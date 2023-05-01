Культурные мероприятия мая: куда сходить в Казани

Подборка интересных майских событий в столице Татарстана

Фото: коллаж «Реального времени» (снимки предоставлены «Яндекс Афишей»)

В мае жителей Казани ждет множество интересных событий. Среди них концерты известных исполнителей, шоу и театральные постановки. Одними из самых ярких событий подходящей к завершению весны в столице Татарстану вновь станут международный фестиваль «Белая сирень» и Нуриевский фестиваль. Самые интересные мероприятия Казани — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

Фестивали

XII Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая сирень»

13, 17, 20, 24, 27 и 31 мая. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая сирень» — одно из самых крупных мероприятий, проводимых Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана — пройдет в Казани уже в двенадцатый раз. На мероприятии, посвященном памяти великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова, можно будет услышать многие его бессмертные произведения. В первый день фестиваля дирижировать оркестром будет лауреат специального приза Филармонического оркестра Радио Франс Хаожань Ли, а в заключительный — один из самых заметных деятелей музыкальной культуры современного Китая Кристофер Чен. А 20 мая на сцену с оркестром выйдет его художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России и Татарстан, лауреат III Международного конкурса имени С.С. Прокофьева, профессор Александр Сладковский.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

XXXVI Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

12—30 мая. Татарский театр оперы и балета имени Джалиля. 18+

Этой весной Казань вновь принимает крупнейший фестиваль балетного искусства, который к тому же является одним из старейших в стране — ежегодный Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. На сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля в дни его проведения можно будет увидеть «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящую красавицу» и другие постановки. Гала-концерты запланированы на 29 и 30 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Поход в театр

«Безумный день, или Женитьба Фигаро»

5 мая. Театр им. Качалова. 16+

Пьеса, которая на протяжении двух столетий гремит на мировой театральной сцене и не теряет своей актуальности. События разворачиваются в полупрозрачных стенах замка, которые то скрывают, то разоблачают всевозможные интриги. Главный герой пьесы Фигаро в ожидании своей свадьбы проживает поистине сумасшедший день, наполненный сомнениями в верности возлюбленной, предательством покровителя и необходимостью бороться за право любить и быть любимым. Спектакль о поиске счастья в безумном и одновременно прекрасном мире и о любви как главной ценности во все времена.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

«Примадонны»

7, 14 и 25 мая. Театр на Булаке. 16+

Жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть приключения парочки авантюристов Лео и Джека на сцене Театра на Булаке. Главные герои оказываются на мели после провальной театральной постановки и решают разыграть старую миллионершу, которая уже много лет безуспешно разыскивает своих племянников. Чем для Лео и Джека закончится этот хитроумный обман?

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

«Сәфәр / Дорога»

6 мая. Театр им. Камала. 12+

Трогательный спектакль о возвращении к истокам по пьесе А. Шакирова. В центре сюжета — семидесятилетний старик Сафаргали, который держит путь из татарской деревни Черкиле в башкирское поселение Актау. Спектакль наполнен жизненными ситуациями и оригинальным юмором. Каждый при просмотре узнает в героях себя или своих знакомых.

«Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM»

7 мая. Театр им. Камала. 12+

Романтическая комедия о работниках радио, между которыми зарождается любовь. Он — диджей, она — звукорежиссер, молодым людям придется пройти непростой путь к осознанию своего чувства. В спектакле много музыки, вокала, юмора, пародий, а герои общаются на современном языке молодых людей, которых можно встретить на улицах города.

«Пыль в глаза»

6 мая. Театр им. Качалова. 12+

Французский водевиль показывает ироничную и трогательную историю двух богатых парижских семей, чьи дети Эммелина Маленжар и Фредерик Ратинуа влюблены друг в друга. Для матерей обеих семей это большое несчастье, и они начинают пускать пыль в глаза друг другу.

