Битва «Ак Барса» с ЦСКА, климатические изменения и новый ИИ: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, что интересовало татарстанцев больше всего за последние 7 дней

Фото: коллаж: «Реальное время»

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев стал хоккей, а именно пятый и шестой матчи финала Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Команды идут с одинаковым счетом в серии, и их решающая битва состоится уже сегодня. Болельщикам пришлось стоять за билетами еще с ночи, и стоит отметить, что не обошлось и без происшествий — вчера в очереди произошла драка. Вместе с этим жители республики стали активно интересоваться изменениями климата. Судя по всему, прирост популярности у такого запроса вызван ранней и аномально теплой весной. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Хоккей и проблемы климата все больше интересуют татарстанцев

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Говоря о серии игр «Ак Барс» — ЦСКА, стоит отметить, что 17 апреля казанцы обыграли столичную команду со счетом 4:1. После этого во втором матче финала Кубка Гагарина москвичи смогли отомстить, выиграв у «барсов» — 0:3. В четвертом матче «красно-синие» только улучшили свое преимущество — 1:2. Однако уже в пятом матче спортсмены из Татарстана одержали победу (2:1), а в шестом и вовсе сравняли счет в серии, обыграв «армейцев» со счетом 0:3. Последнюю игру хоккеисты проведут сегодня в Казани в «Татнефть Арене», начало в 17.00. В завершающем матче выяснится, кто будет обладать кубком.

Что же касается изменений климата, то во многом рост такого запроса объясняется приходом ранней и жаркой весны. Уже с первых дней апреля температуры воздуха поднялись выше нормы. Более того, несколько дней подряд (с 3 по 5 апреля) на территории республики фиксировались температурные рекорды. Вместе с этим, по данным ученых, температура поверхности Мирового океана поднялась до таких же рекордных 21,1 градуса.

Вследствие этого снежные покровы достаточно быстро растаяли, а растения начали расцветать раньше положенного. Однако, как уверяют синоптики, в Татарстане в предстоящем мае 2023 года среднемесячная температура воздуха прогнозируется «около нормы» (+13,6 градуса).

Еще одним популярным запросом стал сайт Character AI, на котором можно найти себе ИИ-собеседника или даже создать своего. Отметим, что чат-боты на этой платформе имитируют манеру речи Илона Маска, Альберта Эйнштейна, Марио, Гермионы или Шерлока Холмса.

Единственное лидерство Нижнекамска по запросам — сервис планирования путешествий

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее по убыванию.



Ожидаемо матчи «Ак Барса» и ЦСКА оказались наиболее популярными среди казанской аудитории. Большая часть жителей города болеет за родной клуб, и потому количество запросов по этой теме в столице Татарстана оказалось наибольшим. Три других крупных города республики интересовались хоккеем практически одинаково.

А вот что же касается климатических изменений, то здесь наибольший интерес проявлялся у жителей автограда. Судя по всему, такое количество запросов на эту тему у челнинцев вызвано тем, что в городе сконцентрирован крупнейший пласт промышленности. По той же причине второе место по числу таких запросов досталось нефтяной столице Татарстана — Альметьевску.

Нижнекамск не стал исключением и также нашел свою лидерскую нишу — в этом городе наибольший интерес пришелся на сервис онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты Tutu.ru. Такая ситуация объясняется приближающимися майскими праздниками.

Развлекательный контент в приоритете у жителей Татарстана

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



Среди запросов татарстанцев на видеохостинге YouTube лидером оказался юмор, чей прирост оказался рекордным в сравнении с предыдущими неделями. Видимо, приход теплой весны и постоянной безоблачной погоды сыграл свою роль в психологическом влиянии на граждан. Однако вместе с этим нельзя не отметить и появление большого количества развлекательных программ в поиске на этом сервисе. Говоря о передачах, стоит упомянуть знаменитую «Битву экстрасенсов» и вернувшийся на экраны проект «Что было дальше?».

Вместе с развлекательными шоу жителей республики также интересовали и популярные блогеры, такие как обозреватель мобильных игр Holdik, комик Данила Поперечный, журналист Юрий Дудь*, филантроп MrBeast.

*СМИ, выполняющие функции иностранного агента



Источник: Google, YouTube

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