«Рынок сократился до двух стран — Грузии и ЮАР»

«Стрела», завершив сезон в «семерке», возобновляет чемпионат по регби-15

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В эти выходные возобновляется чемпионат России по регби-15. Руководство казанского клуба «Стрела» провело встречу с журналистами, совместно порадовавшись первым медалям в истории клуба — серебру чемпионата России по регби-7, рассказав о новичках и о готовности команды к возобновлению сезона в регби-15. Спортивная редакция «Реального времени» делится самыми любопытными деталями этой встречи.

ДжейПи Нил: «Выехать в Турцию, как футболисты, мы не можем, потому что там нет спарринг-партнеров»

Спортивный апрель приближается к завершению, а «событиев у людей, событиев», как говорил персонаж Евгения Евстигнеева из лирической кинокомедии «Старый Новый год». Оптимистичное начало было положено регбистами «Стрелы», точнее, частью этого клуба, которая завоевала серебро чемпионата страны по регби-7, четырем этапным соревнованиям, растянувшимся на два года. Затем, увы, было поражение «Динамо-Ак Барс» в чемпионате по волейболу среди женских команд, причем на стадии четвертьфинала. Далее было еще одно серебро, теперь уже ватерпольного «КОС-Синтез», и вот парадокс, медалям этого достоинства в водном поло уже не радуются, хотя такая же медаль пловца СК «Синтез» Николая Зуева на казанском чемпионате России порадовала. А вот текущая неделя пока только радует: побеждают в своих сериях плей-офф и хоккейный «Ак Барс», и баскетбольный УНИКС, и волейбольный «Зенит-Казань». «Команд у Татарстана, команд», — сказал бы все тот же Евстигнеев.

«Стрела», кстати, как и многие российские клубы, наш спортивный флагман, на который обращают наибольшее внимание в Африке, прежде всего в ЮАР и Намибии. Именно на этот рынок игроков и тренеров сейчас ориентирована вся Россия, о чем подчеркнул исполнительный директор «Стрелы» Альфред Хисамов, который переводил для журналистов слова главного тренера ДжейПи Нила, обосновавшего проведение командного сбора в ЮАР:

— Мы же все знаем текущую обстановку в мире... Выехать в Турцию, как футболисты, мы не можем, потому что там нет спарринг-партнеров.

ДжейПи Нил: «Выехать в Турцию, как футболисты, мы не можем, потому что там нет спарринг-партнеров»

Альфред Хисамов: «Представители недружественных стран не рассматривают предложения из России»

Кстати, в дальнейшем выяснилось, что у «Стрелы» в ЮАР были спарринги, причем настолько секретные, что не хотелось озвучивать ни счет завершившихся матчей, ни названия клубов. Чтобы лишний раз не дразнить, что называется. Помимо этого, по словам ДжейПи: «Ребятам довелось окунуться в регбийную атмосферу, поскольку этот вид спорта является приоритетным для ЮАР». Также «злопамятный» тренер уточнил, что его подопечные немного «побывали в его же шкуре, когда он приехал в Россию, страну с другими языком, менталитетом, климатом».

Фото: vk.com/strelarugby

Сам же Хисамов отметил: «Рынок сократился до двух стран — Грузии и ЮАР, поскольку представители недружественных стран даже не рассматривают предложения из России». Как все-таки проще стало жить в мире, где все становится прозрачным, где нет опасений, что действующие игроки твоего клуба не сбегут, несмотря на наличие контракта, и не будут потом еще и требовать денег за свой побег.

Уже в эти выходные «Стрела» возобновит чемпионат страны гостевым матчем с московской «Славой», затем будет выезд в Пензу к «Локомотиву» и седьмого мая домашняя игра с красноярским «Енисеем-СТМ». Главный тренер казанцев ДжейПи Нил отметил, что зачастую «составы соперников изменились настолько, что создается впечатление, что мы не продолжаем прошлый чемпионат, а начинаем новый».



Смотрите, кто пришел! И спасибо за работу тем, кто ушел

По словам наставника казанцев, прежде всего эти изменения затронули ближайшего соперника, «Славу», но и в Казани появились новые лица. Именно в таком контексте следует воспринимать изменения в «Стреле», поскольку отсюда практически никто не ушел, за исключением помощника главного тренера Джако Энгельса. Его сменил другой южноафриканец — Гари Бота. Он родился в 1981 году в Претории, ЮАР. В профессиональной карьере Бота выступал за клубы «Блю Буллз», «Шаркс», «Буллз», «Харлекуинс», «Тулуза» и сборную ЮАР. В игровой карьере Бота — обладатель Карри Кап (2002—2004, 2006), победитель Суперрегби (2007, 2010), обладатель Кубка мира (2007), победитель Топ-14 (2011).

