Удовлетворенность нефтехимиков медобслуживанием впервые за историю существования поликлиники превысила 60%

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Участникам Общественного совета «Нижнекамскнефтехима», в который входят представители сферы образования, здравоохранения, религии, спорта и других направлений — всего 20 человек, показали, как устроена и работает система медицинского обслуживания сотрудников предприятия. Масштабный проект модернизации поликлинического звена в рамках большой корпоративной программы по улучшению условий труда на НКНХ стартовал с приходом СИБУРа в 2021 году. Сегодня уровень поликлинического сервиса для сотрудников компании стал соответствовать единым стандартам, действующим в компании СИБУР. Благодаря этому уровень удовлетворенности нефтехимиков качеством медобслуживания заметно вырос и сегодня превышает 60%. Единым медицинским оператором выступает компания «ММЦ Профмедицина». Вместе с общественниками Нижнекамска в поликлинике нефтехимического предприятия побывал корреспондент «Реального времени».

Свыше 60 млн рублей — для нового диагностического отделения

Увидеть своими глазами разительные перемены, произошедшие в поликлинике «Нижнекамскнефтехима» всего за 1,5 года, и тот высокий уровень, что здесь достигнут и о котором теперь говорят в городе, — такой стала главная цель визита участников Общественного совета НКНХ. Ознакомительная экскурсия началась с кабинета маммографии. Для обследования сотрудниц компании на базе поликлиники его создали совсем недавно, рассказала делегации менеджер по охране здоровья медицинской безопасности НКНХ Ольга Куракина: «СИБУР закупил современный маммографический аппарат за 10,7 млн рублей, был отремонтирован кабинет. После получения санэпидзаключения кабинет начнет принимать первых пациенток», — добавила она.



Второй этаж полностью приспособлен для проведения периодических медосмотров сотрудников компании. Здесь в помощь врачам для быстрой и достоверной диагностики заболеваний был закуплен аппарат УЗИ экспертного класса. Запущен в работу он был в начале 2023 года, обследование на нем прошли более 2 100 человек. «Все, кто проходит медосмотр, обязательно направляются на УЗИ, плюс по назначению узкого специалиста или терапевта. Всего в поликлинике четыре УЗИ-аппарата», — рассказала городским общественникам главный врач поликлиники НКНХ (компания «ММЦ Профмедицина — НК») Зиля Хисматова.

Участникам Общественного совета «Нижнекамскнефтехима» показали, как устроена и работает система медицинского обслуживания сотрудников предприятия

Кстати, вскоре нефтехимикам не придется проходить процедуры эндоскопии в нижнекамских клиниках или медучреждениях других городов. Через несколько месяцев на базе поликлиники НКНХ начнет работать специализированное отделение, где будут проводиться процедуры гастроэнтерологической эндоскопии, колоноскопии, которые по желанию пациента будут проходить под наркозом.



Позади строительно-монтажные работы и установка необходимого оборудования высокого класса, на приобретение которого СИБУР направил 62,2 млн рублей. Первая его партия уже поступила, остальное ожидают к концу мая. «Учитывая прохождение необходимых лицензионных процедур, получение заключения санэпиднадзора, думаю, что с августа мы сможем начать принимать здесь сотрудников предприятия», — отметила Ольга Куракина.

Она добавила, что, по данным недавно проведенного соцопроса, уровень удовлетворенности нефтехимиков медобслуживанием впервые за историю существования поликлиники превысил 60%.



Стоматологические кабинеты — сенсация, вызвавшая ажиотаж



Участники делегации довольно активно интересовались многими вопросами организации поликлинического обслуживания нефтехимиков, в том числе и кадровой обеспеченностью. «Медперсоналом Центры здоровья, которые находятся на заводах предприятия и являются неотъемлемой частью системной работы поликлиники, штаты укомплектованы на 100%, а основная поликлиника — на 85. С осени прошлого года наш коллектив пополнили 25 врачей», — ответила на вопрос менеджер по охране здоровья медицинской безопасности НКНХ.



«А чем вы привлекаете врачей на работу к себе?» — прозвучал вопрос.

