карьеру с тренерской работой, а затем стал актером театра и кино и даже сыграл одну из главных ролей в военном фильме «Люди в солдатских шинелях».

Николай Иванович Каубиш, 1932. Фото: russianestonia.eu

Как участница «Молодой гвардии» занялась автоспортом

В 1950 году освободился еще один солдат немецкой армии Николай Каубиш. В Эстонии его называли на местный лад — Клаус, хотя это был Николай Иванович. Можно ли называть его заключение полноценным, если во время тюремного срока Каубиш отыграл один сезон за кемеровский «Химик». Более того, освободившись, он сразу же стал главным тренером «Калева» из Пярну. Для сравнения, еще один футболист сборной Эстонии Хейнрих Ууккиви, воевавший в рядах советской армии, попал в плен к немцам, и был расстрелян по освобождении его лагеря частями Красной армии. Герой Советского Союза Эдуард Тяхе был лишен этого звания и отсидел 11 лет за убийство жены, произошедшее уже после войны. Такое было время, когда мы расстреливали своих солдат, попавших в плен, развенчивали и сажали героев, а одновременно с этим выпускали из лагерей самых настоящих изменников родины.

В сборной СССР по автоспорту удивительным образом уживались штурман Вяйно Паазик, который гонялся только на внутренних соревнованиях, поскольку его не выпускали за границу из-за такой «мелочи» — в войну он был солдатом немецкой армии, и сразу несколько человек с военным и даже героическим прошлым. Советским школьникам знакома личность Вали Борц, комсомолки, описанной Александром Фадеевым в романе «Молодая гвардия». Кстати, в одноименном кинофильме 16-летнюю Борц сыграла 26-летняя актриса Людмила Шагалова. Выжившая в той страшной мясорубке, Валерия Борц после войны занялась автоспортом. В 1957 году дебютировала на официальных соревнованиях и успела добиться почетного звания мастера спорта. Причем штурманом в экипаже Борц был другой фронтовик — Артур Бренцис, советский латыш, воевавший на правильной стороне и освобождавший советскую Латвию от немецких оккупантов.



Джаудат Абдуллин