Сергей Сейранов: «Происходящее в спорте — предмет изучения для психиатров»

Странно, когда серб понимает наши нынешние проблемы глубже многих россиян

В Поволжском университете спорта стартовала Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы роли спорта в построении гражданского общества и народной дипломатии», в которой принимают участие представители Содружества независимых государств, БРИКС. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин ищет смыслы в проходящем мероприятии.

Считать, что спорт вне политики, в нынешних условиях безрассудно

Изначально уровень собравшихся выглядел очень солидно благодаря анонсированному участию в мероприятии министров спорта России Олега Матыцина и Татарстана Владимира Леонова, руководителя Российского студенческого союза Сергея Сейранова и других. Но, по ощущениям, стартовавшую конференцию украсило выступление серба Ранко Тепавчевича, заместителя гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов», — информативное и интересное.

В принципе, это был не доклад, а четко сформулированное выступление человека, работающего «на земле» и понимающего как нынешние реалии, так и их производные, поскольку его родная Сербия переживала спортивную изоляцию в период с 1992 по 1996 год, при абсолютном равнодушии официальных российских властей. Увы, первые слова ректора Поволжского университета спорта Рафиса Бурганова до сих пор не коррелируются с событиями, начавшимися даже не в девяностые годы, и не по отношению к упомянутой Сербии.

— Несмотря ни на какие политические события, мы всегда стоим на том, что спорт вне политики, — с такими словами Рафис Тимерханович начал свое общение с журналистами, — и зачастую наше академическое сообщество пребывает в этой парадигме «спорт вне политики».

Фото: sportacadem.ru

Более того, среди докладчиков находились люди, которые ссылались на деятельность первого президента МОК Пьера де Кубертена, известного поклонника нацизма, большого друга Адольфа Гитлера. Очень комфортно жить, либо не замечая, либо не ориентируясь на события последних лет, как и исторической ретроспективы, изучая, что поощряется Олимпийским комитетом России, историю древнегреческих Олимпиад, когда войны останавливались во время проведения Игр. Увы, в XX веке уже Олимпиады останавливались во время войн (1916, 1940 и 1944 годы прямое этому подтверждение).

Актуальную ситуацию обрисовал заведующий кафедрой спортивного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Сергей Алексеев: «Сегодня нам не хватает государственной политики по защите прав спортсменов. Иногда приходится соглашаться с незаконными решениями, хотя закон на нашей стороне в момент, когда происходят нарушения прав российских спортсменов и организаций. И все это вопреки конвенциям и резолюциям ООН, запрещающим вмешательство политики в спорт».

Тезис «спорт вне политики» действен только в идеальном мире

«Вмешательство политики в спорт...» — вот слова практика! Удивительно, как академическое сообщество забыло цитату Владимира Ленина: «Жить в обществе и быть свободным от него нельзя...» Можно декларировать, что «спорт вне политики», но этот тезис будет действен только в идеальном обществе, а в современном — все иначе:

— Сегодня по аналогичным делам может приниматься одно решение, а завтра — другое. Да, это коллегия КАС (спортивный арбитраж), но могут быть другие арбитры, которых выбирают стороны, и они выносят противоположное решение, — объяснял решения практикующий юрист Алексеев.

Тут вспоминается еще одно крылатое выражение — «А судьи кто?» — полностью характеризующее ту турбулентность, в которую попал российский спорт с 2015 года, после «Крым — наш», а белорусский — с 2021 года, после очередных выборов президента Александра Лукашенко. Не удивительно, что серб Ранко Тепавчевич это понимает, поскольку переживал подобное со спортом своей страны в течение четырех лет, а определенная часть и спортивного, и академического сообщества России за прошедший с начала СВО год оказалась не в состоянии осознать происходящее.

