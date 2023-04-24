Финальная серия Кубка Гагарина и тренерские сериалы в «Сибири» и «Тракторе»: неделя в КХЛ

Главные события предпоследней недели сезона в Континентальной хоккейной лиге

Подходит к концу пятнадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги, где свои последние дела решают «Ак Барс» и ЦСКА. Однако не одной финальной серией богата на события КХЛ. В других клубах подводят итоги сезона и уже решают тренерский вопрос. Если в Новосибирске решили провести небольшую революцию перед первым сезоном на новой арене, то в Челябинске пошли другим путем и дали второй шанс Гатиятуллину.

Немировски — новый главный тренер «Сибири». О результате можно забыть?

В Новосибирске наконец определились с новым главным тренером на сезон-2023/2024. Им стал канадско-российский специалист Дэвид Немировски, который стал широко известен своей тренерской работой с нижегородским «Торпедо».

Самое распространенное мнение среди хоккейных журналистов состоит в том, что Немировски берут вовсе не под решение каких-то конкретных хоккейных задач, а ради того, чтобы специалист делал в Новосибирске шоу. Новая хоккейная арена на 10500 мест на подходе, а ее нужно заполнять. Так что руководству сибиряков якобы был нужен специалист, который исповедует атакующий и яркий хоккей.

Вопрос спорный хотя бы потому, что «Торпедо» при нем пусть и не играло в откат, но и не феерило. Максимум, на что можно было рассчитывать при Дэвиде — это выход в первый раунд плей-офф, откуда непременно следовал вылет без шансов.

Фото: hcsibir.ru

«В какой хоккей будет играть «Сибирь»? Думаю, это не секрет, все знают, как в хоккей играют во всем мире. Будет агрессивный атакующий хоккей. Но пусть люди не думают, что мы не будем думать об обороне. Здесь я ничего не придумал лично, это мировой хоккей придумал. И будем так играть», — обещал в беседе с клубной пресс-службой «Сибири» Дэвид Немировски.

При этом новый наставник «снежинок» объяснил, что за прошедший год простоя не сидел сложа руки, а учился: был на связи с тренерами из России и Северной Америки, так что с тех пор, как достиг своего потолка в «Торпедо», он якобы вырос. Что ж, посмотрим в сезоне. Не хотелось бы, чтобы «Сибирь» из самобытной команды превратилась в бизнес-проект.

В «Тракторе» оставляют Гатиятуллина, несмотря на то, что сезон признан неудовлетворительным

А в Челябинске пошли по другому пути и после состоявшегося совета директоров объявили, что проваливший сезон Анвар Гатиятуллин останется на своем посту еще на один сезон, поскольку действует контракт.

Генеральный директор клуба Иван Савин прямо заявил, что итог сезона неудовлетворительный и работу тренерского штаба в клубе оценивают так же. Вот только виноватыми оказались все, кроме главного тренера.



Как происходит, что главный «виновник торжества» сохраняет пост после девятого места, которое не позволило выйти в плей-офф, когда все остальные оказались не у дел, — можно только гадать или разбираться в логике по-челябински. Но если посмотреть по ходу сезона, то становится очевидным: этот специалист себя в Челябинске исчерпал и ему нужен новый вызов. Анвар Гатиятуллин — хороший специалист, который умеет делать хорошую команду. Он не тиран, который гнобит игроков и не дает им творить. С педагогической составляющей у него все в порядке.

Фото hctraktor.org

Вот только эмоций на третий-четвертый сезон в одной команде он дать не может. Всегда засыпающий на пресс-конференциях Гатиятуллин вряд ли ведет себя более эмоционально на тренировках или разборах соперника. Именно эмоций и огня в глазах не хватало хоккеистам «Трактора» в нынешнем сезоне. И вопросов к уволенным помощникам в этом компоненте быть точно не должно — это исключительно прерогатива главного тренера.

Вот такие «основные тезисы» опубликовали на официальном сайте клуба после заседания:



— Результат выступления команды «Трактор» признан неудовлетворительным.

— Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной.

— Принято решение не продлять контракты со всеми представителями тренерского штаба «Трактора». У Анвара Гатиятулина продолжает действовать контракт до конца сезона 2023/24.

— Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым.

— Алексей Волков представил принципы селекционной политики и проект команды на сезон 2023/24.

— Положительный момент — рост доходов клуба за счет эффективной коммерческой деятельности.

Сезон в Челябинске будет веселым в любом случае. Если «Трактор» так и не взбодрится после обновления тренерского штаба, то уже осенью нас будет ждать тренерская отставка и поиски нового специалиста. Если же Гитиятуллину удастся преобразить команду, то сюжет обещает быть еще любопытнее. Редкий случай, когда специалистам дают второй шанс, а они этим шансом пользуются и отдают руководству в качестве благодарности хороший результат главной команды.

Фото ak-bars.ru

Финал Кубка Гагарина: ЦСКА работает как часы, а «Ак Барсу» не хватает слаженности

Продолжается решающая борьба за главный трофей лиги — Кубок Гагарина. Бойко начавший финальную серию «Ак Барс» (4:1) в последующих играх оказался не готов к системной и уверенной игре ЦСКА. У казанской команды стали проявляться те самые «нюансы», о которых так часто повторяет Зинэтула Билялетдинов и его помощник Юрий Бабенко.

Недостаток слаженности в действиях, не всегда уверенная игра Тимура Билялова и не всегда стабильные лидеры — вот что подводило казанцев во второй и третьей играх. «Армейцы» же после расхлябанности первой игры включили все свои ресурсы, и даже без двух лидеров Максима Мамина и Андрея Светлакова оттарабанили последующие матчи по четкой и слаженной схеме — минимальное количество моментов и высочайший процент реализации.

Серия переезжает в Казань, и завтра мы увидим пятый матч, где может решиться все.