Стендап для души

Стендап-стенд-арт-практики

5 мая. MOÑ. 18+

Настя Ребкало — танц-художница из Санкт-Петербурга, которая говорит о важном в самоироничном ключе. Это выступление на границе стендапа, постиронии, современного танца, перформанса и художественных практик. «В данной практике я уделяю внимание собственному телу, что подрывает общепринятое восприятие стендапа. Но именно телесность позволяет случаться событиям, которые мы со зрителем переживаем совместно», — говорит Ребкало.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Выставки

«Я рядом. Яратам»

Ежедневно с 12.00 до 20.00. Бизon. 12+

Выставка-альманах «Я рядом. Яратам» — это повод поговорить о роли близких, о поддержке, соучастии, включенности и эмпатии. Здесь представлены работы четырех перспективных художников: Евгении и Саяна Байгалиевых, Ирины Зюськиной и Анны Лапшиновой. Их заботят темы трансформации, безопасности, защищенности, свободы и идентичности. За каждым из их произведений стоит личная история, которая является напоминанием о том, что человеку нужен человек. Их работы уже экспонировались в Швейцарии, Франции, Израиле, Турции и других странах.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Спорт

АСА 157

19 мая. «Татнефть-Арена». 12+

Лига АСА снова в Казани! В главном поединке вечера встретятся Артем Фролов и Шамиль Абдулаев в рамках 1/4 гран-при АСА в среднем весе. В предварительной части ACA 157 вас ждут выступления таких бойцов, как Евгений Ерохин, Осимхон Рахмонов, Дэниель Жубилео, Денис Смолдарев и многих других.

Идем на концерт

Концерт Басты

21 мая. «Татнефть Арена». 12+

Баста — один из самых известных российских музыкантов сегодня. Он не стесняется музыкальных экспериментов, может проехаться туром по стране с собственной рок-группой. Его концерты — это всегда грандиозное шоу, в котором артист находится в тесном контакте со зрителями.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Выступление группы Wildways

16 мая. Big Twin Arena. 12+

16 мая на площадке Big Twin Arena российская рок-группа Wildways презентует новый альбом «Симптомы». Группа из Брянска продолжает традиции отечественного металкора. У коллектива есть песни как на английском, так и на русском языке. Любители российской тяжелой альтернативы с группой хорошо знакомы и ценят ее творчество.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Концерт Sirotkin

26 мая. Big Twin Arena. 12+

26 мая Sirotkin выступит в Казани. Группа не перестает удивлять своим экспериментальным саундом и яркими клипами. Каждая новая работа доказывает, что Sirotkin не теряет ту близость со слушателем, которая привлекала всех с самого начала. Песни коллектива звучат в российских фильмах и сериалах. Их музыка стала саундтреком к сериалам «Чики», «Медиатор», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Вампиры средней полосы» и т.д.

Фото: представлено «Яндекс Афишей»

Детские мероприятия

Circus Live: шапито в прямом эфире

5, 6, 7 и 8 мая. Казанский цирк. 6+

Комедийный театрально-цирковой спектакль, который состоит из комических номеров нового цифрового формата. В центре сюжета — загадочный Создатель, который бродит по миру в поисках мест, где верят в чудо и где ждут цирк. Он открывает свой маленький чемодан, из которого вырастает самый настоящий и в то же время удивительный цирк.

«Серая шейка»

8 мая. «Экият». 0+

Спектакль «Серая шейка» повествует о приключениях маленькой уточки, которая не смогла улететь в теплые края из-за сломанного крыла. Теперь только твердый характер и надежда на лучшее помогут ей пережить суровую зиму и не попасть в лапы к Лисе. Маленьких зрителей спектакль научит тому, что доброе сердце и верные друзья всегда подарят надежду на новый счастливый день!

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»

7 мая. Театр им. Качалова. 6+

7 мая в театре им. Качалова состоится яркий и добрый спектакль, который расскажет о дружбе, верности, доброте, умении оставаться самим собой несмотря ни на что. Классический сюжет о мальчике Буратино, которого выстругал из полена шарманщик Папа Карло. Благодаря верным друзьям он узнает тайну Золотого ключика, который открывает дверь в прекрасный кукольный театр за холстом в каморке Папы Карло. Уже несколько поколений выросло на этой истории, а она по-прежнему не теряет своей актуальности.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».