Итоги четвертого дня Игр БРИКС: россияне выиграли 33 золотые, 28 серебряных и 18 бронзовых медалей
В рамках четвертого дня Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня, разыграли 51 комплект медалей: 21 — в легкой атлетике, 16 — в ушу, пять — по бадминтону, четыре — по гребле, три — по прыжкам в воду, два — по настольному теннису.
Россияне выиграли 33 золотые медали, 28 серебряных и 18 бронзовых наград. Сборная Россия осталась на первом месте в промежуточном медальном зачете: 111 золотых, 80 серебряных, 48 бронзовых наград.
Так, российский спортсмен Никита Шлейхер, представляющий казанский клуб по водным видам спорта «Синтез», стал обладателем золотой медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Спортсменка из Казани Евгения Косецкая завоевала золото в одиночном женском разряде на соревнованиях по бадминтону.
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
1
Россия
111
80
48
239
2
Белоруссия
20
34
39
93
3
Китай
17
11
8
36
4
Иран
4
10
15
29
5
Узбекистан
3
7
18
28
6
Бразилия
2
2
5
9
7
Монголия
1
1
5
7
8
Армения
1
0
4
5
9
Азербайджан
1
0
2
3
10
Турция
1
0
1
2
В пятый день Игр БРИКС разыграют три комплекта медалей. Россию представят чемпион Европы Никита Шлейхер и призер Олимпийских игр Александр Бондарь, чемпионка Европы Юлия Тимошинина и Виктория Казанцева. Также свое мастерство покажут прыгуньи с трехметрового трамплина — победительница чемпионата Европы Ульяна Клюева, спортсмены из Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана и других стран.
Напомним, Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.
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