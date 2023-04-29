День в истории: покорили молнию, «Сююмбике» пробила бетон

Чем примечательна дата 29 апреля?

Фото: казметрострой.рф

Сегодня, 29 апреля. Международный день танца. В этот день появилась Казанская железная дорога, стало известно об открытии электрона и появлении застежки «молния», основан спортклуб ЦСКА, в СССР проведена первая телепередача, Казанский медицинский институт получил статус государственного университета, соединены станции метро «Суконная слобода» и «Площадь Тукая», в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка. Родились: российский император Александр II, ученый-востоковед Борис Дорн, министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, физиолог Николай Миславский, историк Василий Татищев, медиамагнат Уильям Херст. Умерли: премьер-министр Демократической Республики Вьетнам Фам Ван Донг, композитор Борис Трубин, кинорежиссер Альфред Хичкок. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Связали «Суконную слободу» и «Площадь Тукая»

29 апреля 1891 года Московско-Рязанская железная дорога была переименована в Казанскую, поскольку ее строительство было решено продлить до Казани через Волгу. Дорога проходила по территориям Московской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Казанской губерний. Этот проект запустил предприниматель Карл Федорович фон Мекк. После его смерти руководство взял на себя его сын Николай. В сентябре 1918 года дорога была национализирована.

Фото: Максим Платонов

29 апреля 1994 года Казанский медицинский институт получил статус государственного университета. 18 ноября 1804 года императором Александром I был учрежден Казанский университет, в состав которого входило Отделение врачебных наук. В первые десятилетия существования здесь были созданы основы терапевтического и клинического образования. Медицинский факультет стал местом профессиональной деятельности выдающихся терапевтов и клиницистов того времени.

29 апреля 2002 года вторым перегонным тоннелем были соединены станции «Суконная слобода» и «Площадь Тукая» строящегося казанского метрополитена. Тоннелепроходческий комплекс «Сююмбике» пробил метровый слой специально уложенного бетона, что ознаменовало завершение строительства второго перегонного тоннеля метрополитена между станциями. Особенностью прокладки является то, что строители метрополитена прошли ее на 8 месяцев быстрее, чем предыдущую (протяженность этого участка составляет 1 197 метров). Скорость прошлой проходки 7 метров в сутки (около 200 метров в месяц), всего 1 196 метров.

29 апреля 2017 года в выставочном центре «Эрмитаж-Казань» открылась уникальная выставка «Гений века. Шедевры Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан». Экспозиция представляет 81 работу — 73 живописных и 8 скульптурных произведений. Выставка охватила несколько десятилетий (1900—1920 годы) и включила произведения художников и скульпторов: Врубеля, Коровина, Ларионова, Кончаловского, Петрова-Водкина. Выставка посвящена одной из эпох русского искусства — первому десятилетию XX века

29 апреля 2022 года «Реальное время» рассказало, что на улице Вишневского, 59 произошло массовое ДТП — столкнулись 10 автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, но в результате пробка растянулась почти на 5 километров.

Провели первую опытную телепередачу



29 апреля 1923 года основан спортклуб ЦСКА. Это российский спортивный клуб, федеральное автономное учреждение Минобороны России. В этот день состоялся футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. Команда вышла на поле с эмблемой ОППВ (Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча). Клуб стал называться «Центральным спортивном клубом армии» в 1960 году. Сейчас в ЦСКА состоят спортсмены из 126 городов России и развивается 72 вида спорта.

29 апреля 1931 года в СССР прозвучало: «Внимание! Показывает Москва. Начинаем первую телевизионную передачу». В 1930 году лаборатория телевидения Всесоюзного электротехнического института в Москве впервые спроектировала механическую систему для трансляции картинок по радиоволнам. В ее основе лежал «диск Нипкова» — устройство для сканирования изображений. Во время трансляции была передана только одна фотография.

Источник: wikipedia.org

Создание застежки «молния»

29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона. Об этом стало известно во время его выступления на заседании Лондонского королевского общества. Данное открытие случилось в результате изучения газового разряда. Томсон изучал прохождение электрического тока через разрежённые газы, физик смог открыть электрон, а также определить его заряд. Томсон разработал теорию движения электрона в магнитном и электрическом полях. В 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике.

29 апреля 1913 года шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал в Америке свое изобретение, которое сегодня известно как застежка «молния». Первый прототип «молнии» создал Уиткомб Лео Джадсон, но данное изобретение было сложным, ненадежным в работе. Позже он нашел партнеров, которые привлекли к изобретению Сундбэка, который придумал новый вариант: его устройство состояло из двух текстильных лент, на которых были закреплены в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка, скользящего по лентам.