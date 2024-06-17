Режиссер прямых трансляций ТНВ сыграл в ватерпольном матче

Фото: предоставлено СК «Синтез»

14 июня в Казани прошел товарищеский матч по водному поло с участием ватерпольных ветеранов Казани и молодых игроков КОС-СИНТЕЗ-УОР. Игру посвятили торжественно открывшимся накануне Играм стран БРИКС и сделали её открытой для участия представителей СМИ. Впрочем, единственным смельчаком, решившимся на игровой эксперимент, стал Дмитрий Петров — режиссер прямых трансляций телеканала ТНВ. Он выступил за команду ветеранов и стал автором двух результативных передач, за что в итоге и получил специальный сладкий приз от СК СИНТЕЗ.

— Долгое время я не тренировался в ватерпольном плане, не играл уже более 5-6 лет, и хочу отметить, что это невероятно сложно, — рассказал Дмитрий Петров. — В каждом периоде я сыграл примерно по полторы минуты, и почувствовал разницу, несмотря на то, что регулярно плаваю в бассейне! Несколько километров проплыть на дорожке и сыграть минуту в водное поло — это несопоставимо! Водное поло намного сложнее! Хочу поблагодарить СК СИНТЕЗ за то, что мне предоставили уникальную возможность сыграть со звездами татарстанского водного поло. В подростковом возрасте я тренировался в СШОР по водному поло г.Казани, и многие из ватерполистов, которые принимали участие в сегодняшней игре, были на пике формы.

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