Второй этаж полностью приспособлен для проведения периодических медосмотров сотрудников компании

— Во-первых, у нас существует договоренность с Управлением здравоохранения по НМР, по которой мы не нанимаем к себе специалистов из города. Поэтому приглашаем из других городов, даже регионов. Для этого у нас разработан и действует специальный релокационный пакет, в который входит оплата переезда в Нижнекамск и найма жилья. К тому же если супруг/супруга врача имеет специальность, связанную с нефтехимической отраслью, то ему оказываем поддержку по поиску работы на НКНХ, — подробно ответила Ольга Куракина.



— Мы видим, что здесь у вас по всем профилям высокая оснащенность, а есть то, что вы не можете делать в стенах поликлиники?



— Все работники «Нижнекамскнефтехима» имеют полисы ДМС, и по ним они могут обратиться к любому специалисту в любом городе Татарстана. Также можно получить медконсультацию в режиме онлайн — круглосуточно на связи около 200 специалистов Москвы и Санкт-Петербурга. Эту услугу телемедицины в рамках полиса оказывает страховая компания «СОГАЗ», заметила Куракина.

Настоящей сенсацией для тысяч сотрудников «Нижнекамскнефтехима» стало открытие в поликлинике ММЦ «Профмедицина-НК» стоматологических кабинетов, оснащенных современным оборудование, на закупку которого были выделены 4,5 млн рублей. Прежде такого вида услуг в поликлинике предприятия не оказывали. Теперь абсолютно бесплатно можно вылечить кариес, а также пройти другие необходимые процедуры, в числе которых и трендовое в последнее время отбеливание зубов.



«По полису ДМС стоматуслуги нефтехимикам оказываются только в этой поликлинике, но с 2024 года возможности полиса в этом направлении будут расширены, после того как будут заключены договоры с другими стоматологическими клиниками города», — дополнила Ольга Куракина.

Сегодня в амбулатории НКНХ проводится косметический ремонт — наносятся последние штрихи масштабного капремонта, совершенствуется работа систем вентиляции и водоснабжения

После получения лицензии запустят в работу еще одно новое и очень необходимое оборудование — компьютерный томограф, который доставили из Амурской области. Специально для него был построен отдельный корпус и приглашен врач-рентгенолог. На обследование пациентов будут направлять по показаниям врачей.



Сегодня в амбулатории НКНХ проводится косметический ремонт — наносятся последние штрихи масштабного капремонта, совершенствуется работа систем вентиляции и водоснабжения.



Большое отличие от других корпоративных медучреждений



Учитывая ежедневный режим работы нефтехимического предприятия, изменился и режим работы Центров здоровья — теперь обратиться за помощью к специалисту нефтехимики могут с 7.00 до 19.00, в том числе и в субботу, и воскресенье. Еще два Центра здоровья работают в круглосуточном режиме, и имеется один кабинет медицинского работника. По оценке главврача клиники, в среднем на прием приходят порядка 650—700 человек. В случае острого заболевания можно вызвать врача на дом. Кроме того, на базе поликлиники также работают две бригады скорой помощи, которые в любое время оперативно могут оказать неотложную помощь сотрудникам на производственной площадке, а при необходимости госпитализации отвезти пациента в стационар.



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— У нас большое отличие от других корпоративных медучреждений — у нас все работники «Нижнекамскнефтехима» прикреплены к поликлинике по полису ОМС. И все, что гарантировано госпрограммой, они получают: диспансеризацию, профосмотр периодический и углубленный, вакцинацию проходят. Дополнительные услуги оказываются по полису ДМС. То есть им не нужно ехать в город, тратить на это свободное или рабочее время, что очень расширяет доступность медицинских услуг, — рассказала участникам Общественного совета в завершение экскурсии главный врач поликлиники Зиля Хисматова.

В целом в капитальный ремонт и оснащение поликлиники НКНХ современным диагностическим и другими видами оборудования компания инвестировала уже свыше 100 млн рублей. Общий же объем вложений в модернизацию промышленной медицины для татарстанских предприятий, входящих в периметр СИБУРа, к 2030 году составит почти 3 млрд рублей.



Ангелина Панченко, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»