Что касается игроков, то впервые за последние годы никто не ушел, кроме отданных в аренду в дзержинский «Химик» Георгия Кузина и Артема Карамышева в «Липецк». Зато приобретений масса. Это и южноафриканец Марне Юбер (родился в 1996 году в Претории, в профессиональной карьере выступал за команды «Шаркс», «Гриффонз», «Пумас»). Хисамов прокомментировал его приход: «До закрытия трансферного окна мы хотели усилить позицию центрального трехчетвертного. Марне — умелый и опытный игрок, который выступал за хорошие клубы у себя на родине». Плюс россиянин Рафаэль Лоскутов (родился в 1997 году в Красноярске, воспитанник «Енисея-СТМ»). В профессиональной карьере выступал за команды «Енисей-СТМ», «Булава», ЦСКА и «Слава». Вызывался в сборные России по регби, как юниорские, так и молодежную, с которой стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы. Также получал приглашение в национальную команду по регби-7. Комментарий Хисамова по нему: «Нам удалось усилить линию трехчетвертных качественным игроком. Рафаэль имеет большой опыт выступления на высшем уровне, уверены, что он поможет команде и в «пятнашке», и в «семерке». ДжейПи Нил прекрасно знает его сильные стороны и то, как их использовать».

Еще двоих новичков болельщики «Стрелы» уже могли видеть в форме их любимого клуба, поскольку они помогли с завоеванием серебра в регби-7. Это Максим Шевцов (родился в 2001 году в Зеленограде). В профессиональной карьере выступал за «Зеленоград» и московское «Динамо». Также играл за молодежную сборную России и получал вызов в основную национальную команду. По словам Хисамова, его достоинства всем хорошо известны — это высокая скорость, умение обыграть «один в один» Да, видели, в том числе и в матчах с Пензой на групповом этапе, там вообще был просто показательный эпизод. Плюс Артем Колотов (родился в 1996 году). В профессиональной карьере выступал за команды «Трудовые резервы» (Киров), «Застава» (Санкт-Петербург), «Таганий Рог» (Таганрог). Обладатель Кубка союзных государств, чемпион Высшей лиги, оба этих достижения относятся к разновидности регби-7. Хисамов отметил, что «Артем — игрок с большим потенциалом, с хорошей скоростью — его качества совершенно точно помогут нам в чемпионате России по «семерке». Кроме того, игровые качества Артема могут быть востребованы и в регби-15».

С Джипом за златом?

Если англоязычные СМИ сократили имя главного тренера «Стрелы» Джейкобуса Полуса Нила до ДжейПи, то в России его переименовали в Джипа. Вот журналисты и «попытали» Джипа насчет «продолжения банкета» уже по итогам чемпионата по регби-15, хотя Альфред Хисамов изначально сказал: «Дай Бог, по итогам чемпионата мы с вами сядем и будем вот так же общаться. Хотя надо быть аккуратным со словами и не обещать лишнего, что не можем выполнить».

Альфред Хисамов изначально сказал: «Дай Бог, по итогам чемпионата мы с вами сядем и будем вот так же общаться. Хотя надо быть аккуратным со словами и не обещать лишнего, что не можем выполнить»

По ходу пресс-конференции ее течение начало напоминать знаменитый монолог Михаила Жванецкого «Собрание на ликеро-водочном заводе», в котором ведущий, освежая горло, раз за разом вызывал к трибуне начальника транспортного цеха. С просторов интернета собравшихся раз за разом спрашивали о будущих матчах и итоговых целях, но с действующими спортсменами гораздо проще общаться о прошлом, тогда у них больше шансов остаться «стрелками», не превратившись в «стрелочников». Игра покажет, мяч... овальный, будет день, будет и... дыня, что тут еще сказать? Чтобы судили непредвзято. И в будущем хотя бы в пятидесяти процентах из спорных моментов отдавали предпочтение за регбистами Казани.



Джаудат Абдуллин, фото Динара Фатыхова