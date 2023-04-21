Первая коллективная монография по истории татар: как рождалась «История Татарской АССР»

Учрежденный более 80 лет назад Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова еще на старте своей деятельности взялся за написание «Истории Татарской АССР». К тому времени историческая наука в республике «представляла собой «зачищенное» поле из-за массовых репрессий», отмечают специалисты Института истории им. Марджани — доктор исторических наук Альфия Галлямова и кандидат исторических наук Алина Галимзянова. В своей статье они рассказывают, как ученые ИЯЛИ работали над созданием этого знакового многотомного труда.

«В СССР история как наука и учебная дисциплина была узаконена лишь в начале 1930-х гг. До 1932 г. предмет «история» отсутствовал в школьных программах, Возрождение исторического образования в Советском Союзе началось в 1930-е гг., когда в стране вовсю развернулась «культурная революция», которая была призвана совершить коренной переворот в массовом сознании. В этой связи в высших эшелонах власти была поставлена задача встроить историческую науку в систему идеологической машины государства.

В 1938 г. вышел «Краткий курс истории ВКП (б)», в создании которого принимал самое непосредственное и весьма деятельное участие И.В. Сталин. Он был призван служить образцом толкования прошлого Российского государства. В соответствии с этой установкой должны были создаваться и исторические труды в регионах.

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Вопрос о написании «Истории Татарской АССР» был поставлен перед образованным в 1939 г. Научно-исследовательским институтом татарского языка и литературы. К этому времени историческая наука в ТАССР представляла собой «зачищенное» поле из-за массовых репрессий, под безжалостный каток которых попал весь цвет исторической науки, вызревший в период относительного идеологического суверенитета 1920-х гг.

В 1937—1938 гг. в сталинских застенках оказались ведущие ученые-историки республики: Галимджан Шараф, Газиз Губайдуллин, Михаил Корбут, Джамал Валиди, С.С. Атнагулов, Хади Атласи, Николай Эльвов, Евгения Гинзбург и др.

Видимо, по причине этих жесточайших потерь сектор истории в ИЯЛИ не смогли сформировать сразу, он появился лишь через полтора года после учреждения Института — в феврале 1941 г. А к 1 сентября 1942 г. от него уже ждали написания первого тома академического труда по истории Татарской АССР. Великая Отечественная война отодвинула этот срок: ряд сотрудников были призваны на фронт, мобилизованы на строительство оборонительных сооружений и т. п.

Но и в критических условиях военного лихолетья Институт не останавливал исследовательскую деятельность: состоялись археологические экспедиции в Булгарское городище, проводилась переводческая работа на русский язык трудов К. Насыри, Ш. Марджани и других татарских просветителей.

Обогащению источниковой базы будущего исторического труда благоприятствовала и начавшаяся для поднятия патриотического духа политика возрождения национальных героических образов прошлого, таких как «собиратель татарских земель Идегей».

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Во второй половине 1942–1943 гг. историками ИЯЛИ активно разрабатывались темы времен Золотой Орды, Казанского ханства, воспроизводившие историческую память о героическом прошлом татар.

К 1944 г. работа над первым томом, охватывавшим досоветский период истории татар, подходила к концу. Но 9 августа 1944 г. кардинальным образом изменились политико-идеологические условия в социокультурной жизни Татарской АССР вообще и в судьбе татарской исторической науки, в частности.

Принятое в этот день постановление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» в эпицентр критики поставило Институт языка, литературы и истории, ученых которого обвинили в восхвалении феодально-ханского эпоса «Идегей», идеализации Золотой Орды, искаженной интерпретации конца истории Казанского ханства».

С наступлением в войне перелома и изгнанием войск вермахта с территории СССР, возвращались времена закручивания идеологических гаек. Руководство Института было поставлено в положение кающегося в грубых ошибках и извращении истории татарского народа. Перед историками ИЯЛИ ставилась задача в краткие сроки переделать уже практически готовый труд. Но работа авторов, оглушенных идеологическим разносом, шла очень медленно.

В марте 1946 г. за отсутствие результатов Институт получил «нагоняй» от Татарского обкома ВКП(б). Вслед за этим создается комиссия содействия написанию «Истории Татарии», в которую вошли крупнейшие историки Москвы: академики А.М. Панкратова, Н.М. Дружинин, М.Н. Тихомиров и др.

