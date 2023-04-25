ТАИФ: «Мы ищем возможности для того, чтобы добиться лучших результатов»

Как складывалась конъюнктура нефтегазохимического рынка и отрасли нефтепереработки в России в 2022 году и как она сказалась на экономических результатах Группы ТАИФ?

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В начале 2022 года, на фоне растущего санкционного давления на Россию в целом и на нефтегазодобывающую и нефтеперерабатывающую отрасли в частности, звучали не самые утешительные прогнозы. Сбылись ли предсказания? И что говорят об итогах деятельности в 2022-м и планах на 2023-й в ТАИФе — одном из мировых лидеров по уровню технологичности процессов нефтепереработки? Подробности — в материале «Реального времени».

Нефтедобыча: рост вместо падения

2022 год вывел Россию в безусловные мировые лидеры по количеству введенных против страны санкций. Девять пакетов объединили в общей сложности свыше 11 тысяч всевозможных запретов и ограничений. Впрочем, как сегодня признают в государствах — авторах, давление не оказало на Россию ожидавшегося эффекта.

Еще в мае председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале подчеркнул: «10 128 санкций введено против нашей страны. Больше чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. 10 128 вызовов, чтобы стать сильнее».

Наиболее болезненные запреты касались экспорта нефти и газа как одного из главных источников пополнения бюджета. На фоне санкционного давления, еще в сентябре 2022-го, многие, в том числе министр энергетики России Николай Шульгинов, высказывали опасения, что по итогам года добыча нефти в стране сократится. Предрекалось также снижение объемов нефтепереработки. «По нефти сейчас идет рост, но по итогам года добыча, скорее всего, будет чуть ниже прошлого года — примерно на 2%. По переработке нефти ждем снижения процентов на восемь, исходя из сегодняшней тенденции. По году будет около 262 млн тонн»: заявил министр в интервью ТАСС во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

В сентябре на площадке Восточного экономического форума глава Минэнерго РФ предположил снижение объемов добычи и переработки нефти в России. Фото: minenergo.gov.ru

В итоге, добыча нефти в России в 2022 году действительно изменилась на 2%. Но не в минус, а в плюс: 535 млн тонн, против 524,5 млн тонн в 2021-м (по данным ЦДУ ТЭК). Запрет на импорт нефти из России в ЕС, а также введение потолка на российскую нефть, начавшие действовать с 5 декабря 2022 года, существенного влияния на общие цифры по итогам прошлого года оказать не успели.

«Ужесточение санкций и панический переход Европы на альтернативных поставщиков топлива, как способ постепенного отказа от российского газа, станет значительным испытанием для российской экономики в долгосрочном периоде», — считают в Консалтинговой компании «ОМТ-Консалт». В ответ на запрос «Реального времени», эксперт компании Лариса Камкина отмечает: «На фоне происходящего страны СНГ и Азии становятся главными союзниками России с точки зрения экономического развития. Налаживается сбыт нефти на рынок Китая».

С этим согласен и аналитик финансовой группы Александр Потавин. По его мнению, «российские нефтяные компании в основном уже переориентировали поставки сырья с рынка ЕС на азиатские рынки. В этой связи добыча нефти в РФ пока не пострадала на фоне роста внутренней переработки. Сейчас идет переходный период после введения потолка цен и эмбарго, поэтому только через пару месяцев станет понятен эффект от данных ограничений. Теоретически Россия могла бы и дальше наращивать нефтепереработку».

Нефтепереработка в России по итогам 2022 года

В 2022 г. в России произведено нефтепродуктов больше, чем в 2021-м. Об этом в декабре прошлого года в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак: «Мы выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов чем в прошлом году — это тоже хороший показатель. Качественные нефтепродукты нужны для нашего внутреннего рынка, для экспорта, который сохранился примерно на уровне прошлого года», — отметил он.

В конце декабря Александр Новак сообщил о росте в России по итогам 2022 года нефтедобычи на 2% к уровню 2021 года. Фото: скриншот

«Санкции, как внешнее давление на экономику страны, Россия выдерживает достаточно успешно. Принимаемый правительством пакет мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций в целом отвечает на вызов Запада», — отмечает эксперт «ОМТ-Консалт» Лариса Камкина. И добавляет: «Не стоит забывать про введенный президентом указ, запрещающий российским компаниям продажу нефти всем юрлицам, в контрактах которых будет содержаться какое-либо условие о соответствии цены нефти по контракту каким-либо искусственным ценовым ограничениям».

