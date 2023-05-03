Солнечные очки для геймеров от Razer / «Реальное время Live»
Компания Razer выпустила очки для геймеров за 21 тысячу рублей. Если быть точнее, то это солнцезащитные очки. Razer разработала их вместе с брендом Retrosuperfuture. Производители уверяют, что фотохромные линзы очков будут адаптироваться к условиям окружающей среды, а заодно защищать глаза геймеров от вредного синего излучения мониторов. Всего будет выпущено якобы 370 экземпляров, однако дойдут ли они до России — пока непонятно. Что собой представляют эти очки, зачем нужны и для кого предназначены, а также какими устройствами еще может гордиться компания Razer — обсуждаем в сегодняшнем видео.
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