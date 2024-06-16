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Итоги четвертого дня Игр БРИКС: россияне выиграли 33 золотые, 28 серебряных и 18 бронзовых медалей

22:25, 16.06.2024
Итоги четвертого дня Игр БРИКС: россияне выиграли 33 золотые, 28 серебряных и 18 бронзовых медалей
Фото: Динар Фатыхов

В рамках четвертого дня Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня, разыграли 51 комплект медалей: 21 — в легкой атлетике, 16 — в ушу, пять — по бадминтону, четыре — по гребле, три — по прыжкам в воду, два — по настольному теннису.

Россияне выиграли 33 золотые медали, 28 серебряных и 18 бронзовых наград. Сборная Россия осталась на первом месте в промежуточном медальном зачете: 111 золотых, 80 серебряных, 48 бронзовых наград.

Так, российский спортсмен Никита Шлейхер, представляющий казанский клуб по водным видам спорта «Синтез», стал обладателем золотой медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Спортсменка из Казани Евгения Косецкая завоевала золото в одиночном женском разряде на соревнованиях по бадминтону.

МестоКомандаЗолотоСереброБронзаВсего

1

Россия

111

80

48

239

2

Белоруссия

20

34

39

93

3

Китай

17

11

8

36

4

Иран

4

10

15

29

5

Узбекистан

3

7

18

28

6

Бразилия

2

2

5

9

7

Монголия

1

1

5

7

8

Армения

1

0

4

5

9

Азербайджан

1

0

2

3

10

Турция

1

0

1

2

В пятый день Игр БРИКС разыграют три комплекта медалей. Россию представят чемпион Европы Никита Шлейхер и призер Олимпийских игр Александр Бондарь, чемпионка Европы Юлия Тимошинина и Виктория Казанцева. Также свое мастерство покажут прыгуньи с трехметрового трамплина — победительница чемпионата Европы Ульяна Клюева, спортсмены из Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана и других стран.

Напомним, Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

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