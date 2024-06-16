Итоги четвертого дня Игр БРИКС: россияне выиграли 33 золотые, 28 серебряных и 18 бронзовых медалей

Фото: Динар Фатыхов

В рамках четвертого дня Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня, разыграли 51 комплект медалей: 21 — в легкой атлетике, 16 — в ушу, пять — по бадминтону, четыре — по гребле, три — по прыжкам в воду, два — по настольному теннису.

Россияне выиграли 33 золотые медали, 28 серебряных и 18 бронзовых наград. Сборная Россия осталась на первом месте в промежуточном медальном зачете: 111 золотых, 80 серебряных, 48 бронзовых наград.

Так, российский спортсмен Никита Шлейхер, представляющий казанский клуб по водным видам спорта «Синтез», стал обладателем золотой медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Спортсменка из Казани Евгения Косецкая завоевала золото в одиночном женском разряде на соревнованиях по бадминтону.



Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 111 80 48 239 2 Белоруссия 20 34 39 93 3 Китай 17 11 8 36 4 Иран 4 10 15 29 5 Узбекистан 3 7 18 28 6 Бразилия 2 2 5 9 7 Монголия 1 1 5 7 8 Армения 1 0 4 5 9 Азербайджан 1 0 2 3 10 Турция 1 0 1 2

В пятый день Игр БРИКС разыграют три комплекта медалей. Россию представят чемпион Европы Никита Шлейхер и призер Олимпийских игр Александр Бондарь, чемпионка Европы Юлия Тимошинина и Виктория Казанцева. Также свое мастерство покажут прыгуньи с трехметрового трамплина — победительница чемпионата Европы Ульяна Клюева, спортсмены из Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана и других стран.

Напомним, Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.