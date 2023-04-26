США восхитились «Арматами», техника НАТО на Украине, ошибки ВСУ в Артемовске, Си Цзиньпин и Зеленский
В США рассмотрят законопроект о прекращении огня на Украине и ее возвращении к границам 91-го года. Высокопоставленные украинские военные признали сложной ситуацию в Артемовске и ДНР, а также указали на ошибки ВСУ при подготовке обороны города. В Америке восхитились российским танком Т-14 «Армата», высоко оценив его новейшие технологии. Тем временем на Украине заметили военную технику НАТО, которая, скорее всего, двигается в Артемовск. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина «имеет право уничтожить все, что находится на территории Крыма и новых регионов России». Ранее Washington Post, ссылаясь на утекшие документы Пентагона, писала, что Украина планировала нанести удары по территории России 24 февраля этого года. Стоит отметить, что и планируемое контрнаступление ВСУ все откладывается и откладывается. А тем временем председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским. Эти и другие новости обсуждаем в нашем обзоре «Реальное время Live».
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