В Казани после массового ДТП на улице Вишневского образовавшаяся пробка растянулась почти на 5 км

Фото: скриншот видео

В Казани по улице Вишневского, 59 произошло массовое ДТП — столкнулись 10 автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, сообщили «Реальному времени» в Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, ПДД нарушил 50-летний водитель КАМАЗа. Он не выбрал необходимую дистанцию.

В результате ДТП на улице Вишневского образовалась большая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», она растянулась почти на 5 км. Фото и видео с места происшествия активно делятся пользователи социальных сетей.

Несколько часов назад в городе образовались 9-балльные пробки. Помимо улицы Вишневского, заторы появились на Аделя Кутуя, Достоевского, Пушкина, Гвардейской, Николая Ершова, Аграрной, Тихомирнова, Право- и Лево-Булачной, Родины.

Диана Жиленкова