К счастью, министр спорта России Олег Матыцин также перешел в режим «практика», находясь в эти дни в Венесуэле, где принимал участие в пятых Боливарианских играх АЛБА, попутно встречаясь с коллегами из Венесуэлы, Боливии, Кубы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Любопытно, что последние Боливарианские игры проводились в 2011 году, после чего были пропущены циклы 2015 и 2019 годов, но сейчас «боливарианская ложка» оказалась очень кстати для российской делегации, которая соревновалась с командами десяти стран Америки.

Матыцину, кстати, можно было бы переговорить и о соревнованиях в частном порядке, поскольку та же Венесуэла интересна с точки зрения мужского баскетбола и волейбола, командных игровых видов спорта, оказавшихся наиболее бессильными перед новыми вызовами. У сборных нет международного календаря, разве что баскетболисты сыграли дважды с клубами Сербии. Между тем международного календаря нет в подразделениях волейбола и баскетбола, а именно в бич-волее и стритболе, где россияне так успешно дебютировали на Олимпиаде в Токио. Особенно обидно это в отношении Федерации волейбола, которая выглядела эффективно в «мирное время», но с началом СВО и отъема у России чемпионата мира среди мужских команд эта федерация просто исчезла с радаров, как улыбка чеширского кота.

Сергей Сейранов: «Сегодня происходит разрушение культурных ценностей спорта»

Еще один практик в окружении теоретиков от спорта, занимавших большую часть времени на конференции, выглядевшей больше «научной», чем «практической», — это ректор ГЦОЛИФК Сергей Сейранов. Он ныне руководит Российским студенческим союзом, а «на земле» еще и одной из российских федераций тхэквондо, которое, кстати, неожиданно допустили до международных стартов. В будущем «Реальное время» планирует плотнее рассмотреть вопрос с допуском россиян и белорусов к стартам в международной федерации, в которой ничего не предвещало положительного решения.

А вот утрата российского влияния в ФИСУ, Международной федерации студенческого спорта, это, конечно, жесточайшее политическое поражение. Организация, которой руководил Олег Матыцин, его советником был казанец Игорь Сивов, провела без участия наших спортсменов Зимнюю Универсиаду в Лейк-Плэсиде, не пригласила россиян на Летнюю Универсиаду в китайский Чэнду и игнорирует тот факт, что проведение Универсиады-2023 планировалось в Екатеринбурге, несущем финансовые и репутационные потери.

— Казалось бы, совсем недавно президенты международных федераций, находясь в Казани на Универсиаде 2013 года, высказывали кучу комплиментов, а сейчас занимают такие позиции, о которых не хочется и говорить. Хотя иногда нам в кулуарах вспоминают, что в России была Казань, затем Олимпиада в Сочи, затем Акватика-2015 в Казани, футбольный чемпионат мира, Зимняя Универсиада в Красноярске, и все эти соревнования входили по итогу в число лучших, «вы такие молодцы», но... Сегодня происходит разрушение культурных ценностей спорта, что является предметом изучения другой научной области — психиатрии, — резюмировал свои впечатления Сейранов.

Фото: studentsport.ru

Возможно, найдутся те, кто покритикует позицию Сейранова, припомнив и «Крым — наш», и СВО. В ответ можно вспомнить факты из недалекого прошлого. В десятилетний период, когда США вели страшную оккупационную войну во Вьетнаме, страна была хозяйкой Зимней Универсиады — 1972 в Лейк-Плэсиде, трижды принимала чемпионаты мира по фигурному катанию, а в случае отстранения американских спортсменов от соревнований не произошло бы такого широко известного исторического факта, как «пинг-понговая дипломатия», начало которой положил чемпионат мира по настольному теннису 1971 года.

Никаких санкций в отношении Америки не вводилось, сама она об этой грязной странице своей истории не вспоминает, взяв на себя роль международного прокурора, и буквально только что Федерация бокса США объявила о своем выходе из Международной федерации. Поэтому историю спорта необходимо изучать, в том числе и для того, чтобы спортивные юристы могли использовать факты прошлого, которые в большинстве своем можно трактовать в правоприменительной практике в пользу России.



Джаудат Абдуллин