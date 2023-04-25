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«Арматы» в зоне СВО, вбросы о контрнаступлении ВСУ, ЧВК «Вагнер» прорывается в Артемовске

22:00, 25.04.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Арматы» в зоне СВО, вбросы о контрнаступлении ВСУ, ЧВК «Вагнер» прорывается в Артемовске

Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» начали работать в зоне проведения специальной военной операции. В США же рассказали, что американские танки Abrams, которые передали Украине, не будут использоваться на полях боя, а предназначены для обучения военных. В то же время издание The New York Times сообщает, что ВСУ готовят 12 бригад для проведения контрнаступления в мае этого года. Ожидается, что оно, скорее всего, развернется на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря. Тем временем Генштаб ВСУ экстренно пытается изменить тактику обороны Артемовска (Бахмута), Авдеевки и Угледара — ключевых населенных пунктов, за которые сейчас идут бои. Сегодня также стало известно, что в зоне спецоперации погиб наш коллега, сотрудник телеканала НТР, который входит в медиахолдинг «Татмедиа», Александр Комаров. Эти и другие новости обсуждаем в нашем обзоре «Реальное время Live»

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