В результате к концу 1946 г. рукопись монографии в объеме 30 печатных листов была готова. Оформленная как «Материалы по истории Татарской АССР», она была направлена для рецензирования в Институт истории АН СССР. К середине 1947 г. оттуда была получена положительная рецензия. После этого ИЯЛИ передал труд в Татарское книжное издательство, полагая, что он вскоре будет опубликован.

Однако в 1948 г. по всей стране начались новые кампании, ужесточающие деятельность ученых практически во всех отраслях: биологии, философии, политической экономии и др., усилились репрессии, под каток которых можно было попасть за малейшее неосторожно сказанное слово.

В соответствии с новым духом времени I том «Истории Татарской АССР» был отредактирован. В 1950 г. после рассмотрения «заинтересованными лицами и учреждениями» книга на правах рукописи «для ознакомления научной общественности» была отпечатана небольшим тиражом. После этого ее предполагалось издать массовым тиражом.

Но в июне 1950 г. возникло новое идеологическое веяние, которое потребовало пересмотреть некоторые принципиальные формулировки в изложении «Истории татар». Это было учение Марра, попавшее под огонь критики самого Сталина в его статье «Марксизм и вопросы языкознания». Новая смена политических декораций повлекла пересмотр подходов к вопросу об этногенезе казанских татар. На партийном собрании ИЯЛИ, ранее критиковавшем сотрудников в том, что они стоят в стороне от наследия академика Марра, теперь, наоборот, было принято решение, осуждающее исследователей за то, что в их трудах под влиянием марризма прослеживались вульгаризация и упрощение марксизма.

Завершить оба тома «Истории Татарской АССР» ИЯЛИ удалось в начале 1951 г. I том книги («С древнейших времен до Октябрьской революции») был подписан в печать 27 марта 1951 г. и в том же году вышел тиражом в 10 тысяч экземпляров. Второй том, посвященный советскому периоду, был отдан в печать в виде «Материалов по истории Татарии». Казалось бы, авторов можно было поздравить с успешным финалом.

Однако мытарства многострадальной монографии на этом не закончились. В 1952 г. новым препятствием на пути к читателю стал Главлит, орган, который на протяжении всего советского периода оставался неизменным стражем «идеологической чистоты». Он занял выжидательную позицию, придерживая «Историю татарского народа»: в этот период политическая атмосфера в стране была еще до предела накалена.

В январе 1952 г. Татарский обком ВКП(б), страхуясь от обвинений в недостаточной политической бдительности, в очередной раз обвинил ИЯЛИ за политические ошибки. На этот раз острие критики было направлено на якобы позицию чрезмерного восхваления джадидизма. Итак, в 1952 г. началась новая серия «работы над ошибками» в I томе «Истории Татарской АССР».

В дальнейшем роковую роль в судьбе монографии сыграла остро критическая статья И. Ионенко и П. Абрамова, опубликованная 18 февраля 1953 г. в газете «Советская Татария». В ней указывалось на необходимость отбросить такие понятия, как «покорение» и «завоевание», когда речь идет о народностях Среднего Поволжья, а также показа реакционной сущности золотоордынского периода в истории казанских татар. После публикации статьи признанных историков весь тираж I тома «Истории ТАССР» был изъят и уничтожен.

В переработанном виде он увидел свет лишь в 1955 г. — период преодоления наиболее одиозных явлений сталинизма. В начале 1956 г. на правах рукописи был издан макет и II тома «Истории Татарской АССР», как материал для обсуждения в количестве 200 экземпляров. Процесс выхода его полноценного издания затормозил прошедший в феврале 1956 г. знаменитый ХХ съезд КПСС. Состоявшееся на нем разоблачение культа личности, поворот на демократизацию вверг авторов монографии в состояние растерянности, когнитивного диссонанса. В результате переделанный II том «Истории татар» увидел свет только в 1960 г.

Здесь мы остановились на некоторых реперных точках мучительно долгого процесса рождения первого фундаментального труда по истории татарского народа. Более детально узнать, как рождался первый коллективный труд по истории татарского народа, можно, прочитав нашу статью «Путь длиною в два десятилетия: как создавалась первая коллективная монография ИЯЛИ по «Истории Татарской АССР», опубликованная в №1 (2023 г.) журнала «Золотоордынское обозрение».