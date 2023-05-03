День в истории: начали строить химфак и институт Склифосовского

Чем примечательна дата 3 мая?

Сегодня, 3 мая, Всемирный день свободы печати и Международный день молчания. В Казани впервые собрались архитекторы и начали строить здание химфака, в Москве разрешили строить будущий НИИ имени Склифософского, в США книга «Унесенные ветром» получила Пулитцеровскую премию, а в Европе объединились две крупнейшие биржи. Родились: мыслитель Никколо Макиавелли, художник Александр Бенуа, премьер-министр Израиля Голда Меир, шахматистка Нона Гаприндашвили, театральный актер Наиль Дунаев. Умерли: художница Гайша Рахманкулова, граф Алексей Аракчеев, режиссер Резо Чхеидзе. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Республиканский сбор архитекторов

3 мая 1935 года в здании художественной школы прошла первая Всетатарская конференция архитекторов. Дело в том, что тогда здесь находился Казанский институт инженеров коммунального строительства, который готовил первых советских зодчих в республике. На мероприятие приехали 40 делегатов.

3 мая 1937 года родился Наиль Дунаев (настоящее имя — Николай Дунаев). Как и многие актеры старшего поколения, он окончил в Москве Щепкинское училище. Самая известная роль Дунаева — глава семейства кряшен Григорий-Гөргөри из комедии Туфана Миннуллина «Гөргөри кияүләре», которая идет более четверти века. Он ушел из жизни 30 октября прошлого года.

Фото: vk.com/kamalteatr

3 мая 1938 года на месте снесенного Воскресенского собора на углу улиц Ленина и Лобачевского начинается возведение химического корпуса университета. Единственное напоминание о церковном здании 1880 года на улице — это башня дома Ушковой напротив, которая повторяет аналогичную на церкви.

3 мая 1991 года в Казани умерла Гайша Рахманкулова, первая татарская женщина-художник, ставшая членом Союза художников ТАССР. Это случилось в 1942 году. Рахманкулова родилась в селе Кармаскалы (в одноименном районе Башкортостана), училась в Казанском художественном училище и работала сначала в станковой живописи, а потом обратилась к акварели.

3 мая 2021 года «Реальное время» рассказало, что нижнекамский «Нефтехимик» объявил о назначении на пост главного тренера 50-летнего Олега Леонтьева, саратовского воспитанника, игравшего в Беларуси, «Магнитке», питерском СКА, обладателе хоккейной Евролиги и Континентального кубка.

Фото: vk.com/arena_gornyak

Дом — Странноприимный

3 мая 1803 года Александр I выдал разрешение на открытие Странноприимного дома графом Николаем Шереметевым в виде богадельни на 100 человек обоего пола и бесплатной больницы на 50 коек. В советское время к ним добавили многоэтажку Института имени Склифосовского.

3 мая 1870 года родился Александр Бенуа. Работая во Франции, он стал одним из основателей художественного объединения «Мир искусства», а потом подключился к редактированию с Сергеем Дягилевым одноименного журнала. Мирискусники искали себя в прошлом, в барочной эпохе Петра I и в ампире Павла I, заново открывая значение этих художественных стилей.

Фото: wikipedia.org

Биржи объединились

3 мая 1937 года роману Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» о событиях 1860-х в южных штатах США вручили Пулитцеровскую премию. Вышедшая годом ранее книга была продана в количестве 1 млн 176 тысяч экземпляров, а за первые 10 лет только на английском языке она была издана тиражом в 3,5 миллиона. Творение Митчелл до сих пор соперничает с сериями Джоан Роулинг. В России первое издание появилось летом 1982 года.

3 мая 2000 года две европейские биржи, Лондонская и во Франкфурте-на-Майне, объявили о слиянии, в результате превысив по капиталам американскую Уолл Стрит: 3 триллиона евро в Лондоне и полтора триллиона евро во Франкфурте.