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал необходимость наращивать объемы и глубину переработки нефти и газа в стране. Фото: kremlin.ru

В России уже на протяжении ряда лет планомерно и последовательно смещают экономические акценты с поставок сырья за рубеж на развитие глубокой переработки углеводородов на своей территории. Решаются задачи, поставленные президентом страны 14 апреля 2022-го на совещании по текущей ситуации в нефтегазовом секторе. На нем были расставлены приоритеты по связанным с отраслью направлениям. В том числе Владимир Путин подчеркнул, что особо важным является «развитие глубокой переработки нефти и газа. Мы уже серьезно продвинулись в этом направлении, в этой сфере. Реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия».

Самые высокие показатели в мире

Когда Владимир Путин говорил о введенных в эксплуатацию в 2022 году современных нефтеперерабатывающих предприятиях, речь шла и о Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) нефтеперерабатывающей компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ-НК».

Проект, задуманный группой разработчиков под руководством генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и его заместителя по нефтехимии и нефтепереработке Владимира Преснякова, реализованный совместными усилиями специалистов АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК», позволил по итогам 2022 года в целом по компании достичь рекордных показателей как по глубине переработки, так и, что гораздо более важно, по выходу светлых нефтепродуктов из каждой тонны нефтяного сырья.

КГПТО перегонки нефти — одно из крупнейших и высокотехнологичных нефтеперерабатывающих производств, введенных в России в эксплуатацию в 2022 году. Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

— Основная цель «ТАИФ-НК» — развитие истинно глубокой переработки нефти, максимальное увеличение отбора светлых нефтепродуктов. На предприятии в среднем по году достигнут результат более 87%, в августе — 93,5%. Это самый высокий показатель в мире. Таких установок в принципе нигде нет, где перерабатывают тяжелую нефть и получают в таком объеме светлые нефтепродукты, — в одном из интервью «Реальному времени» подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Максим Новиков: «VCC — вершина технологического развития процессов сверхглубокой переработки нефти в мире». Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Процесс комбинированного термо- и гидрокрекинга гудрона, реализованный на КГПТО, — это вершина технологического развития процессов сверхглубокой переработки нефти в мире, — уверен генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

На международной конференции по глубокой переработке тяжелых нефтей и нефтяных остатков, реализованный ТАИФом проект назвали технологическим подвигом. Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

И с этим мнением единодушно согласились участники состоявшейся в ноябре 2022 года в Казани международной конференции «Глубокая переработка тяжелых нефтей и нефтяных остатков».

Профессор Эльшад Теляшев — ученый с мировым именем, научный руководитель уфимского Института нефтехимпереработки, и вовсе не сдержал тогда эмоций:

— Это технологический подвиг. Вот эта команда, которая получила в руки недоработанный процесс, не реализуемый в том виде, в каком он был представлен лицензиаром, они сами его довели до ума. Это фактически уже ТАИФ Combi Cracking. Это объективно — на полном серьезе, — подчеркнул он.

В условиях санкций мы только становимся сильнее

— По итогам года в экономическом плане все достаточно неплохо, в том числе по реализации. ТАИФ — это отлаженный механизм, которому, просто в зависимости от ситуации на рынке, время от времени нужны тонкие настройки, — в интервью журналисту «Реального времени» поделился начальник производственно-коммерческого управления АО «ТАИФ» Леонид Егоршин.

По его словам, и «ТАИФ-НК», и крупнейшая в республике сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» с задачами, поставленными перед ними на 2022 год, справились успешно. Как и коммерческое управление головной компании Группы, успешно реализовавшее весь объем продукции, произведенной нефтепереработчиками Группы.

В ТАИФе ищут новые рынки сбыта и возможности для наращения результатов. Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин

— Все эти пакеты санкций только повышают наш профессиональный уровень, помогая вырасти в новых направлениях, изучать новые направления реализации. Много вариантов, которые нам позволяют не сокращать объемы реализации. Возможно, будем сами нанимать танкер, чтобы продавать дизтопливо даже в условиях санкций. Мы постоянно подстраиваемся под меняющуюся конъюнктуру, — отмечает Леонид Егоршин.

Он также подчеркивает: «Думаю, что не только ТАИФ складывающаяся ситуация делает сильнее и крепче, но и всю страну. Есть старая поговорка о том, что Россия становится только сильнее, когда ее пытаются загнать в сложные условия. ТАИФ в этом моменте не отличается от других предприятий России: у нас в Группе ТАИФ очень сильный коллектив. В условиях санкций мы реализуем наши новаторские идеи и становимся сильнее. Есть очень хорошая характеристика для сотрудников ТАИФа: мы не ищем оправданий за плохую работу, мы ищем возможности для того, чтобы добиться лучших результатов».

