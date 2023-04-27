Рынок автокредитования оправился от санкционных шоков

С начала года в Татарстане растет автокредитование, однако его темпы пока отстают от роста ипотеки и потребительских ссуд

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

За минувший год рынок автокредитования смог адаптироваться к новой экономической реальности. В прошлом месяце в Татарстане было выдано 3 068 кредитов — на 11,8% больше, чем в феврале. В самый разгар кризиса, в марте 2022 года, автокредитование в республике рухнуло почти в 5 раз — тогда было выдано всего 625 автокредитов. Сегодня республика занимает четвертое место среди российских регионов по объему выданных автокредитов, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Как санкции изменили рынок и какие суммы татарстанцы сегодня готовы брать в кредит — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Несмотря на дефицит популярных марок автомобилей на российском рынке, количество автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом), по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2023 года выросло на 18% — до 62,2 тысячи единиц (в феврале 2023 года — 52,7 тысячи).



При этом по сравнению с мартом 2022 года число автокредитов выросло на 295,6% — тогда было выдано всего 15,7 тысячи автокредитов. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление, отмечают эксперты НБКИ.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в марте 2023 года было выдано в Москве (4,1 тысячи), Московской области (3,57 тысячи), Санкт-Петербурге (3,21 тысячи), Республике Татарстан (3,07 тысячи) и Краснодарском крае (2,81 тысячи).



При этом в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов выросла почти во всех регионах страны. Но самый высокий рост был зафиксирован в Вологодской (+32,2%) и Саратовской (+31,0%) областях, Москве (+28,4%), а также в Краснодарском крае (+23,1%) и Тюменской области (+22,4%).

Татарстан в этом плане середнячок — кредитование автомобилей в республике выросло всего на 11,8%. Но по сравнению с мартом 2022 года рост существенный — почти в пять раз (тогда было выдано всего 625 автокредитов).



«После некоторого «затишья» в конце прошлого года, в начале 2023 года рынок автокредитов активизировался, а в марте вышел на уровень начала 2022 года, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Рост выдачи автокредитов обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются прежде всего заемщикам с хорошей кредитной историей».

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа автокредитов увеличилась в шесть раз. Это связано с резким падением рынка кредитования после санкций в марте 2022 года», — рассказала директор департамента кредитования и страхования «КАН АВТО» Наталья Касанова.

Однако если сравнивать март с февралем 2023 года, то можно заметить снижение продаж автокредитов на новые автомобили на 9% — из-за прекращения действия госпрограммы кредитования: «Сильнее всего изменения коснулись бренда Lada и автомобилей китайских производителей, где доля кредита снизилась в среднем на 15%», — сообщила она.

При этом Наталья Касанова отмечает положительную динамику на рынке кредитования автомобилей с пробегом.

По статистике ГК «КАН АВТО» за 2023 год, наименьшие суммы кредитов приходятся на автомобили бренда Lada — 500—600 тысяч рублей. На машины с пробегом люди начали занимать больше денег в сравнении с прошлым годом — 800—900 тысяч рублей. А по китайским производителям эти цифры составляют 1,3—1,5 млн рублей.



Автокредитование в 2023 году вырастет, если производители сохранят льготные условия, а на складах не будет дефицита, прогнозирует эксперт.

«С января по март 2023 года количество автомобилей с пробегом, купленных в автокредит в ТТС, возросло на 0,44%, однако доля кредитных продаж по новым авто все равно выше, чем у авто с пробегом, отмечает пресс-служба ГК «ТрансТехСервис». Автокредиты по-прежнему остаются популярным форматом оплаты почти для 50% сделок. Также, согласно нынешней тенденции, среднее значение суммы автокредита растет.



Рост автокредитования зафиксировал и «Росбанк»: «Продажи «Росбанка» находятся на высоком уровне благодаря совместным программам с автопроизводителями и действующей госпрограмме», — отметил Алексей Бессонов, начальник управления продуктовой политики департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто».

Средняя сумма автокредита в «Росбанке» составляет 1,1 млн рублей. Доля кредитов на авто с пробегом растет, приближаясь к новым авто.

«В текущей ситуации трудно давать какие-то прогнозы. Многое будет зависеть от геополитической ситуации в стране и в мире, — оценивает перспективы рынка Алексей Бессонов. — Допускаем возможность роста сегмента за счет выхода на рынок новых брендов из Китая и расширения рынка автомобилей с пробегом, в том числе за счет параллельного импорта, а также за счет программ льготного финансирования Минпромторга РФ. Определенное влияние, безусловно, окажет и ключевая ставка ЦБ РФ».

Автокредитование в 2022 году показало себя самым пострадавшим сегментом розничного кредитования, подчеркивает представитель Frank RG Станислав Сухов. На рынке сложился «идеальный шторм»: остановка производств и поставок автомобилей и беспрецедентный шаг ЦБ с поднятием ключевой ставки до 20%.

В базовом прогнозе Frank RG заложен рост автокредитования в 2023 году на 41% в денежном выражении и на 24% по количеству выданных кредитов. Экономика России, по мнению аналитиков Frank RG, адаптируется к новой реальности, ЦБ плавно смягчает политику, производство отечественных автомобилей стремится к плановому уровню, на рынок выходят новые бренды и возобновляются программы льготного кредитования. В этом случае реально выйти на цифру в 715 тысяч выданных за год автокредитов (для сравнения — в 2022 году их было 579 тысяч). Однако у компании есть еще и шоковый, и мягкий варианты прогнозов.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что доля автокредитов в продажах новых автомобилей в первом квартале 2023 года уже составила 45,7% (год назад была 36%). В продажах автомобилей с пробегом доля кредитов выросла до 7,2% (год назад была 5,3%). Однако у более «молодых» машин с пробегом (в возрасте до 10 лет) процент кредитных выше — 21,9% (было 14,9%). Это говорит о том, что с возрастными машинами сегодня активно работают банки и не боятся брать их в залог.

«За 2022 год объем автокредитов в России сократился на 47 млрд рублей, тогда как за первый квартал 2023 года он вырос на 40 млрд рублей. Рынок автокредитов восстанавливается, но темпы его роста существенно слабее, чем темпы роста ипотеки и потребительских ссуд», — комментирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Для сравнения, объем выдачи ипотеки за 2022 год вырос на 2 трлн рублей, объем потребительских ссуд вырос на 7 млрд рублей. На 1 апреля 2023 года годовой темп роста в сегменте автокредитования составил всего 0,1%, тогда как по потребительским ссудам — 5,1%, по ипотеке — 15,5%.



«Такая статистика связана в первую очередь с состоянием российского авторынка, который в прошлом году из-за санкций покинули популярные западные бренды, — объясняет Осадчий. — Они, конечно, частично заместились китайскими «Хавалами», «Чери» и «Джили». Однако китайские автомобили стоят теперь дороже, чем до прошлого года стоили сопоставимые автомобили западных автопроизводителей, что не вызывает энтузиазма у россиян». Кроме того, параллельный импорт ведет к существенному удорожанию как импортных автомобилей, так и запчастей. Госпрограмма льготного автокредита несопоставима по масштабам с мерами государственного стимулирования ипотеки. «Поэтому восстановление автокредита происходит гораздо медленнее», — добавляет аналитик.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина ожидает по итогам 2023 года восстановление роста портфеля автокредитования до 5% после отрицательной динамики прошлого года: «Оживлению сегмента будет способствовать увеличение количества автомобилей, выпускаемых российскими производителями, рост объемов поставок машин от китайских производителей, а также налаживание параллельного импорта», — прогнозирует Якушкина.