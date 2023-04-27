Рынок автокредитования оправился от санкционных шоков
С начала года в Татарстане растет автокредитование, однако его темпы пока отстают от роста ипотеки и потребительских ссуд
За минувший год рынок автокредитования смог адаптироваться к новой экономической реальности. В прошлом месяце в Татарстане было выдано 3 068 кредитов — на 11,8% больше, чем в феврале. В самый разгар кризиса, в марте 2022 года, автокредитование в республике рухнуло почти в 5 раз — тогда было выдано всего 625 автокредитов. Сегодня республика занимает четвертое место среди российских регионов по объему выданных автокредитов, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Как санкции изменили рынок и какие суммы татарстанцы сегодня готовы брать в кредит — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Несмотря на дефицит популярных марок автомобилей на российском рынке, количество автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом), по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2023 года выросло на 18% — до 62,2 тысячи единиц (в феврале 2023 года — 52,7 тысячи).
При этом по сравнению с мартом 2022 года число автокредитов выросло на 295,6% — тогда было выдано всего 15,7 тысячи автокредитов. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление, отмечают эксперты НБКИ.
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в марте 2023 года было выдано в Москве (4,1 тысячи), Московской области (3,57 тысячи), Санкт-Петербурге (3,21 тысячи), Республике Татарстан (3,07 тысячи) и Краснодарском крае (2,81 тысячи).
При этом в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов выросла почти во всех регионах страны. Но самый высокий рост был зафиксирован в Вологодской (+32,2%) и Саратовской (+31,0%) областях, Москве (+28,4%), а также в Краснодарском крае (+23,1%) и Тюменской области (+22,4%).
Татарстан в этом плане середнячок — кредитование автомобилей в республике выросло всего на 11,8%. Но по сравнению с мартом 2022 года рост существенный — почти в пять раз (тогда было выдано всего 625 автокредитов).
«После некоторого «затишья» в конце прошлого года, в начале 2023 года рынок автокредитов активизировался, а в марте вышел на уровень начала 2022 года, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Рост выдачи автокредитов обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются прежде всего заемщикам с хорошей кредитной историей».
Однако если сравнивать март с февралем 2023 года, то можно заметить снижение продаж автокредитов на новые автомобили на 9% — из-за прекращения действия госпрограммы кредитования: «Сильнее всего изменения коснулись бренда Lada и автомобилей китайских производителей, где доля кредита снизилась в среднем на 15%», — сообщила она.
При этом Наталья Касанова отмечает положительную динамику на рынке кредитования автомобилей с пробегом.
По статистике ГК «КАН АВТО» за 2023 год, наименьшие суммы кредитов приходятся на автомобили бренда Lada — 500—600 тысяч рублей. На машины с пробегом люди начали занимать больше денег в сравнении с прошлым годом — 800—900 тысяч рублей. А по китайским производителям эти цифры составляют 1,3—1,5 млн рублей.
Автокредитование в 2023 году вырастет, если производители сохранят льготные условия, а на складах не будет дефицита, прогнозирует эксперт.
«С января по март 2023 года количество автомобилей с пробегом, купленных в автокредит в ТТС, возросло на 0,44%, однако доля кредитных продаж по новым авто все равно выше, чем у авто с пробегом, отмечает пресс-служба ГК «ТрансТехСервис». Автокредиты по-прежнему остаются популярным форматом оплаты почти для 50% сделок. Также, согласно нынешней тенденции, среднее значение суммы автокредита растет.
Рост автокредитования зафиксировал и «Росбанк»: «Продажи «Росбанка» находятся на высоком уровне благодаря совместным программам с автопроизводителями и действующей госпрограмме», — отметил Алексей Бессонов, начальник управления продуктовой политики департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто».
Средняя сумма автокредита в «Росбанке» составляет 1,1 млн рублей. Доля кредитов на авто с пробегом растет, приближаясь к новым авто.
Автокредитование в 2022 году показало себя самым пострадавшим сегментом розничного кредитования, подчеркивает представитель Frank RG Станислав Сухов. На рынке сложился «идеальный шторм»: остановка производств и поставок автомобилей и беспрецедентный шаг ЦБ с поднятием ключевой ставки до 20%.
В базовом прогнозе Frank RG заложен рост автокредитования в 2023 году на 41% в денежном выражении и на 24% по количеству выданных кредитов. Экономика России, по мнению аналитиков Frank RG, адаптируется к новой реальности, ЦБ плавно смягчает политику, производство отечественных автомобилей стремится к плановому уровню, на рынок выходят новые бренды и возобновляются программы льготного кредитования. В этом случае реально выйти на цифру в 715 тысяч выданных за год автокредитов (для сравнения — в 2022 году их было 579 тысяч). Однако у компании есть еще и шоковый, и мягкий варианты прогнозов.
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что доля автокредитов в продажах новых автомобилей в первом квартале 2023 года уже составила 45,7% (год назад была 36%). В продажах автомобилей с пробегом доля кредитов выросла до 7,2% (год назад была 5,3%). Однако у более «молодых» машин с пробегом (в возрасте до 10 лет) процент кредитных выше — 21,9% (было 14,9%). Это говорит о том, что с возрастными машинами сегодня активно работают банки и не боятся брать их в залог.
Для сравнения, объем выдачи ипотеки за 2022 год вырос на 2 трлн рублей, объем потребительских ссуд вырос на 7 млрд рублей. На 1 апреля 2023 года годовой темп роста в сегменте автокредитования составил всего 0,1%, тогда как по потребительским ссудам — 5,1%, по ипотеке — 15,5%.
«Такая статистика связана в первую очередь с состоянием российского авторынка, который в прошлом году из-за санкций покинули популярные западные бренды, — объясняет Осадчий. — Они, конечно, частично заместились китайскими «Хавалами», «Чери» и «Джили». Однако китайские автомобили стоят теперь дороже, чем до прошлого года стоили сопоставимые автомобили западных автопроизводителей, что не вызывает энтузиазма у россиян». Кроме того, параллельный импорт ведет к существенному удорожанию как импортных автомобилей, так и запчастей. Госпрограмма льготного автокредита несопоставима по масштабам с мерами государственного стимулирования ипотеки. «Поэтому восстановление автокредита происходит гораздо медленнее», — добавляет аналитик.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина ожидает по итогам 2023 года восстановление роста портфеля автокредитования до 5% после отрицательной динамики прошлого года: «Оживлению сегмента будет способствовать увеличение количества автомобилей, выпускаемых российскими производителями, рост объемов поставок машин от китайских производителей, а также налаживание параллельного импорта», — прогнозирует Якушкина.
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