Фарид Минигулов: «На 23-й год ТАИФ планирует несколько новых проектов, связанных с дальнейшей переработкой нефтепродуктов, которые уже имеются в нашей корзине». Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

И такие возможности есть. И есть, что занести на баланс успехов группы в области нефтепереработки по итогам минувшего года. Об этом «Реальному времени» рассказал главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии Фарид Минигулов.

— Я считаю, что одним из главных достижений является стабильная работа КГПТО. Много нюансов было, многое скорректировано и сделано. Плюс в 2022 году мы провели испытания и показали весьма неплохую эффективность угольной добавки, заменяющей немецкую (в связи с санкциями, поставки из Германии были прекращены, — прим. ред.). У нас заключен договор с Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН по дальнейшей работе в этом направлении. Кроме того, на 23-й год планируем несколько новых проектов, связанных с дальнейшей переработкой нефтепродуктов, которые уже имеются в нашей корзине. Что-то еще обсуждается, что-то обдумывается, что-то уже находится в реализации, как, например, проект по строительству Установки получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ) из остатков переработки тяжелых остатков перегонки нефти на КГПТО, — сообщил Фарид Минигулов.

«ТАИФ-СМ» непрерывно занимается расширением действующей линейки, наращивает объемы производства и географию своего присутствия. Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Значительных успехов добилось и еще одно предприятие Группы ТАИФ — единственный на настоящий момент в России производитель высококачественных полностью синтетических масел на основе полиальфаолефинов.

— Проект хорошо развивается. «ТАИФ-СМ» непрерывно занимается расширением действующей линейки, наращивает объемы производства и географию своего присутствия. По факту, они сейчас оказались единственными производителями высококачественных масел, которые могут перекрывать те ниши, откуда ушли импортные производители, — отметил Фарид Минигулов.

В частности, ведется разработка, сертификация и налаживается промышленное производство индустриальных масел: редукторных, компрессорных, а также турбинных, полностью созданных на основе полиальфаолефинов и призванных заместить покинувшие российский рынок зарубежные аналоги. Эта продукция очень востребована на промышленных производствах в самых разных отраслях отечественной экономики, в том числе в энергетике.

Иван Степанков: «В 2022 году 14 объектов энергогенерации России уже перешли на турбинные масла «ТАИФ-СМ». Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

— Импортные бренды покинули российский рынок, и есть прекрасная возможность заполнить этот вакуум отечественной продукцией. Если до 2022 года у заказчиков была возможность все-таки получать импортные масла с использованием параллельного импорта, то сейчас это стало намного сложнее. Мы еще в 2021 году решили: раз бизнес перестраивается, нужно снижать зависимость от импорта. В августе 2021 года, мы подписали соглашение о предоставлении нашей компании полномочий федерального дистрибьютора смазочных материалов «ТАИФ-СМ» для объектов энергетики, и уже в октябре 2021 года был первый проект: Глазовская ТЭЦ с газотурбинными установками SGT-600. Раньше использовался импортный бренд, — в интервью «Реальному времени» рассказал руководитель направления «Наземные газовые турбины» нижегородской компании «С-Техникс» Иван Степанков. И добавил: — Потенциальный рынок масел для газотурбинных установок в российской энергетике составляет порядка 3 млн литров. Это не годовой объем, а объем залитого оборудования. Сегодня уже 14 объектов энергогенерации в стране работают с применением масел «ТАИФ-СМ». Общее количество газовых турбин — порядка 30, а суммарная наработка на наших маслах — более 25 тысяч часов. По географии это Ханты-Мансийский АО, Республика Удмуртия, Краснодарский край, Иркутская область, Пермский край… Много регионов, с которыми уже отработана схема и была осуществлена поставка. Объем продаж нами турбинных масел «ТАИФ-СМ» по итогам 2022 года достиг 170 тысяч литров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов. Реклама АО «ТАИФ»

Фарид Минигулов также подчеркнул, что компании Группы ТАИФ всегда были и остаются ориентированными на запросы заказчиков.

— Конечно, адресный подход усложняет подходы к работе, но эти затраты времени, сил, средств окупаются сторицей, — уверен главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии. Уметь слышать и понимать потребности потребителей продукции — еще один рецепт успеха Группы компаний в целом.

Равно как и постоянный поиск лучших технических и технологических решений для повышения эффективности деятельности производств, стремление к освоению новых продуктов и ниш на уже известных рынках и безостановочная работа по поиску новых направлений сбыта. Недаром один из девизов Группы — «Не прекращать движение!».