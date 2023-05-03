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Солнечные очки для геймеров от Razer / «Реальное время Live»

18:20, 03.05.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Солнечные очки для геймеров от Razer / «Реальное время Live»

Компания Razer выпустила очки для геймеров за 21 тысячу рублей. Если быть точнее, то это солнцезащитные очки. Razer разработала их вместе с брендом Retrosuperfuture. Производители уверяют, что фотохромные линзы очков будут адаптироваться к условиям окружающей среды, а заодно защищать глаза геймеров от вредного синего излучения мониторов. Всего будет выпущено якобы 370 экземпляров, однако дойдут ли они до России — пока непонятно. Что собой представляют эти очки, зачем нужны и для кого предназначены, а также какими устройствами еще может гордиться компания Razer — обсуждаем в сегодняшнем видео.

Геймерские очки за 21 000 от Razer — RazerSuperFuture Реальное время Live от Реальное время на RUTUBE
«Реальное время»
ТехнологииIT

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 май
    выглядят не очень, я бы такие не надела
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