Конезаводчик Фарид Набиуллин: «Олимпийские игры нам не нужны, у нас есть свои национальные игры»

Татарстан объединяет тюркские народы через аударыш

Фото: фото предоставлено Фаридом Набиуллиным

В последние годы в Татарстане возрождают традиции зрелищной игры аударыш — состязания на конях, когда наездник должен либо стащить соперника с лошади, либо вынудить спрыгнуть. По игре аударыш проходят соревнования, ее включают в сабантуи, она стала частью международных Всемирных игр кочевников.

Борьба и верховая езда

У татар она называется «аударыш», у башкир — «ауҙарыш», у кыргызов — «оодарыш» (или «эр эңиш»), у казахов — «аударыс», кара-калпаков — «аўдарыс», у узбеков — «огдарыш», у туркменов — «агдармак». В основу названия лег древнетюрский глагол аtаr — повергать на землю. Василий Радлов объясняет в «Опыте словаря тюркских наречий» суть этой игры.

По сути, это объединение двух традиций кочевников — борьбы и верховой езды. Пространство — ограниченное, круг диаметром в 40 метров, так что никаких скачек. Тянуть можно только за пояс или кушак (а не за части тела противника или лошадь). Можно даже пересесть на чужую лошадь и скинуть противника на землю. А был ли аударыш распространен, к примеру, в эпоху Казанского ханства?

— Это состязание всадников тюркских народов, идущее из древних времен, — говорит исследователь фольклора Фанзиля Завгарова. — Считается одной из игр, которая входила в систему подготовки стражи, военных племени. Сейчас оно достаточно популярно среди кыргызов, казахов. Я думаю, эта игра была утеряна давно, еще во времена Ивана Грозного. В аударыш участвовали и ханы, по крайней мере, историк Дамир Шарафутдинов говорил, что это игра была популярным развлечением у них. Для нее нужны не рысаки, а другие лошади. Я видела аударыш на турнире по сохранению традиционных видов спорта «Туран» в Венгрии.

— У нас не сохранились сведения, — говорит историк Искандер Измайлов. — Но в тюркском мире это практически везде встречается, в частности, у узбеков, а они выходцы из Золотой Орды.

«Туран» — это один из локальных этапов подготовки к Всемирным играм кочевников, международным этническим спортивным соревнованиям кочевых народов, которые проводятся с 2014 года. В 2021-м татарстанцев, победителей чемпионата по аударыш, пригласил на турнир президент Конфедерации этноспорта Билал Эрдоган — сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Аударыш понятен всем тюркским, степным народам. фото предоставлено Фаридом Набиуллиным

Небесные кони на ринге

А впервые в наше время состязания по аударыш в Татарстане прошли в 2019 году на празднике День коня. Тогда десятки участников собрались в Лениногорском районе на первом в истории республики чемпионате по борьбе на лошадях. Судьи приехали с Алтая.

Кстати, в том же 2019 году вышла книга «Татар атлары»/«Татарские лошади» — о выносливой породе золотисто-желтой и соломенной масти, которая зимой сама добывает себе корм и может передвигаться на дальние расстояния. Китайцы называли их «небесными конями».

Но, как вспоминает, пожалуй, главный популяризатор породы, директор конной фермы «Алмакай» Фарид Набиуллин, для него история началась раньше.

— Новое — хорошо забытое старое, — говорит конезаводчик. — Я читал об этом в книгах. В истории своего Карабаша узнавал, что у нас была и эта игра, и поднятие медной монеты на полном скаку (она тоже есть на Играх кочевников). Возрождаем мы, кстати, и стрельбу из лука на лошади, и кук-буре, когда всадники борются за тушу козла. Все эти традиции были позабыты. Во-первых, революция. Во-вторых после коллективизации пропали жыены, сборы деревень. Лошадей забрали в колхозы. Старики говорят, что до этого они еще состязались на лошадях…

Главный популяризатор породы — Фарид Набиуллин. фото предоставлено Фаридом Набиуллиным

Понятное всем номадам

Есть такая традиция и у ногайцев. Музыкант, режиссер Ислам Сатыров заканчивает сейчас фильм «Авдарыс», снятый при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа. Главный герой картины Кемал, родом из небольшого ногайского аула, решает возродить дома борьбу на лошадях.

— Самым запоминающимся событием на съемках был турнир по борьбе на лошадях, — говорит Сатыров. — Противостояние двух всадников, пытающихся стянуть друг друга с лошади — это очень захватывающее зрелище. Правда, из-за того, что я был занят съемочным процессом и многое контролировал, я не смог насладиться в полной мере состязанием в качестве зрителя. Также случались различные неожиданные обстоятельства, которые, на самом деле, видоизменили и значительно обогатили наш первоначальный замысел.

Сатыров указывает, что именно Набиуллин мотивировал главного героя фильма возродить состязание. К слову, у ногайцев есть пословица: «Пока жив твой отец, познай народ. Пока есть у тебя конь, познай родные земли».

— Правила мы взяли из своего опыта, — говорит Набиуллин. — Смотрели что да как, делали выводы. Это же дружеское состязание. У нас нет никаких «абсолютников», как в корэш. Как парень весом в 60 кг может стать победителем в абсолюте? У нас командное первенство. Скажем, команда в шесть человек. Кто зарабатывает больше баллов — тот и выиграл. И даже проигравший получает половину балла. У нас систему оценили, к примеру, казахи, им нравится — они к нам приезжают. Ведь аударыш есть у всех тюркских народов, у всех номадов, у всех степных людей распространен.

Так что едут к Набиуллину монголы, буряты, якуты, саха, алтайцы, карачаевцы, кырымы. Даже казачество из Волгограда приезжает. В этом году в четвертый раз прошел республиканский турнир, проведены межрегиональные соревнования, подготовлено около 70 судей.

— Мечта? — усмехается Набиуллин. — Мы уже вошли в Игры кочевников. А Олимпийские игры нам не нужны, у нас есть свои национальные игры. Уже в 17 районах республики есть команды по аударыш!