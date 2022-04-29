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В Казани после массового ДТП на улице Вишневского образовавшаяся пробка растянулась почти на 5 км

19:14, 29.04.2022 1
В Казани после массового ДТП на улице Вишневского образовавшаяся пробка растянулась почти на 5 км
Фото: скриншот видео

В Казани по улице Вишневского, 59 произошло массовое ДТП — столкнулись 10 автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, сообщили «Реальному времени» в Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, ПДД нарушил 50-летний водитель КАМАЗа. Он не выбрал необходимую дистанцию.

В результате ДТП на улице Вишневского образовалась большая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», она растянулась почти на 5 км. Фото и видео с места происшествия активно делятся пользователи социальных сетей.

Несколько часов назад в городе образовались 9-балльные пробки. Помимо улицы Вишневского, заторы появились на Аделя Кутуя, Достоевского, Пушкина, Гвардейской, Николая Ершова, Аграрной, Тихомирнова, Право- и Лево-Булачной, Родины.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Вечное. Дураки и дороги.
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